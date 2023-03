L’addestramento verte su vari elementi a seconda del tipo di minaccia che deve essere fronteggiata dai militari libanesi e dalle forze di sicurezza, per migliorare tutte le capacità richieste dai loro comandi. Quello che invece è costante è il legame tra Roma e Beirut in un momento fondamentale sia per la stabilità del Mediterraneo orientale, sia, in particolare, per la difficile situazione che vive il Paese dei cedri. In un momento di enorme fragilità economica, dove la diaspora libanese si è arricchita anche di militari che hanno deciso di cercare fortuna altrove visto il crollo del loro stipendio, l’obiettivo di Mibil è quello di “far camminare queste forze sulle proprie gambe” racconta il colonnello Angelo Sacco, al comando della missione. E per raggiungere questo obiettivo, essenziale è soprattutto il lavoro con gli istruttori delle unità libanesi, la cui formazione è necessaria proprio per far sì che in futuro Beirut sia sempre più in grado di istruire e formare da sé le proprie forze armate.