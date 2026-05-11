Oltre la Ferita. Il viaggio di cura e libertà nel centro per le MGF di Pisa

“Sono venuta qui al Mercato dei Fiori di Pisa per un intervento chirurgico. Io non sapevo di avere questo problema in Guinea, ma quando sono venuta qui in Italia con mio marito e mi sono accorta che non potevo fare l’amore con lui, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Non sapevo però di avere realmente un problema e che tipo di problema e per questo sono venuta qui a Pisa. Mi hanno visitato con attenzione, confermandomi che non potevo avere un rapporto sessuale in questa situazione perché avevo subito una mutilazione genitale femminile.

Quando me l’hanno detto ero scioccata. Ero letteralmente scioccata”.

Queste le parole di una ragazza guineana, ventiduenne, vittima di MGF, che ha dovuto affrontare un estenuante viaggio per emigrare in Italia e poi ha dovuto affrontare il trauma legato a questa pratica che aveva ricevuto da bambina. Ancora gli occhi sono impregnati di dolore, nonostante il sorriso timido. Oltre alle fatiche della partenza dal proprio paese, ha dovuto fare i conti poi con questo nuovo dramma, sovvenendole alla sua mente solo alcuni ricordi passati, offuscati, non chiari, che le rimembravano una cosa sola però: sofferenza.

Le mutilazioni genitali femminili (MGF) rappresentano ancora oggi una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e persistenti a livello globale. Secondo le stime più recenti, oltre 230 milioni di donne e bambine nel mondo hanno subito una qualche forma di mutilazione, mentre ogni anno tra i 3 e i 4 milioni di minori restano a rischio. Nonostante in alcuni Paesi si registri un lento calo percentuale tra le nuove generazioni, la crescita demografica fa sì che il numero complessivo delle persone colpite continui a rimanere estremamente elevato.

Il fenomeno è concentrato soprattutto in alcune aree dell’Africa, in particolare nel Corno d’Africa e nell’Africa occidentale, dove in Paesi come Somalia, Guinea, Sudan, Mali ed Egitto i tassi di diffusione raggiungono percentuali altissime, spesso superiori all’80-90%. Pratiche simili sono presenti anche in alcune regioni del Medio Oriente e dell’Asia, come Yemen e Iraq, mentre negli ultimi decenni le migrazioni hanno contribuito a rendere le MGF una realtà anche in Europa e in altri continenti, sotto forma di casi importati o di rischio per le seconde generazioni.

In questo contesto, l’Italia rappresenta uno dei Paesi europei maggiormente coinvolti dal fenomeno. Si stima che circa 88.500 donne presenti sul territorio abbiano subito mutilazioni genitali femminili, nella quasi totalità dei casi prima dell’arrivo nel Paese, in altri casi, durante i viaggi di ritorno per le vacanze nel paese d’origine.

Le mutilazioni genitali femminili dunque ci possono sembrare una realtà lontana da noi o nascosta, ma come esseri umani ci riguarda direttamente, essendo queste persone vicinissime a noi, se non accanto a noi e trattandosi appunto di violazioni proprie dei diritti umani. È un mondo che in Italia si conosce pochissimo, spesso nascosto, di cui si parla solo e non correttamente a volte in termini sanitari o di emergenza, e quasi mai in termini umani, psicologici, familiari, culturali.

“Questi trattamenti vengono effettuati in queste società e culture per, in primis, diventare donne e, in secondo luogo, per garantire la verginità al momento del matrimonio. Per cui, le donne che non sono trattate, vengono viste come delle prostitute o comunque vengono estraniate dalla società.”

Il commento del direttore dell’unità di chirurgia plastica e microchirurgia, il professor Emanuele Cigna.

“Non mi ricordo esattamente dove mi è stato fatto, tantomeno l’anno e che età potessi avere, ma mi ricordo che quando l’ho fatto ho sofferto molto. Per me però, quando sono venuta in Italia, è stata come una cosa nuova, perché non sapevo nulla di questo fenomeno e cosa fosse tecnicamente. Non sapevo cosa avessi e cosa significasse realmente. Mio marito, fortunamente, mi ha portato qui al centro. All’inizio avevo paura, ma i dottori e la parte dell’accoglienza mi hanno messo a mio agio subito, parlandomi e spiegandomi tutto quello che si doveva fare.”

Le prime parole più ricorrenti riguardanti i ricordi delle pazienti, infatti, ci conferma Michela Macchia, infermiera di riferimento per il centro “Il Mercato dei Fiori”, sono sempre: “Non mi ricordo come e cosa è successo, ma mi ricordo sangue, sangue, tanto sangue nella stanza e dolore”.

Il centro “Il Mercato dei Fiori”, in questo contesto, rappresenta oggi un punto innovativo per affrontare e trattare questo tema e questa emergenza da più punti di vista. Il centro nasce dalla collaborazione tra AOUP (Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana) e Regione Toscana, che ha individuato proprio Pisa come hub regionale di riferimento, riconoscendo un’esperienza costruita in oltre vent’anni di attività sul tema. Si tratta di una struttura di terzo livello, pensata per offrire una risposta completa e integrata: non solo interventi clinici e chirurgici, inclusa la chirurgia ricostruttiva, ma anche supporto psicologico, sociale e percorsi di accompagnamento culturale. All’interno degli spazi del “Mercato dei Fiori”, oggi riconvertiti in area ambulatoriale, operano équipe multidisciplinari che riuniscono ginecologi, chirurghi plastici, psicologi, mediatori culturali e altri specialisti, con l’obiettivo di garantire una presa in carico globale delle pazienti. Il centro è inoltre inserito in una rete più ampia che coinvolge consultori, servizi territoriali, associazioni per l’accoglienza e strutture ospedaliere, creando un sistema coordinato di prevenzione, integrazione, segnalazione e cura su scala regionale.

“Il rapporto con queste ragazze è complesso perché c’è una grande diffidenza. La capacità di empatia con il medico occidentale si costruisce attraverso percorsi che sono non così diretti. Coloro che sentono di avere bisogno, vengono per informazioni. Hanno un primo passo mentale verso “ho un problema, ho una situazione che non è normale, vorrei capire cosa poter fare.””

In questo senso, la regione Toscana e il progetto pisano rappresentano un caso unico e il primo caso nel panorama italiano per un percorso di questo tipo: non solo per il livello di specializzazione clinica, ma per l’approccio integrato che unisce sanità, formazione, ricerca e politiche di contrasto alla violenza di genere. Un modello che prova a rispondere concretamente a un fenomeno globale, traducendolo in azioni locali, e che trasforma un luogo fisico — il “Mercato dei Fiori” — in uno spazio di cura, ascolto, ricostruzione e rinascita, non solo del corpo ma anche della dignità delle donne.

“Pensare almeno a dei percorsi di trattamento che possano dare veramente una rinascita dal punto di vista sia fisico che psicologico è un qualcosa che noi possiamo fare. È un tema ad alto contenuto etico, a cui noi teniamo molto”.

Queste le parole di Tommaso Simoncini, direttore UOC Ostetrica e Ginecologia – AOUP.

Il direttore dell’unità di chirurgia plastica e microchirurgia, con il volto commosso, ci dice come la cosa più bella di questo percorso sono senz’altro gli occhi delle ragazze. “Gli occhi delle ragazze che ti ringraziano, sebbene non conferiscano un parola, quelli… Rimangono impressi per tutta la vita.”

Di fronte a questo quadro, le mutilazioni genitali femminili si confermano come una sfida complessa e ancora aperta, che richiede interventi coordinati su più livelli. La dimensione globale del fenomeno impone infatti politiche di prevenzione nei Paesi ad alta incidenza, ma anche strumenti efficaci di tutela, intercettazione e cura nei Paesi di destinazione dei flussi migratori. In prospettiva, la sfida sarà duplice: da una parte contribuire all’eliminazione della pratica a livello globale, sostenendo i processi di cambiamento e educativi nei Paesi in cui è radicata; dall’altra costruire società sempre più capaci di accogliere, riconoscere e curare le conseguenze di questo fenomeno. In gioco non c’è solo la salute delle donne, ma il riconoscimento pieno dei loro diritti, della loro autonomia e della loro dignità.

“Adesso mi sento molto meglio e la mia vita va molto bene. Io, quello che mi sento di consigliare alle ragazze che hanno subito queste violenze come me è di venire qui e cercare di affrontare il problema. Fare la stessa cosa che ho fatto io in buona sostanza. In Africa e nei paesi dove si fa questa pratica si deve smettere di fare male alle ragazze. Si deve veramente smettere di fare questo male alle ragazze.”