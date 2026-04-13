La Libia torna a pompare petrolio ai massimi da oltre dieci anni e il dato, da solo, basta a spiegare perché il Paese resti una delle partite più sensibili del Mediterraneo allargato. Con una produzione che sfiora 1,43 milioni di barili al giorno, Tripoli manda un segnale chiaro ai mercati, ai partner europei e ai suoi stessi rivali interni: nonostante la frammentazione istituzionale, il caos delle milizie e le tensioni tra Est e Ovest, il cuore energetico della Libia continua a battere. Ma sarebbe un errore leggere questi numeri come la prova di una normalizzazione compiuta. In Libia il petrolio non è mai soltanto petrolio. È potere, ricatto, leva diplomatica, sopravvivenza dello Stato e moneta di scambio tra fazioni.

Il fatto che i proventi di febbraio abbiano superato i 2 miliardi di dollari e siano stati integralmente trasferiti al tesoro senza trattenute è un segnale importante, quasi eccezionale. Significa che, almeno per ora, uno dei meccanismi più delicati del sistema libico ha funzionato. Ma proprio questa eccezionalità dimostra quanto il sistema resti vulnerabile. In un Paese dove per anni terminal, oleodotti e giacimenti sono stati ostaggi di milizie, tribù, gruppi locali e poteri paralleli, ogni flusso regolare di denaro appare più come una tregua che come una conquista definitiva.

Al-Sharara e il petrolio come barometro del potere

Il ripristino della piena operatività di Al-Sharara, il più grande giacimento del Paese, ha un valore che va oltre la tecnica. Chi controlla o influenza Al-Sharara controlla un pezzo decisivo dell’equilibrio nazionale. Non è un caso che la manutenzione dell’oleodotto venga presentata come una vittoria della gestione pubblica e dell’efficienza operativa. In realtà, dietro la dimensione industriale si muove una questione eminentemente politica: la capacità dello Stato, o di ciò che ne resta, di imporre continuità in una geografia attraversata da poteri armati e fedeltà instabili.

Sul piano strategico, il dato produttivo ha anche un significato internazionale. In una fase in cui i mercati energetici restano esposti a shock geopolitici tra Medio Oriente, Mar Rosso e competizione sulle rotte del gas, la Libia torna a essere un fornitore importante per l’Europa mediterranea. Non ancora una potenza stabilizzatrice, ma certamente una risorsa che Bruxelles, Roma e altri attori europei non possono permettersi di trascurare. Più la produzione libica regge, più il Paese acquista peso negoziale. E più aumenta il rischio che le sue divisioni interne diventino oggetto di interferenze esterne.

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La guerra non è finita, si è solo spostata

La crescita produttiva può far pensare a una Libia che esce finalmente dalla logica della guerra permanente. In realtà la guerra non è scomparsa: si è trasformata. Meno battaglie aperte, più competizione per il controllo delle rendite, degli apparati amministrativi, delle infrastrutture e della distribuzione delle risorse. È una forma di conflitto meno spettacolare ma non meno pericolosa. Perché un sistema del genere può reggere finché il denaro scorre; quando il flusso si interrompe o si riduce, le fratture riemergono con forza.

Sul piano militare, questo significa che la sicurezza delle installazioni energetiche rimane il vero centro di gravità del Paese. Non bastano i progressi tecnici, né la buona volontà della National Oil Corporation. Servono una rete elettrica affidabile, una filiera logistica funzionante e soprattutto un quadro di sicurezza che impedisca il ritorno delle chiusure forzate e dei sabotaggi. Se questi elementi vengono meno, il record di oggi può diventare il blocco di domani. La Libia ha già mostrato più volte quanto la produzione possa essere usata come arma politica interna.

Sebha e il Sud: sviluppo o pacificazione preventiva?

In questo quadro, il progetto residenziale Palm City a Sebha non va letto solo come iniziativa urbanistica. Il Sud libico è una fascia decisiva, troppo spesso marginalizzata, dove si intrecciano traffici, migrazioni, rivalità tribali, economie informali e controllo del territorio. Investire lì significa tentare di spostare il baricentro dello Stato dalla sola gestione dell’emergenza alla costruzione di consenso sociale. Ma anche qui conviene diffidare delle letture troppo ottimistiche. L’edilizia, le case, i servizi, i posti di lavoro promessi sono certamente un fattore positivo. Tuttavia, in un contesto come quello libico, lo sviluppo urbano è anche uno strumento di pacificazione politica e di consolidamento del controllo. Il messaggio è chiaro: il potere centrale o para-centrale cerca di comprare stabilità attraverso infrastrutture e redistribuzione. È una scelta razionale, ma non sufficiente. Se non sarà accompagnata da una vera integrazione istituzionale del Sud, il rischio è che il progetto resti una vetrina o, peggio, una nuova fonte di contesa per appalti, rendite e fedeltà locali.

La partita geoeconomica del Mediterraneo

Dal punto di vista geoeconomico, la Libia torna ad avere un profilo che interessa tutti. All’Europa serve petrolio vicino, relativamente economico e logisticamente favorevole. All’Italia serve anche qualcosa di più: evitare che il collasso libico riapra simultaneamente tre fronti, quello energetico, quello migratorio e quello securitario. Per questo ogni incremento della produzione libica viene accolto con sollievo. Ma il sollievo non deve diventare illusione. La vera domanda è se la Libia riuscirà a trasformare questa fase favorevole in un processo di consolidamento statale oppure se userà il nuovo flusso di entrate per rinviare ancora una volta il confronto con i suoi nodi strutturali. Perché il petrolio può finanziare la stabilità, ma può anche corromperla. Può rafforzare le istituzioni, ma anche sostituirle con una pace comprata e sempre revocabile.

Un successo reale, ma ancora reversibile

Il record produttivo, i proventi versati al tesoro, il recupero di Al-Sharara e il piano di Sebha dicono che la Libia non è un corpo morto. Dicono anzi che il Paese possiede ancora risorse materiali e margini politici per evitare il collasso. Ma dicono anche un’altra cosa: che tutta la sua fragile ripresa dipende da un equilibrio ancora instabile tra interessi locali, infrastrutture vulnerabili, ambizioni esterne e capacità molto limitata dello Stato di imporsi davvero.

In fondo, la Libia continua a vivere nella sua contraddizione fondamentale: è ricca abbastanza da restare strategica, ma troppo fragile per considerarsi al sicuro. E finché questa contraddizione non verrà risolta, ogni barile in più sarà insieme una buona notizia e un promemoria del pericolo.