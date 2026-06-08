La questione dell’uranio iraniano non può essere spiegata soltanto con il linguaggio dei trattati, delle ispezioni e delle percentuali di arricchimento. Dietro la dimensione tecnica si muove una guerra parallela, combattuta nell’ombra, fatta di sabotaggi, assassinii selettivi, operazioni di intelligence e messaggi politici inviati senza dichiarazioni ufficiali. La decisione iraniana di innalzare il livello di arricchimento dell’uranio avrebbe ricevuto un impulso decisivo nel 2021, dopo l’uccisione di un ingegnere coinvolto nel programma nucleare della Repubblica islamica. L’operazione, attribuita al Mossad, sarebbe stata condotta con mezzi tecnologicamente sofisticati, attraverso un dispositivo automatico nascosto su un veicolo. Non si tratterebbe quindi di un episodio isolato, ma di una dimostrazione di capacità operativa: colpire in profondità, dentro il territorio iraniano, contro figure sensibili dell’apparato scientifico e militare.

Per Teheran, un’azione di questo genere non rappresenta solo la perdita di una competenza tecnica. È un’umiliazione politica, una violazione della sovranità e un segnale rivolto all’intero sistema di potere iraniano: Israele può arrivare fino al cuore del dispositivo nucleare. In uno Stato costruito sulla difesa dell’indipendenza nazionale, della resistenza e della sicurezza strategica, una mancata risposta sarebbe stata interpretata come debolezza.

L’uranio come linguaggio della rappresaglia

In questa chiave, l’arricchimento fino al 20 per cento non va letto solo come un passaggio tecnico. È anche una risposta politica. Teheran sembra voler dire a Israele che ogni colpo clandestino non ridurrà la determinazione iraniana, ma produrrà l’effetto contrario: più pressione, più arricchimento, più capacità di deterrenza.

È una logica di risposta indiretta. Israele cerca di rallentare il programma nucleare iraniano eliminando uomini chiave, sabotando infrastrutture e insinuando paura nell’apparato tecnico. L’Iran reagisce trasformando la pressione subita in accelerazione strategica. Così, ciò che dovrebbe frenare il programma rischia di rafforzarne il significato politico.

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Qui si comprende perché la crisi nucleare iraniana non si risolva soltanto attorno a un tavolo negoziale. Gli accordi possono stabilire limiti, controlli, soglie e procedure. Ma se nel frattempo prosegue una guerra clandestina, ogni intesa resta esposta alla crisi successiva. La diplomazia lavora sulla carta; l’intelligence agisce sul terreno; il risultato è una continua erosione della fiducia.

La lunga guerra contro gli uomini del programma nucleare

Da anni scienziati, tecnici e figure legate ai programmi strategici iraniani sono stati bersaglio di attentati attribuiti a Israele. La logica israeliana è evidente: togliere al programma iraniano le sue menti migliori, rallentare l’accumulo di competenze, dimostrare superiorità informativa e tecnologica, costringere Teheran a spendere più risorse per proteggere uomini, laboratori e installazioni.

Sul piano tattico, questa strategia può produrre risultati. Un tecnico eliminato, un laboratorio sabotato, un’infrastruttura danneggiata possono creare ritardi reali. Ma sul piano politico e strategico l’effetto può essere opposto. Ogni assassinio rafforza nella leadership iraniana l’idea che il Paese sia sottoposto a una guerra permanente e che solo una maggiore autonomia tecnologica possa garantirne la sicurezza. È il paradosso delle operazioni coperte. Servono a impedire una minaccia, ma possono alimentare la volontà dell’avversario di renderla più credibile. Nascono per contenere un programma, ma finiscono per trasformarlo in simbolo nazionale.

Sanzioni, petrolio e guerra economica

La crisi nucleare iraniana è anche una guerra economica. Ogni passo avanti nell’arricchimento offre agli Stati Uniti e ai loro alleati il pretesto per rafforzare sanzioni, restrizioni bancarie, controlli commerciali e pressione diplomatica. L’Iran resta così intrappolato in un sistema di isolamento finanziario che colpisce petrolio, gas, investimenti, assicurazioni, trasporti e accesso alla tecnologia. Per Washington e Tel Aviv, mantenere alta la pressione economica significa limitare le risorse di Teheran, ridurne la capacità di sostenere i propri alleati regionali e impedirne la piena reintegrazione nei mercati internazionali. Un Iran normalizzato economicamente avrebbe infatti un peso molto diverso: potrebbe esportare più energia, attirare capitali, rafforzare i legami con Cina, Russia, India e mondo arabo, e trasformarsi in un nodo strategico tra Golfo Persico, Caucaso, Asia centrale e Mediterraneo.

Ma anche la pressione economica produce effetti ambigui. Le sanzioni indeboliscono l’economia iraniana, ma spingono Teheran verso circuiti alternativi. Più l’Occidente chiude le porte, più l’Iran consolida rapporti con Mosca e Pechino, sviluppa canali paralleli di commercio, accetta sconti sul petrolio, triangolazioni finanziarie e forme di economia di resistenza. In altre parole, la guerra economica limita l’Iran, ma nello stesso tempo contribuisce a separarlo dal sistema occidentale e a inserirlo sempre più nel blocco eurasiatico.

Dal punto di vista militare, l’arricchimento al 20 per cento non significa automaticamente costruzione della bomba atomica. Tuttavia ha un valore strategico rilevante perché riduce la distanza tecnica verso livelli superiori, qualora la decisione politica venisse presa. La vera posta non è necessariamente il possesso immediato dell’arma nucleare, ma la capacità di avvicinarsi alla soglia. Uno Stato che può arrivare rapidamente a una capacità militare nucleare, anche senza dichiararla, dispone di una leva di pressione enorme. È una forma di deterrenza fondata sull’ambiguità.

Teheran sembra muoversi proprio in questa zona intermedia. Non vuole offrire a Israele e Stati Uniti un pretesto definitivo per un attacco diretto, ma non vuole nemmeno apparire disarmata, ricattabile o incapace di rispondere. Per questo ogni aumento dell’arricchimento diventa un messaggio militare: l’Iran può essere colpito, ma non può essere costretto alla resa tecnologica.



Il confronto tra Israele e Iran non si esaurisce nei laboratori nucleari. È una guerra regionale combattuta in più teatri: Siria, Iraq, Libano, Yemen, Golfo Persico, Mar Rosso e spazio cibernetico. Il programma nucleare è una delle sue dimensioni, ma non l’unica.

Israele teme l’espansione dell’influenza iraniana lungo l’asse che collega Teheran, Baghdad, Damasco e Beirut. L’Iran vede Israele come l’avamposto militare, tecnologico e politico dell’Occidente nel cuore del Medio Oriente. Gli Stati Uniti cercano di contenere Teheran senza precipitare in una guerra regionale incontrollabile.

Una guerra regionale che passa dal nucleare

In questo quadro, l’eliminazione di uno scienziato o di un ingegnere non è mai un gesto puramente tecnico. È un atto geopolitico. Serve a dimostrare vulnerabilità, penetrazione informativa e superiorità operativa. Ma obbliga l’Iran a salvare la faccia e a ristabilire una forma di equilibrio. L’arricchimento dell’uranio diventa così una risposta visibile a una guerra invisibile.

Per la Repubblica islamica, il programma nucleare non è solo una questione energetica o militare. È il simbolo della sovranità tecnologica del Paese. Rinunciare sotto minaccia significherebbe accettare una posizione subordinata. Continuare, invece, significa dimostrare di poter sopportare costi economici e diplomatici enormi pur di difendere la propria autonomia strategica.

Questo è il punto spesso trascurato. L’Iran considera il nucleare una prova di indipendenza nazionale. Per questo ogni sabotaggio israeliano può essere presentato internamente come conferma della necessità di proseguire. Ogni sanzione occidentale può essere usata per alimentare il discorso della resistenza. Ogni assassinio mirato può diventare un argomento a favore dell’accelerazione.

La spirale che nessuno riesce a chiudere

La lezione più evidente è che la guerra segreta può rallentare un programma, ma difficilmente cancella la volontà politica che lo sostiene. Può danneggiare impianti, eliminare figure cruciali, creare paura. Ma se l’avversario interpreta quei colpi come una minaccia alla propria esistenza strategica, la risposta sarà l’irrigidimento, non la resa.

Israele colpisce perché considera il nucleare iraniano una minaccia esistenziale. L’Iran arricchisce perché considera le operazioni israeliane una guerra permanente contro la propria sovranità. Ciascuno presenta la propria azione come difensiva e quella dell’altro come aggressiva.

È così che nasce la spirale. Gli omicidi mirati producono accelerazioni. Le accelerazioni producono nuove minacce. Le nuove minacce giustificano altri sabotaggi. E la diplomazia, pur necessaria, arriva sempre dopo, costretta a inseguire eventi decisi altrove.

L’uranio iraniano, dunque, non è soltanto materia fissile. È un messaggio politico, una leva militare, uno strumento negoziale e un simbolo nazionale. Finché continuerà la guerra clandestina tra Israele e Iran, ogni centrifuga sarà anche una risposta, ogni percentuale un avvertimento, ogni negoziato un equilibrio provvisorio sopra un conflitto che nessuno dichiara apertamente ma che tutti combattono.