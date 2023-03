Tra marzo e aprile la Corea del Nord potrebbe effettuare un’altra dimostrazione di forza, come un test nucleare o il lancio di un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido. Lo ha affermato il servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud che, oltre a parlare delle mosse militari di Pyongyang, ha fornito interessanti dettagli sulla famiglia di Kim Jong Un.

In particolare, a detta degli 007 di Seoul il primogenito del presidente nordcoreano sarebbe un maschio, fin qui mai mostrato in pubblico. Se le informazioni diffuse dal NIS, il National Intelligence Service sudcoreano, si rivelassero corrette, allora l’erede di Kim non dovrebbe essere individuato in Kim Ju Ae, bensì in questo misterioso primogenito del quale non sappiamo praticamente niente.

In ogni caso, nel giro di poche ore, e in un momento delicato, carico di tensioni, sono filtrate almeno due indiscrezioni strategiche rilevanti riguardanti Pyongyang: quella inerente ad un’imminente prova di forza del Grande Leader e l’altra relativa alla sua famiglia. Stiamo parlando di notizie che non devono assolutamente essere ignorate. E per motivi ben precisi.

La prossima prova di forza di Kim

Nel corso degli anni la maggior parte delle previsioni riguardanti la Corea del Nord si è rivelata inesatta. Questo non significa che un’indiscrezione fornita da un’intelligence esperta dell’argomento, come il NIS, sia da bollare come improbabile o che, al contrario, sia una prova certa e inconfutabile. La verità potrebbe stare anche nel mezzo.

I servizi di Seoul sostengono che c’è motivo di pensare che la Corea del Nord effettuerà esercitazioni su larga scala combinando armi nucleari e convenzionali, e che lancerà anche un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido a marzo o aprile, quando la Corea del Sud e gli Stati Uniti terranno esercitazioni congiunte e un vertice operativo.

“Il NIS ha anche affermato che, dati i requisiti tecnici e gli avvertimenti del vicedirettore del dipartimento del Comitato centrale Kim Yo Jong, non dovremmo escludere la possibilità di un lancio di prova angolare standard di un missile balistico intercontinentale con una portata ridotta”, ha detto ai giornalisti Youn Kun Young, membro di spicco del Partito Democratico nel Comitato di Intelligence, dopo un briefing dello stesso NIS i parlamentari di Seoul.

Ricordiamo che Kim Yo Jong, sorella di Kim Jong Un, ha lanciato un chiaro avvertimento: la Corea del Nord ha infatti affermato che intercettare e abbattere un suo missile, durante uno dei test di lancio effettuati dal Paese verso il Pacifico, costituirebbe “una chiara dichiarazione di guerra“.

Il primogenito (e il prossimo?) erede di Kim

Capitolo familiare. I media di tutto il mondo hanno acceso i riflettori sulla figlia di Kim, Ju Ae, ritenendo che potesse essere stata designata dal padre come sua prossima erede in vetta al sistema politico nordcoreano. L’ipotesi, plausibile ma altamente improbabile, torna ora al centro delle confutazioni. Il NIS ha infatti parlato di un primogenito maschio del presidente Kim.

Le varie agenzie che raccolgono informazioni sulla Corea del Nord non hanno alcuna prova fisica concreta del fatto che il suddetto primogenito sia effettivamente un maschio, ma gli 007 di Seoul sono “fiduciosi” di questa conclusione “attraverso informazioni condivise da agenzie di intelligence esterne”. “Il figlio non è mai stato mostrato in pubblico e non ci sono informazioni che confermino speculazioni su problemi mentali o fisici”, ha aggiunto il National Intelligence Service.

Per quanto riguarda la presenza di un terzo figlio, il briefing lo ha confermato, anche se niente sappiamo del sesso del nascituro. Non è comunque da escludere che Kim abbia esposto la figlia, nel ruolo di parafulmine, per mescolare le carte in tavola. E per preparare, da dietro le quinte, il vero erede che un giorno dovrà sostituirlo.