“Seconda volta in Libano. La Folgore è passione”

Andrea racconta il suo lavoro con le parole di chi ormai la considera una “semplice” routine. Ma il suo, come quello di tutti i suoi colleghi, è un lavoro complesso, in cui anche un solo errore può costare caro: verso sé stessi, verso la propria squadra, ma anche verso la propria forza armate e il proprio Paese, ospiti di una realtà delicata e fragile. “Quando sei lì, in pattuglia, sei con il tuo equipaggio ma sei anche solo. Se ti capita qualcosa, sei tu il responsabile e devi sapertela cavare grazie all’addestramento, ricordandoti che ogni errore non ricade solo su di te, ma anche su cosa rappresenti”. È per evitare di trovarsi impreparati che i militari italiani iniziano il loro addestramento per il teatro operativo ben prima della partenza. “Devi avere per forza una preparazione teorica e pratica, a 360 gradi” ci spiega Andrea, ribadendo che quello che si impara sul luogo in cui si opera e su come gestire il lavoro di tutti i giorni è fondamentale. Una preparazione che non si ferma all’addestramento ma che è costante: l’esperienza è fatta di azioni quotidiane che fanno crescere sia a livello umano che professionale.