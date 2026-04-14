Israele è in guerra con tutto il Libano dicendo di combattere solo Hezbollah, il Partito di Dio alza la posta nello scontro e la mediazione tra Tel Aviv e Beirut operata dagli Stati Uniti inizia oggi in un contesto paradossale, con alle spalle una guerra di oltre un mese che ha provocato oltre 2mila morti.

Libano-Israele, Rubio ospita i negoziati

Libano e Israele sono formalmente in guerra dal 1948, dall’indipendenza dello Stato Ebraico, e non hanno mai raggiunto una mediazione anche a causa delle continue invasioni israeliane del Paese dei Cedri (1982, 2006, 2024, 2026 in particolare) e della presenza di movimenti militanti come Hezbollah, dunque è a suo modo politicamente rilevante che Marco Rubio, Segretario di Stato dell’amministrazione Usa di Donald Trump, ospiti oggi nella capitale statunitense Yechiel Leiter, ambasciatore israeliano nel Paese, e Nada Hamadeh, sua omologa per il Libano.

Si tratta del primo incontro dal 1983 tra funzionari israeliani e libanesi a così alto livello. L’obiettivo di breve termine è sanare le criticità nell’accordo di cessate il fuoco del novembre 2024, quello di lungo capire se c’è spazio per concretizzare la proposta di Francia e Arabia Saudita per un negoziato formale volto al riconoscimento bilaterale e alla formalizzazione di piene relazioni diplomatiche.

Cosa c’è in ballo

I nodi sul terreno sono molti: per Israele, la guerra in Libano è diversa da quella condotta contro l’Iran, ora in pausa dopo il cessate il fuoco, mentre Hezbollah, che è scesa in campo per vendicare l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei, e Teheran vedono il tutto come un conflitto unico.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Il governo di Beirut del premier Nawaf Salam e del presidente Joseph Aoun contestano a Israele l’aggressività contro il Paese dei Cedri, l’invasione e la distruzione di villaggi nel Sud,l’occupazione ormai di fatto formalizzata di una zona cuscinetto vicina al Nord dello Stato Ebraico e l’estensione delle operazioni militari all’intero Paese, con raid amplissimi contro la capitale Beirut. L’operazione “Oscurità Eterna” dell’8 aprile ha dato l’idea della vastità dell’azione militare israeliana, che quel giorno è arrivata a colpire a tappeto Beirut con munizioni pesanti e attacchi su larga scala che hanno prodotto oltre 200 morti in un giorno. Questo, però, non vuol dire che il governo libanese non abbia anche ampie rimostranze verso Hezbollah. Nota il Washington Institute che la guerra del 2024 ha mostrato ampie criticità nei rapporti tra il Partito di Dio e le sue milizie da un lato e lo Stato libanese dall’altro: