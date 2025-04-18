Stati Uniti e Ucraina compiono un passo significativo verso una collaborazione economica più stretta, includendo non solo il fondo di investimento per la ricostruzione ma anche un accordo strategico sulle terre rare. Il Guardian ha infatti diffuso sul suo sito web una bozza del memorandum d’intenti che verrà firmato la prossima settimana. Il documento riconosce il “significativo supporto finanziario e materiale” fornito da Washington a Kiev dall’invasione russa ed esprime il desiderio comune di una “pace duratura in Ucraina e una partnership duratura tra i loro due popoli e governi”.

Un elemento centrale è l’intenzione di “stabilire un fondo di investimento per la ricostruzione come parte di una partnership economica tra i due popoli e governi”. Inoltre, il documento evidenzia il contributo dell’Ucraina nel “riconoscere volontariamente il contributo degli Stati Uniti e dell’Ucraina nel rafforzare il loro arsenale nucleare, il terzo più grande al mondo, attraverso la rinuncia volontaria alle armi nucleari”.

Progressi nei negoziati

È inoltre previsto che il primo ucraino Denys Shmyhal visiterà Washington la prossima settimana per incontrare il segretario al Tesoro statunitense, offrendo un “forte supporto di alto livello” alle discussioni tecniche. Le squadre negoziali dovrebbero riferire sui progressi entro il 26 aprile 2025, con l’obiettivo di firmare l’accordo il prima possibile. Come ricorda il Guardian, attualmente il memorandum non chiarisce se i profitti derivanti dai futuri investimenti saranno utilizzati per “ripagare” gli Stati Uniti per l’aiuto militare fornito sotto l’amministrazione Biden. Un tema che rimane oggetto di dibattito.

In ogni caso, il memorandum sottolinea l’impegno degli Stati Uniti a rispettare l’intenzione dell’Ucraina di evitare conflitti durante la redazione dell’accordo. In particolare, si garantisce che non vi siano “conflitti nella redazione dell’accordo con gli obblighi dell’Ucraina nell’ambito dell’accessione all’Unione Europea o di accordi con istituzioni finanziarie internazionali e altri creditori ufficiali”

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L’annuncio di Svyrydenko

Soddisfatta la vice premier e ministra dell’Economia ucraina, Yulia Svyrydenko. “Oggi abbiamo compiuto un passo avanti verso un accordo di partenariato economico congiunto con gli Usa. Il memorandum dimostra il costruttivo lavoro congiunto e l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo vantaggioso per entrambi i nostri popoli”, ha dichiarato Svyrydenko. Poche ore prima, il presidente Usa Donald Trump aveva anticipato che l’intesa sui minerali, negoziata per mesi, sarà firmata “giovedì prossimo”.