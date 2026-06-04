Quella che fino a pochi giorni fa era solo un’ipotesi, avanzata sulle pagine di InsideOver da Andrea Muratore, è oggi una realtà sancita dalla legge. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una misura storica che prevede l’integrazione operativa tra le forze armate statunitensi e quelle israeliane, con un focus particolare sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche.

Si tratta della Sezione 224 del National Defense Authorization Act (NDAA) per l’anno fiscale 2027, il maxi-emendamento che definisce il bilancio del Pentagono. Il provvedimento, intitolato «United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative», è passato con una votazione espresso (voice vote) dopo che un tentativo dell’esponente democratico Ro Khanna (California) di stralciare la norma è stato sonoramente respinto. A sostegno di Khanna solo la collega Sarah Jacobs, sempre democratica.

🇺🇸🇮🇱 US Congressman Ro Khanna says it was Netanyahu himself who told members of Congress to insert Section 224, the provision merging the US and Israeli militaries, into the FY2027 NDAA. pic.twitter.com/5o0Eay3N6v — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 4, 2026

Che cosa prevede la Sezione 224

La nuova disposizione autorizza il Pentagono a «sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, il testing, la valutazione, l’integrazione di sistema e la cooperazione bilaterale». In termini concreti, si tratta di identificare «tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi». Viene inoltre prevista la possibilità di promuovere «esercitazioni congiunte e condivisioni informative per garantire capacità operativa per sviluppare le tecnologie realizzate assieme» in diversi domini, da quello cyber a quello spaziale.

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The House voted today on a new measure to fuse elements of the Israeli and US militaries, particularly on the cyberweapons front. Section 224, as its known, is included in the National Defense Authorization Act. Rep. Ro Khanna, D-Calif., introduced an amendment to strip it from… https://t.co/xWAiZQ03BC pic.twitter.com/rLUViMeKLv — Drop Site (@DropSiteNews) June 4, 2026

Come aveva già spiegato Muratore su InsideOver, non si tratta di creare reparti che combattano sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano: Washington finanzia già ogni anno l’apparato militare israeliano con 3,8 miliardi di dollari, ma da Israele tornano investimenti, brevetti e ricerche che spingono in avanti la frontiera tecnologica americana. Ora questo legame diventa simbiotico.

Netanyahu dietro le quinte

A rendere la vicenda ancora più rilevante è la rivelazione dello stesso deputato Ro Khanna, che durante il dibattito ha dichiarato: «È stato il primo ministro Benjamin Netanyahu in persona a chiedere ai membri del Congresso di inserire la Sezione 224 nell’NDAA». Una circostanza che dimostra quanto il governo israeliano abbia lavorato attivamente per trasformare il tradizionale rapporto di aiuto militare in una vera e propria fusione degli apparati di difesa.

Su Responsible Statecraft, Joe Kent, ex Direttore del National Counterterrorism Center (NCTC), dimessosi dal suo ruolo in polemica con la guerra contro l’Iran, ha definito la misura «un allontanamento pericoloso dalla dottrina America First» dell’amministrazione Trump. Secondo Kent, «non possiamo esternalizzare componenti della nostra sicurezza nazionale a nazioni che non condividono i nostri interessi. Questa proposta farebbe esattamente questo».

Le preoccupazioni sono molteplici. Innanzitutto, la Sezione 224 consentirebbe ai produttori israeliani di operare stabilmente negli Stati Uniti con partner americani, ottenendo un vantaggio competitivo senza precedenti all’interno del Pentagono. In secondo luogo, l’integrazione delle catene di sviluppo tecnologico potrebbe aprire la strada a «backdoor e spyware» che Israele potrebbe utilizzare per influenzare le politiche USA. Infine, sul piano strategico, mentre la guerra contro Iran ha finora costretto il contribuente americano a spendere oltre 50 miliardi di dollari, l’opinione pubblica statunitense è sempre più scettica verso un’alleanza che appare a senso unico.

La Sezione 224, come sottolinea Muratore, trasforma Israele da semplice beneficiario di aiuti esteri a membro a pieno titolo dell’apparato di difesa e intelligence americano. Si tratta di una svolta storica, destinata a ridefinire in profondità gli equilibri tra Stati Uniti e Israele e di una vittoria personale per Benjamin Netanyahu, che ha sempre puntato con decisione sull’integrazione strategica con Washington, considerata vitale per Tel Aviv.

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