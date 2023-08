Mala terra

Di tutti i filoni processuali in cui sono stato circa una cinquantina di volte convocato come testimone, a oggi resta solo ed esclusivamente quello per il “Disastro ambientale”. Su tale materia è l’avvocato Dionisio Nastasi Parte civile per il comune nella causa di disastro ambientale. “Ancora non sono stati escussi tutti i testimoni. Come parte processuale non posso esprimermi ma Il processo di disastro ambientale mira ad accertare le responsabilità per l’ecosistema e da la possibilità al territorio di potersi riscattare che può chiedere il risarcimento del danno. Non è solo la responsabilità penale il nodo ma capire e accertare se c’è stata un’alterazione dell’ecosistema. In questo caso va ripristinata la salubrità dell’ambiente. Ma nel caso di Gela sarà molto difficile e serviranno forse secoli”.