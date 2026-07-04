Le elezioni presidenziali in Perù sono sempre molto travagliate e lo dimostra il fatto che in dieci anni si sono alternati alla Casa di Pizarro, il palazzo presidenziale, ben otto presidenti che hanno nominato ventuno Primi ministri, uno più debole dell’altro. L’ultima tornata elettorale ha visto la vittoria di Keiko Fujimori Higuchi, la figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori condannato per corruzione e crimini contro l’umanità. L’erede della potente famiglia di origine giapponese è riuscita a trionfare al quarto tentativo, ma adesso deve trovare una solida maggioranza in Parlamento, perché il suo partito Forza Popolare da solo non ha i numeri per sostenere un governo. Le elezioni si sono svolte in un clima particolarmente teso con le generazioni più giovani scese in piazza per protestare per la grave crisi economica che attanaglia il Perù e per la corruzione dilagante. La Fujimori al ballottaggio ha sconfitto di poco il candidato di sinistra Roberto Sanchez, ma la frammentazione politica resta uno dei problemi maggiori a Lima che ha visto ben 36 candidati nel primo turno. Al quarto posto di questa sconfinata lista di contendenti si è classificato Jorge Nieto Montesinos che ha ottenuto quasi l’11% con la sua formazione politica centrista Partido del Buen Gobierno, al secondo turno Nieto non ha voluto appoggiare la Fujimori chiedendo ai suoi elettori di annullare la scheda. Jorge Nieto Montesinos è stato ministro della Cultura e della Difesa durante la presidenza di Pedro Pablo Kuczynski ed ha rappresentato il Perù all’Unesco.

Senatore Nieto, al secondo turno delle presidenziali non vi siete schierati, anche se in molti si aspettavano un appoggio a Keiko Fujimori.

“Eravamo e restiamo alternativi al programma di Forza Popolare, il partito della nuova presidente. Dopo l’elezione mi ha fatto piacere sentire Keiko Fujimori alla quale ho fatto le congratulazioni, ma non entrerò a far parte di nessun governo che abbia un programma diverso dal nostro. Metto però la mia esperienza a disposizione del Perù, soprattutto per gestire calamità naturali e situazioni particolarmente complesse come quelle che stiamo attraversando”.

Senatore, la politica peruviana non ha più nessuna credibilità, i giovani della Generazione Z scendono in piazza per protestare e la maggioranza dei suoi colleghi vengono continuamente indagati dalla magistratura.

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“La mia candidatura nasceva per riformare profondamente il Perù, rafforzando lo Stato e lottando contro l’insicurezza. Il partito del Buon Governo si propone come alternativa tecnocratica in un panorama politico caratterizzato da frammentazione e sfiducia nei confronti dei partiti tradizionali. L’obiettivo è ripristinare l’integrità istituzionale e rafforzare il ruolo dello stato. La sicurezza è al primo punto così come la lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata. La nuova presidenza deve riprendere il controllo del territorio con Zone Sicure Integrate che coordinino Polizia, Procura e Magistratura, oltre all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la prevenzione della criminalità e a un regime più severo per i capi della criminalità organizzata”.

Dieci anni di fallimenti hanno minato anche la credibilità internazionale del Perù ed ancora un Fujimori alla presidenza non sembra la soluzione.

“I partiti sono diventati estensioni di attività o iniziative puramente personali. Questo spiega perché il simbolo di molti partiti includa l’iniziale del loro proprietario, ma noi siamo diversi ed abbiamo scelto un simbolo precolombiano per sottolineare le autentiche radici peruviane. Keiko Fujimori deve dimostrare di saper superare il “fujimorismo”, idolatrare il padre che è stato condannato per crimini gravissimi non fa progredire la nostra nazione. Il Perù deve essere riconciliato e superare il settarismo. Albero Fujimori non c’è più e questo è un bene per noi e la nuova presidente deve comprenderlo”.

In campagna elettorale i toni sono stati esasperati e la nuova presidente ha accusato la sinistra di essere il male assoluto, non sembra la strada giusta per una riconciliazione nazionale.

“La sinistra non è il male, ma lo è la povertà della nostra gente, così come la corruzione, l’incompetenza delle autorità e l’incapacità di trasformare le entrate fiscali in prosperità. Esiste una sinistra pericolosa come era quella di Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales e dei fratelli Castro, ma adesso dobbiamo dialogare con tutti o fra un anno torneremo alle elezioni gettando il paese ancora una volta nel caos. Mentre litighiamo stiamo perdendo il futuro economico, istituzionale e democratico di un’intera generazione, la domanda per Keiko Fujimori è se ami davvero il Perù e come vuole dimostrarlo.”