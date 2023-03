Pattuglie, addestramenti e aiuti. I caschi blu italiani in Libano

Lo scopo di questo lavoro è sia quello di evitare qualsiasi attrito tra forze libanesi e israeliane, sia di fare in modo che siano solo le forze regolari di Beirut e non altre organizzazioni paramilitari ad avere la capacità di controllo del territorio. Il contributo italiano si articola poi in varie componenti specialistiche, tra cui un ruolo particolare lo possiede la componente elicotteristica dell’Esercito della task force Italair (guidata dal comandante Giuliano Innecco), che svolge non solo missioni di pattugliamento, ma anche di ricerca, soccorso e trasporto feriti.