L’avamposto italiano tra Israele e Libano

Se la guerra è un ricordo, pur non così lontano, il merito è anche di quei contingenti che ogni giorno pattugliano il confine evitando la deflagrazione delle tensioni. Non è un compito semplice: la pace, come spiegava Scaglia, non è una condizione precedente ma il prodotto del lavoro svolto da Unifil. A Unp 1-31, dove le bandiere dell’Italia e delle Nazioni Unite sventolano insieme, sanno che non si può né si deve abbassare la guardia. Gli equilibri in gioco sono tantissimi. La pace è un concetto fragile e molto spesso fumoso, specialmente in un Libano paralizzato da una crisi sistemica e con Israele che fronteggia le sue difficoltà interne e si sente accerchiato. Gli incidenti, specialmente nel settore est, sono una costante. A ovest la situazione appare più stabile, ma il rischio di un “contagio” non è da escludere.