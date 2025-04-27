Sta facendo discutere da qualche giorno, negli Stati Uniti, il clamoroso arresto, da parte dell’Fbi, di una giudice di un tribunale di contea, Hannah Dugan, con l’accusa di ostruzione alla giustizia. Le autorità sostengono che la giudice abbia aiutato Eduardo Flores Ruiz, descritto come un immigrato irregolare, a sfuggire agli agenti dell’immigrazione che cercavano di arrestarlo nel suo tribunale a Milwaukee, Wisconsin.

Un portavoce del Servizio dei Marshals degli Stati Uniti ha confermato a The Guardian che Dugan è stata arrestata nel tribunale dove lavora. Kash Patel, direttore dell’Fbi nominato da Trump, ha scritto su X che Dugan avrebbe “intenzionalmente sviato gli agenti federali” che inseguivano Flores Ruiz, da lui definito un “immigrato illegale”. Patel ha aggiunto che gli agenti hanno successivamente “rincorso” e arrestato l’uomo. L’arresto riflette lo scontro istituzionale in corso, negli Stati Uniti, tra l’amministrazione Trump e le agenzie federali, da una parte, contro i giudici, dall’altra, le cui decisioni ostacolano i tentativi del Governo di riformare il sistema migratorio statunitense o di rallentare il programma di deportazioni voluto dalla Casa Bianca. Il Governo federale ha infatti ripetutamente criticato i tribunali locali che rallentano il suo programma di deportazioni di massa o che si oppongono alla revisione del sistema di immigrazione.

La stretta di Trump sui giudici pro-migranti

Il conflitto tra l’esecutivo e i giudici si allarga. Come riportato da Axios, il Procuratore Generale Pam Bondi ha annunciato l’intenzione di perseguire penalmente i giudici che si opporranno all’amministrazione Trump. Intervenendo su Fox News, Bondi ha condannato i giudici, definendo il loro comportamento “fuori controllo”. “Cosa sia successo al nostro sistema giudiziario, non lo capisco”, ha dichiarato. “Questi giudici pensano di essere al di sopra della legge. Non lo sono, e oggi stiamo mandando un messaggio molto chiaro: se proteggi un fuggitivo, ti troveremo e ti perseguiremo”. Quando il conduttore di Fox News, John Roberts, ha suggerito che tali persecuzioni potrebbero essere interpretate come una violazione dell’Articolo 1 della Costituzione, Bondi ha ribadito: “Nessuno è al di sopra della legge. Se distruggi prove o ostacoli la giustizia, non sarà tollerato”.

No, non è un arresto “senza precedenti”

Benché significativo, non si tratta di un episodio “senza precedenti” come alcuni hanno scritto. Come riportato da Newsweek, la vicenda, pur insolita, richiama un caso simile avvenuto nel 2019 durante la prima amministrazione Trump. Katelyn Polantz, cronista giudiziario della Cnn, ha dichiarato: “Il caso contro il giudice [del Wisconsin] è insolito, ma non senza precedenti”. Polantz ha citato un episodio del 2019 in cui un giudice del Massachusetts, Shelley Richmond Joseph, e un ufficiale giudiziario, Wesley MacGregor, furono accusati di ostruzione alla giustizia per aver aiutato un immigrato irregolare a lasciare un tribunale, evitando gli agenti dell’ICE. In quel caso, le accuse furono ritirate durante l’amministrazione Biden, con il giudice che raggiunse un accordo. “Anche in quel caso si trattava di un procedimento legittimo”, ha aggiunto Polantz.

Nel caso di Dugan, arrestata venerdì dall’Fbi con l’accusa di aver ostacolato le autorità federali nel tentativo di detenere un immigrato irregolare, il Governo sembra avere basi solide. “Hanno un caso, e quel caso andrà avanti in tribunale”, ha detto Polantz. Dugan, che non ha ancora presentato una dichiarazione di colpevolezza, è stata rilasciata dopo la sua comparizione in tribunale.

Secondo un affidavit dell’Fbi, Dugan avrebbe aiutato Eduardo Flores-Ruiz, un cittadino messicano rientrato negli Stati Uniti dopo una deportazione nel 2013, a evitare l’arresto da parte degli agenti dell’ICE. Il giudice, descritto come “visibilmente arrabbiato” per la presenza degli agenti in tribunale, avrebbe scortato Flores-Ruiz fuori dall’aula attraverso una porta riservata ai giurati. L’uomo è stato poi arrestato fuori dal tribunale dopo un inseguimento. Dugan rischia fino a sei anni di carcere e multe fino a 350.000 dollari per accuse di “occultamento di un individuo per impedirne l’arresto” e ostruzione di un procedimento.