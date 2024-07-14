L’attentato fallito a Donald Trump della giornata del 13 luglio ha prodotto un immediato effetto politico: il palesarsi esplicito del supporto dell’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, a The Donald. Twittando da X, social media di sua proprietà, ha parlato apertamente a favore di Trump.

La parola usata è chiara: I full endorse Donald Trump, scrive Musk su X. Parlare di “endorsement” è molto più che parlare in maniera solidale sul piano umano. Si tratta di un appoggio politico esplicito.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

In altre parole: si fa scudo a Trump dopo i fatti di Butler scendendo in campo politicamente, oltre che umanamente, per ampliare la base dei sostenitori del presidente in un’America che si pensa divisa. E i paragoni lanciati su X dal Ceo di Tesla e Space X sono importanti: Musk ha paragonato Trump nientemeno che a Theodore Roosevelt, il presidente repubblicano di inizio Novecento divenuto iconico, cantore del destino manifesto e della nascita della vocazione imperiale di Washington.

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024 L’idea che Musk fin dalle prime ore post-attentato sembra cavalcare punta verso il sostegno a un’esplicita sottovalutazione del rischio che Trump correva da parte delle autorità. Duri, sulla base della dichiarazione di un testimone di Butler, i giudizi sugli apparati securitari Usa dopo l’attentato.

The head of the Secret Service and the leader of this security detail should resign https://t.co/ihlEC5NP1w — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Insomma, i fatti di Butler blindano l’obiettivo di Musk: palesare gradualmente il suo sostegno al candidato repubblicano alla Casa Bianca.

Del resto nei giorni scorsi era emersa la notizia che Musk fosse pronto a sostenere Donald Trump nella corsa al ritorno alla Casa Bianca finanziandolo negli swing States, gli Stati federali Usa dove alle elezioni presidenziali di novembre tra Partito Repubblicano e Partito Democratico la sfida sarà più aperta. Bloomberg ha citato la notizia parlando del fatto che Musk ha promosso i suoi finanziamenti tramite un compitato d’azione politica (Pac) fino ad ora secondario nel campo repubblicano, l’America Pac, e che la donazione avrebbe permesso a Trump di superare in diversi Stati in bilico, si pensa probabilmente a quelli del Midwest della Rust Belt in bilico tra declino post-industriale e speranze di rinascita, i finanziamenti al palo della corsa incerta di Joe Biden.

La notizia è interessante per un’ampia serie di motivi. In primo luogo perché salda le fortune dell’uomo più ricco del mondo e quelle del miliardario divenuto Presidente, che dopo la sconfitta del 2020 cerca la rivincita in nome di quella che può diventare la nuova cordata del mondo repubblicano: conservatori duri e puri, destra alternativa e elettorato dell’America profonda da un lato, libertari fautori del capitalismo libero da vincoli dall’altro. Da tempo si parlava di un asse tra il magnate americano di origini sudafricane e Trump, con The Donald desideroso di nominare Musk tra i suoi consulenti alla Casa Bianca in caso di vittoria. Laboratori di queste saldature sono la Florida e il Texas, con quest’ultimo Stato scelto da Musk come tentativo di creare un’alternativa alla California dall’alto Pil, dalle alte tasse e dalle rigorose regolamentazioni.

Il secondo dato importante parla del ritorno dell’élite di Wall Street all’abbraccio netto con il Partito Repubblicano, dopo anni di amorosi sensi con i democratici in nome dell’alleanza tra capitalismo dell’inclusione e cavalcata delle critiche della globalizzazione, interiorizzate dal big business. Dopo la pandemia e l’ascesa delle rivalità geopolitiche a priorità securitaria per l’economia, il capitalismo americano si “ri-nazionalizza” da un lato e riscopre le sue priorità tradizionali. Specie considerato il fatto che una ventata di progressismo in America mette in discussione il più grande regalo di Trump ai miliardari americani, la colossale riforma fiscale del 2017 destinata a scadere il prossimo anno. E che Biden non intende rinnovare. Musk, uomo più ricco del mondo, non può essere sordo a questi appelli. E non è il primo big: il Ceo di Blackstone, gigante del private equity americano, Steve Schwarzman, ha annunciato il suo voto per Trump.

Terzo, ma forse più importante elemento, che questo importante endorsement segnala è l’ascesa sempre più solida di Musk a guru della nuova destra mondiale. Una destra che si plasma con la saldatura palese negli Usa: grande business liberista, addirittura anarco-capitalista, e identitarismo dell’elettorato della classe media. A cui si somma una saldatura tra la critica a tutto ciò che è definito woke, politicamente corretto e vagamente dannoso per il modo di vivere standard dell’uomo, bianco, lavoratore, di mezza età della società tradizionale, dal rispetto per le identità altrui all’inclusione delle minoranze, e ogni pulsione progressista in campo sociale come presunta riproposizione di un socialismo nemico della libertà.

Le destre mondiali abbracciano Musk: Giorgia Meloni e Matteo Salvini accolgono a braccia aperte in Italia un figlio di immigrati che ha avuto prole con la maternità surrogata, applaudendo i suoi discorsi su demografia e valori occidentali, en passant spingendo anche per il suo ingresso nel settore delle comunicazioni nostrano. Benjamin Netanyahu, poco dopo l’inizio della guerra a Gaza, ha ricevuto Musk in pompa magna, come un capo di Stato. Il Ceo di Tesla e Starlink ha ribadito il suo incrollabile sostegno a Israele in tale occasione.

Il rapporto più forte di Musk è quello costruito, infine, con Javier Milei, presidente argentino con cui la sintonia ideologica è totale. La quadratura di questo cerchio non può che essere con Donald Trump. Alfiere e campione chiamato a rinnovare la riscossa di un occidentalismo a trecentosessanta gradi che nel trittico “meno tasse, più libertà (ma per chi la pensa come noi) e difesa dell’uomo medio” ha costruito un laboratorio ideologico. Di cui Musk, anche grazie allo sdoganamento di X come terreno di coltura di questo mondo, è deus ex machina e apprendista stregone. I fatti di Butler accelerano questa tendenza. La cui prospettiva politica sarà tutta da analizzare.