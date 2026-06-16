Usa e Iran, la pace che nasce dalla sfiducia

Il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, annunciato come passaggio verso la cessazione della guerra, non può essere letto come un normale documento diplomatico. Se i contenuti attribuiti all’intesa saranno confermati, siamo davanti a un testo che non si limita a fermare le armi, ma ridefinisce il modo in cui Washington e Teheran intendono misurare la propria forza nel Golfo Persico, nel Levante e nell’intero Medio Oriente.

La formula scelta da Teheran è significativa: fine immediata e definitiva della guerra, compresi i fronti regionali, Libano incluso. Questo significa che l’accordo non riguarda soltanto il confronto diretto tra Stati Uniti e Iran, ma anche la rete di crisi che da anni collega il Golfo, il Mediterraneo orientale, il Mar Rosso, l’Iraq, la Siria, lo Yemen e il Libano. In altre parole, il memorandum pretende di intervenire non su un singolo incendio, ma sull’intero sistema di combustione mediorientale.

Il punto è politico prima ancora che militare. Gli Stati Uniti hanno bisogno di chiudere una crisi che rischiava di trasformarsi in un conflitto regionale ingestibile, con effetti immediati sull’energia, sui mercati e sulla sicurezza dei loro alleati. L’Iran, al contrario, ha bisogno di dimostrare che la strategia della resistenza, della pressione indiretta e della tenuta nazionale ha prodotto risultati concreti. Per questo l’accordo nasce già dentro una doppia narrazione: per Washington è il ritorno della diplomazia; per Teheran è la conferma che l’avversario è stato costretto a trattare.

Il Golfo come teatro della nuova diplomazia coercitiva

Il Golfo Persico non è mai soltanto una regione. È una leva dell’economia mondiale. Attraverso Hormuz passano energia, sicurezza marittima, assicurazioni, finanza, commercio asiatico, equilibrio europeo e stabilità dei prezzi. Quando lo Stretto viene minacciato o chiuso, anche solo parzialmente, non si muovono soltanto le marine militari. Si muovono i mercati, le banche, le compagnie petrolifere, gli armatori, i governi importatori e gli apparati di sicurezza.

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La riapertura di Hormuz e le operazioni di sminamento assumono dunque un significato enorme. Non sono semplicemente misure tecniche. Sono il segnale che la guerra ha raggiunto un punto oltre il quale nessuno dei due protagonisti principali voleva davvero andare. Perché una guerra lunga nel Golfo avrebbe significato prezzi dell’energia fuori controllo, aumento dei costi assicurativi, pressione sulle economie occidentali, irritazione degli importatori asiatici e rischio permanente di incidenti militari.

La pace annunciata, quindi, non nasce necessariamente da fiducia reciproca. Nasce dal calcolo. Gli Stati Uniti sanno che non possono permettersi una destabilizzazione permanente di Hormuz. L’Iran sa che può usare la geografia come arma politica. Il memorandum è il punto d’incontro tra queste due consapevolezze: Washington conserva l’obiettivo di impedire una crisi globale dell’energia; Teheran dimostra che nessuna architettura regionale può essere costruita ignorando il suo ruolo.

L’Iran incassa prima di negoziare

La struttura dei quattordici punti attribuiti all’intesa mostra un dato essenziale: l’Iran non intende entrare nei negoziati finali come parte sconfitta. Al contrario, pretende benefici anticipati. Prima ancora di discutere l’accordo definitivo, chiede la sospensione delle sanzioni petrolifere, la revoca del blocco navale, lo sblocco di una parte dei fondi congelati e il riconoscimento della propria sovranità.

È un’impostazione molto precisa. Teheran vuole impedire che la trattativa si trasformi in una replica degli schemi precedenti, nei quali l’Iran accettava limiti immediati in cambio di promesse future. Questa volta la logica sembra rovesciata: prima il sollievo economico e politico, poi il negoziato. Prima il denaro, poi il nucleare. Prima la riapertura dello spazio energetico, poi la discussione sulle materie arricchite e sull’arricchimento.

Lo sblocco di 24 miliardi di dollari, con metà della somma da rendere disponibile prima dell’avvio dei colloqui finali, è il simbolo di questa impostazione. Per l’Iran non si tratta solo di liquidità. È una prova di affidabilità dell’interlocutore americano. Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nucleare del 2015, Teheran non si accontenta più di dichiarazioni politiche. Chiede garanzie materiali, verificabili, immediate.

Ricostruzione o risarcimento geopolitico

Ancora più rilevante è la richiesta di piani di ricostruzione per almeno 300 miliardi di dollari a carico degli Stati Uniti e dei loro alleati. Qui il memorandum supera il terreno della cessazione delle ostilità e si sposta su quello della compensazione strategica.

L’Iran sembra voler trasformare la fine della guerra in un riconoscimento politico: non solo basta con le operazioni militari, non solo basta con il blocco navale, non solo basta con le sanzioni sul petrolio, ma anche contributo alla ricostruzione del Paese. Una simile impostazione, se accettata, avrebbe un valore enorme. Significherebbe che l’Iran non viene trattato come potenza piegata, ma come attore capace di imporre un prezzo alla normalizzazione.

Da qui nasce anche la difficoltà americana. Per Washington un piano di ricostruzione potrebbe essere presentato come investimento nella stabilità regionale. Per Teheran sarebbe invece il riconoscimento della propria vittoria. Per Israele e per alcuni partner regionali degli Stati Uniti, potrebbe apparire come un premio concesso a un avversario che mantiene intatta la propria rete di influenza.

La grande esclusione: missili e resistenza fuori dal tavolo

Il passaggio politicamente più sensibile riguarda l’agenda dei negoziati finali. Secondo la formulazione attribuita all’intesa, il futuro accordo dovrà riguardare soltanto il destino dei materiali arricchiti, l’arricchimento, la revoca delle sanzioni e il piano di ricostruzione economica. Resterebbero invece fuori il programma missilistico iraniano e il sostegno ai cosiddetti gruppi di resistenza.

Per Teheran sarebbe una conquista fondamentale. Da anni l’obiettivo americano, israeliano e in parte europeo è stato quello di allargare il negoziato oltre il nucleare, includendo missili balistici, droni, milizie alleate, Hezbollah, gruppi iracheni, influenza in Siria, legami con lo Yemen e capacità di pressione su Israele. L’Iran ha sempre rifiutato questa impostazione perché avrebbe significato discutere non di un singolo programma, ma della propria dottrina di sicurezza nazionale.

Se l’esclusione venisse confermata, l’Iran manterrebbe la propria profondità strategica. Potrebbe accettare limitazioni sul nucleare senza smantellare il sistema di deterrenza regionale costruito negli ultimi decenni. È questo il vero nodo. Il nucleare è il dossier più visibile. Ma la forza iraniana non si misura solo nelle centrifughe. Si misura nella capacità di attivare o disattivare fronti multipli, dal Libano al Mar Rosso, dall’Iraq alla Siria.

Il Libano come termometro dell’accordo

La menzione del Libano è tutt’altro che casuale. Il fronte libanese rappresenta uno dei punti più delicati dell’intero equilibrio mediorientale. Se il memorandum produrrà una reale riduzione della tensione tra Israele e Hezbollah, allora l’intesa potrà essere considerata qualcosa di più di un cessate il fuoco tattico. Se invece il fronte nord di Israele dovesse riaccendersi, la credibilità dell’intero meccanismo verrebbe subito messa in discussione.

Il Libano è importante perché non è soltanto un teatro locale. È il luogo in cui si incontrano la sicurezza israeliana, l’influenza iraniana, la fragilità dello Stato libanese, il ruolo di Hezbollah, l’attenzione francese, la presenza diplomatica americana e il timore di una guerra regionale. In questo senso, la pace nel Golfo dovrà essere verificata sulle coste del Mediterraneo orientale.

Lo stesso vale, in forme diverse, per Iraq, Siria, Yemen e Mar Rosso. Una tregua vera dovrebbe ridurre la pressione dell’intero asse regionale legato a Teheran. Ma una tregua parziale potrebbe semplicemente spostare la tensione da un fronte all’altro. È il rischio classico del Medio Oriente: non la fine del conflitto, ma la sua migrazione geografica.

Fermare l’escalation senza perdere deterrenza

Dal punto di vista militare, l’accordo risponde a una necessità immediata: impedire che il confronto tra Stati Uniti e Iran oltrepassi la soglia del controllo politico. In una regione dove operano flotte, basi americane, sistemi missilistici, milizie, droni, gruppi armati e intelligence concorrenti, il rischio di errore di calcolo è permanente.

Il blocco navale, le mine, la minaccia su Hormuz, la pressione sui porti, gli attacchi indiretti e la presenza di forze statunitensi nella regione creano un ambiente nel quale un incidente può diventare rapidamente crisi, e una crisi può diventare guerra. Il memorandum prova a congelare questo meccanismo. Ma congelare non significa risolvere.

Gli Stati Uniti dovranno evitare di apparire come la potenza che arretra. L’Iran dovrà evitare di apparire come il Paese che accetta condizioni esterne. Israele dovrà decidere se considerare l’intesa una pausa utile o una minaccia strategica. Le monarchie del Golfo dovranno capire se la riduzione della tensione le rende più sicure o se consegna a Teheran un ruolo regionale più ampio.

La vera difficoltà sarà mantenere la deterrenza dentro la de-escalation. Troppa pressione può far saltare l’accordo. Troppa concessione può convincere l’Iran che la strategia della minaccia funziona. Troppa libertà d’azione israeliana può far crollare il tavolo. Troppa rigidità americana può riportare tutti al punto di partenza.

Il petrolio come linguaggio della pace

Sul piano economico, l’effetto più immediato riguarda il petrolio iraniano. La sospensione delle sanzioni sulla vendita di petrolio, prodotti petrolchimici e derivati permetterebbe a Teheran di rientrare con maggiore forza nei mercati internazionali. Questo avrebbe conseguenze dirette sul prezzo dell’energia, sulle scelte degli importatori asiatici, sugli equilibri tra produttori e sulle strategie delle grandi compagnie.

L’Iran dispone di risorse enormi, ma per anni ha operato sotto vincoli finanziari, commerciali, assicurativi e bancari. La normalizzazione, anche parziale, delle esportazioni consentirebbe al governo iraniano di ottenere valuta pregiata, stabilizzare il bilancio, finanziare infrastrutture, sostenere la moneta nazionale e attenuare il malcontento interno.

Per l’Europa, la questione è più complessa. Da un lato, più petrolio sul mercato può significare prezzi più bassi e maggiore sicurezza energetica. Dall’altro, il ritorno economico dell’Iran apre un problema politico: fino a che punto le imprese europee potranno rientrare nel mercato iraniano senza temere nuove sanzioni americane future? È lo spettro del 2015. Molte aziende europee avevano guardato all’Iran come a un grande mercato potenziale, per poi ritirarsi quando Washington cambiò linea.

Cina, Russia ed Europa davanti al ritorno iraniano

La dimensione geoeconomica è decisiva. Un Iran parzialmente reintegrato nei mercati non sarebbe soltanto un produttore di petrolio. Sarebbe un grande spazio di competizione tra potenze. La Cina, che negli anni dell’isolamento ha rafforzato la propria presenza economica e strategica in Iran, cercherebbe di mantenere una posizione privilegiata. Pechino ha bisogno di energia, rotte terrestri, influenza eurasiatica e partner capaci di ridurre la pressione americana.

La Russia guarderebbe al processo con maggiore ambivalenza. Mosca condivide con Teheran una parte dell’antagonismo verso l’Occidente, ma un Iran meno isolato potrebbe diventare più autonomo e meno dipendente dall’asse con la Russia. Inoltre, un ritorno pieno del petrolio iraniano sui mercati potrebbe complicare alcuni equilibri energetici.

L’Europa, invece, avrebbe interesse a riaprire canali economici, soprattutto nei settori infrastrutturali, energetici, industriali e tecnologici. Ma l’Europa è debole quando non ha garanzie politiche. Senza una protezione stabile contro le sanzioni secondarie americane, le imprese europee difficilmente rischierebbero investimenti di lungo periodo.

Le monarchie del Golfo si troverebbero davanti a un dilemma. La pace riduce il rischio di guerra e protegge le economie regionali. Ma un Iran più ricco, meno sanzionato e diplomaticamente riconosciuto potrebbe diventare un concorrente ancora più forte. Per Arabia Saudita ed Emirati, la stabilizzazione del Golfo è una necessità economica; il rafforzamento dell’Iran è invece una preoccupazione strategica.

Le Nazioni Unite come assicurazione contro il passato

L’idea che l’accordo finale venga approvato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU risponde a un’esigenza precisa: blindare il futuro compromesso. L’Iran non vuole ripetere l’esperienza dell’accordo nucleare del 2015, smontato da una decisione politica americana. Per questo cerca una cornice internazionale che renda più difficile una nuova uscita unilaterale.

Tuttavia, una risoluzione non basta a creare fiducia. La fiducia tra Stati Uniti e Iran è quasi inesistente. Washington sospetta che Teheran voglia mantenere una capacità nucleare di soglia. Teheran sospetta che Washington voglia usare ogni accordo come strumento temporaneo per poi riprendere la pressione. Israele sospetta che ogni concessione economica all’Iran finisca per rafforzare anche Hezbollah e gli altri alleati regionali. Le monarchie arabe sospettano che la distensione americano-iraniana possa avvenire sopra le loro teste.

Per questo la garanzia internazionale è necessaria ma non sufficiente. La vera garanzia sarà l’equilibrio degli interessi. Se tutti avranno qualcosa da perdere nel far saltare l’accordo, allora la tregua potrà reggere. Se anche uno solo degli attori principali penserà di poter guadagnare dal sabotaggio, il memorandum diventerà fragile.

Una pace che nasce dalla paura della guerra

Il punto più importante è forse questo: la pace nel Golfo non nasce da un’improvvisa conversione alla fiducia reciproca. Nasce dalla paura della guerra. Gli Stati Uniti temono una crisi energetica globale e una nuova guerra mediorientale. L’Iran teme un logoramento economico e militare troppo lungo, ma vuole capitalizzare la propria capacità di resistenza. Israele teme un Iran rafforzato, ma deve misurarsi con i limiti della forza. Le monarchie del Golfo temono sia la guerra sia l’egemonia iraniana. L’Europa teme i prezzi dell’energia, le migrazioni, l’instabilità e la propria irrilevanza.

Questa è la vera natura del memorandum: non un abbraccio, ma un armistizio tra paure convergenti. E proprio per questo può funzionare, almeno nel breve periodo. Le paci più solide nascono spesso da una visione comune del futuro. Quelle più fragili nascono dalla consapevolezza condivisa del disastro da evitare.

I sessanta giorni che decideranno il nuovo equilibrio

La finestra negoziale di sessanta giorni sarà decisiva. In quel periodo si capirà se il memorandum è l’inizio di una nuova architettura regionale o soltanto una pausa tattica. I nodi sono tre.

Il primo è economico: sanzioni, petrolio, fondi congelati, accesso alle risorse finanziarie, ricostruzione. Se Teheran non vedrà benefici concreti, potrà accusare Washington di non rispettare gli impegni. Se Washington concederà troppo rapidamente, rischierà accuse interne e regionali di cedimento.

Il secondo è militare: Hormuz, blocco navale, presenza americana, Libano, gruppi alleati dell’Iran. Una sola escalation su uno di questi fronti potrebbe compromettere il percorso.

Il terzo è nucleare: materiali arricchiti, livelli di arricchimento, verifiche, ispezioni, garanzie. È il dossier più tecnico, ma anche quello più politico. Perché il problema non è soltanto impedire all’Iran di costruire un’arma nucleare. È stabilire quanta capacità nucleare l’Iran potrà mantenere senza essere percepito come minaccia imminente.

l Medio Oriente tra tregua e nuova gerarchia

Se l’accordo reggerà, il Medio Oriente entrerà in una fase nuova. Non necessariamente più pacifica, ma diversa. L’Iran uscirebbe dall’isolamento più forte di prima. Gli Stati Uniti proverebbero a ridurre il peso della guerra diretta senza abbandonare la regione. La Cina cercherebbe di sfruttare l’apertura economica. La Russia osserverebbe con prudenza. L’Europa proverebbe a rientrare, ma con mezzi limitati. Israele dovrebbe decidere se adattarsi a una nuova realtà o cercare di impedirla.

Se invece l’accordo fallirà, il rischio sarà ancora più alto. Perché le aspettative deluse producono spesso crisi più gravi delle crisi originarie. Un Iran convinto di essere stato ingannato potrebbe riattivare la pressione regionale. Gli Stati Uniti potrebbero tornare alla logica delle sanzioni e della forza. Israele potrebbe agire da solo. Il Golfo potrebbe ripiombare nell’incertezza energetica.

La pace annunciata, dunque, non è la fine della partita. È l’apertura di una fase in cui diplomazia, energia, guerra indiretta e finanza si intrecciano più che mai. Nel Golfo, ogni tregua è anche una prova di forza. Ogni accordo è anche un messaggio agli alleati e ai nemici. Ogni firma è anche una scommessa sulla tenuta del sistema.

Il memorandum tra Stati Uniti e Iran può diventare il primo mattone di una stabilizzazione regionale. Oppure può restare una parentesi, destinata a chiudersi davanti alla prossima crisi. Tutto dipenderà da una domanda semplice e terribile: le parti vogliono davvero costruire un nuovo equilibrio, o stanno soltanto prendendo fiato prima del prossimo scontro?