Il banco di Scarborough non è più soltanto una controversia marittima tra Cina e Filippine. È diventato uno dei punti più sensibili dell’intero equilibrio indo-pacifico, il luogo in cui si intrecciano sovranità nazionale, diritto del mare, risorse energetiche, pesca, rotte commerciali e confronto strategico tra grandi potenze. Pechino lo sa bene. Per questo non arretra. Ogni esercitazione congiunta tra Stati Uniti, Filippine e alleati viene letta dalla Cina non come una normale attività militare, ma come un tentativo di ridurre il suo spazio di manovra in un’area che considera essenziale per la propria sicurezza.

La risposta cinese, infatti, non è casuale. Marina, aviazione e guardia costiera intensificano la loro presenza intorno al banco di Scarborough proprio mentre le forze filippine e statunitensi moltiplicano le manovre. È una strategia di pressione continua: non arrivare allo scontro diretto, ma rendere chiaro che ogni movimento avversario avrà una risposta immediata. Pechino vuole mostrare che la sua sovranità dichiarata non è soltanto una formula diplomatica, ma una presenza fisica, navale, aerea e amministrativa.

Il valore economico: pesca, energia e traffici globali

Dietro la disputa di sovranità c’è una posta economica enorme. Il Mar Cinese Meridionale è una delle arterie fondamentali del commercio mondiale. Da quelle acque passano merci, energia, componenti industriali, gas naturale, petrolio e prodotti diretti verso l’Asia orientale, l’Europa e gli Stati Uniti. Chi controlla o condiziona quelle rotte può incidere non solo sulla sicurezza regionale, ma anche sui costi della globalizzazione. Il banco di Scarborough ha inoltre un valore diretto per la pesca. Per le Filippine, quelle acque rappresentano una risorsa concreta per migliaia di famiglie e comunità costiere. Una presenza cinese più assertiva può restringere gli spazi economici di Manila, trasformando una disputa diplomatica in una questione sociale interna. Non si tratta solo di bandiere e mappe: si tratta di reddito, approvvigionamento alimentare, lavoro e sovranità economica.

Sul piano energetico, poi, il Mar Cinese Meridionale resta un’area potenzialmente ricca di idrocarburi. Anche dove le riserve non sono ancora pienamente sfruttate, il valore strategico è evidente. In un mondo segnato dalla competizione per gas, petrolio, minerali critici e infrastrutture energetiche, ogni spazio marittimo conteso diventa un investimento geopolitico. Pechino non vuole soltanto difendere un principio territoriale: vuole impedire che altri attori stabiliscano un precedente politico e operativo capace di limitare la sua influenza futura.

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La logica militare cinese: presenza, saturazione, deterrenza

La mossa cinese risponde a una logica militare precisa. Non serve necessariamente sparare per modificare gli equilibri. A volte basta essere presenti sempre, con navi, aerei, guardia costiera, pattuglie, comunicati e tracciamenti. È la strategia della saturazione dello spazio: occupare l’area con una continuità tale da rendere ogni operazione avversaria più costosa, più rischiosa e più politicamente esposta.

Le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti, Filippine, Australia, Giappone, Canada, Nuova Zelanda e Francia hanno un significato evidente: mostrare che Manila non è sola e che Washington resta il garante dell’architettura di sicurezza regionale. Ma proprio questa dimostrazione di forza alimenta la narrativa cinese dell’accerchiamento. Pechino può così presentare le proprie pattuglie come una risposta difensiva a una pressione esterna crescente. La vera partita, dunque, non è solo militare. È psicologica e politica. La Cina vuole abituare gli altri attori alla sua presenza permanente. Vuole trasformare la contestazione in normalità. Vuole far capire che ogni esercitazione occidentale o alleata sarà compensata da una contro-presenza cinese. In questo modo Pechino cerca di costruire una deterrenza quotidiana, fatta non di grandi battaglie, ma di logoramento, sorveglianza e controllo progressivo.

Washington e Manila: la deterrenza collettiva contro il fatto compiuto

Gli Stati Uniti hanno l’obiettivo opposto: impedire che la Cina trasformi il controllo di fatto in sovranità accettata. Per Washington, il banco di Scarborough è un tassello di una partita più ampia che riguarda Taiwan, le Filippine, il Giappone, le rotte marittime e la credibilità delle alleanze americane nell’Indo-Pacifico. Se gli Stati Uniti apparissero incapaci di sostenere Manila, l’intero sistema di alleanze regionali ne risentirebbe. Giappone, Corea del Sud, Australia e altri partner si chiederebbero quanto valga davvero la protezione americana. Per questo Washington deve restare presente, anche sapendo che ogni presenza aumenta il rischio di incidenti.

Le Filippine, dal canto loro, cercano di internazionalizzare la disputa. Più attori partecipano alle esercitazioni, più Manila rafforza la propria posizione negoziale. Ma questa scelta ha un costo: trasforma la controversia con Pechino in un segmento del confronto globale tra Cina e Stati Uniti. E quando una crisi locale entra nella competizione tra superpotenze, diventa molto più difficile controllarne l’evoluzione.

Il rischio dell’incidente

Il pericolo maggiore non è necessariamente una decisione deliberata di guerra. È l’incidente. Una manovra troppo ravvicinata, una collisione, un blocco, un errore di comunicazione, una reazione eccessiva di una nave o di un aereo. In un’area affollata da marine militari, guardie costiere, pescherecci e velivoli di sorveglianza, il margine di errore si riduce.

La Cina sembra voler restare sotto la soglia dello scontro aperto. Gli Stati Uniti vogliono evitare una guerra diretta. Le Filippine non hanno interesse a una crisi incontrollabile. Eppure tutti e tre gli attori hanno bisogno di mostrare fermezza. È proprio questa combinazione a rendere il quadro pericoloso: nessuno vuole davvero precipitare, ma nessuno può permettersi di sembrare debole.

La dimensione geoeconomica: chi controlla le rotte controlla il futuro

Il Mar Cinese Meridionale è una delle grandi cerniere della globalizzazione. Le rotte che lo attraversano collegano fabbriche, porti, mercati finanziari, forniture energetiche e catene industriali. Un aumento stabile della tensione potrebbe avere effetti concreti: crescita dei costi assicurativi, deviazione di alcune rotte, maggiore militarizzazione dei porti, rafforzamento di corridoi alternativi, investimenti in infrastrutture logistiche fuori dall’area più esposta.

La conseguenza sarebbe una regionalizzazione più marcata delle catene di fornitura. Le imprese comincerebbero a calcolare non solo il costo del lavoro o della produzione, ma anche il rischio strategico delle rotte. Questo è il cuore della geoeconomia contemporanea: le merci non viaggiano più in uno spazio neutro, ma dentro corridoi sottoposti a pressioni militari, sanzioni, blocchi, rivalità tecnologiche e dispute di sovranità.

l nuovo equilibrio: nessuna guerra, nessuna pace

La crisi intorno al banco di Scarborough mostra il volto del nuovo equilibrio asiatico: non una guerra aperta, ma nemmeno una vera pace. È una competizione continua, fatta di pattuglie, esercitazioni, comunicati, incidenti sfiorati, alleanze, basi, navi, droni, sistemi radar e pressione diplomatica. Pechino punta sulla presenza permanente e sulla trasformazione graduale dei rapporti di forza. Washington punta sulla rete di alleanze e sulla libertà di navigazione. Manila cerca protezione internazionale senza perdere autonomia. Tutti agiscono razionalmente dal proprio punto di vista. Ma proprio la razionalità di ciascuno può produrre un’escalation complessiva.

Il banco di Scarborough diventa così un laboratorio dell’ordine mondiale che viene: un ordine meno regolato dal diritto e più determinato dalla forza; meno fondato sulla fiducia e più sulla deterrenza; meno globale nella sua fluidità e più segmentato in aree di influenza, corridoi strategici e zone contese. In apparenza si discute di un banco roccioso nel Mar Cinese Meridionale. In realtà si misura il futuro dell’Indo-Pacifico. E, con esso, una parte decisiva del futuro dell’economia mondiale.