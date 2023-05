Sulla pelle dell’orso

Seppure la Romania abbia vietato per legge dal 2016 la caccia di questa specie protetta, Bucarest ha appena dato luce verde all’abbattimento di oltre 400 orsi. Qui, oltre che ambientale, questi carnivori sono un problema politico e rimangono in bilico tra i due assiomi: sono in pericolo per l’uomo e sono un pericolo per gli uomini. Se per il governo rumeno gli orsi che si aggirano per le foreste sono 6mila, per gli ambientalisti non raggiungono i 2mila, ma i cacciatori che premono per gli abbattimenti dei carnivori problematici contano diecimila esemplari. Tutte le stime proposte – basate sulle tracce ritrovate – potrebbero dimostrarsi errate: i calcoli vengono effettuati con mezzi ritenuti ormai obsoleti, poco affidabili e comunque non più riconosciuti dalla comunità scientifica, che li ha abbandonati per affidarsi a calcoli effettuati con strumenti tecnologici avanzati. Lo ha detto alla Bbc in maniera chiara anche chi agli orsi ha dichiarato guerra, come Csaba Domokos (Milvus Group): “Non c’è alcun tipo di management delle autorità. Nessuno ha idea di quanti orsi ci siano in Romania”.