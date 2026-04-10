Libano-Iran, tra Washington e Islamabad si scrive il futuro del Medio Oriente

Due guerre che sono una sola, due trattative parallele in cui una parte in causa in un contesto, gli Usa, è mediatore nell’altro. Islamabad e Washington distano oltre 11mila km ma nelle prossime settimane saranno vicinissime. Nella capitale pakistana, il governo di Shehbaz Sharif sarà il mediatore dei complessi colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Il cessate il fuoco dell’8 aprile ha aperto la terza fase del dialogo tra Washington e Teheran, dopo che la guerra su larga scala ha portato gli Usa a subire il blocco dello Stretto di Hormuz e a fare i conti con un’impreparazione strategica alla gestione della crisi da loro stessa scatenata assieme a Israele.

Il Pakistan e la chiave della mediazione tra Usa e Iran

Il Pakistan, spalleggiato da Turchia e Egitto, spinge una complessa e articolata mediazione da cui dipende una grossa fetta del futuro dell’Asia Sud-Occidentale. E in queste due settimane di cessate il fuoco sarà decisivo capire in che misura l’Iran sarà disposto a fare concessioni sullo status quo creato dalla guerra, che ha fatto scoprire a Teheran di avere già nello Stretto di Hormuz una vera e propria “atomica”, che ha trasformato una strozzatura geografica di 31 km in un campo minato (non solo metaforico) per i commerci globali e in una leva geopolitica senza precedenti.

Ma sarà anche doveroso comprendere quale sarà la nuova strategia americana dopo un impantanamento palese e in che misura le priorità di Tel Aviv saranno bilanciate a Washington nella partita per il Medio Oriente assieme a quelle degli alleati arabi e degli Stati con ambizioni strategiche e preoccupazioni trascendenti la regione, ma che un tracollo della situazione in Iran farebbe quantomeno trasecolare. In quest’ottica Pakistan e Turchia sono osservati speciali, e il fatto che dopo che Ankara ha fatto di tutto per evitare la guerra sia stata Islamabad a provare a fermarla è indicativo. Il Pakistan sarà il banco di prova diplomatico per il vicepresidente J.D. Vance, che aveva già “sfiorato” i negoziati nell’aprile 2025, quando recandosi a Roma per la Pasqua e per incontrare Papa Francesco si trovò nella Città Eterna proprio mentre le delegazioni di Teheran e Washington svolgevano la seconda sessione di colloqui indiretti mediati dall’Oman.

Islamabad e il filo rosso con Washngton

Vance sarà a Islamabad mentre l’amministrazione di Donald Trump si prepara a mediare a Washington dei possibili colloqui tra l’alleato israeliano e il Libano, in un tentativo di contenere l’attivismo militare di Tel Aviv e evitare che lo scontro tra lo Stato Ebraico e Hezbollah faccia crollare la fragile architettura emersa l’8 aprile. Per l’Iran e il Pakistan la guerra nel Golfo e quella in Libano sono lo stesso conflitto, mentre per Benjamin Netanyahu i miliziani sciiti di Hezbollah sono un bersaglio in quanto tali e, come testimoniato dal maxi-bombardamento dell’8 aprile dopo il cessate il fuoco in Iran (con un’operazione dell’inequivocabile nome di “Oscurità Eterna”) il Libano intero resta un bersaglio.

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“Gli attacchi israeliani contro il Libano rischiano di esacerbare ulteriormente le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo che Teheran ha risposto limitando il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, interrompendo i flussi globali”, nota Trt World aggiungendo che “secondo molti analisti , ciò potrebbe acuire l’agitazione e l’ansia di Netanyahu e dei suoi alleati, spingendoli potenzialmente a chiedere ulteriori azioni militari, nella convinzione che una pressione costante possa indebolire le forze anti-israeliane in tutta la regione”.

La variabile israeliana

Gli Usa hanno provato ad alzare la posta spingendo Tel Aviv e Beirut a negoziare, rilanciando la precedente proposta francese, per provare a risolvere all’ombra della guerra una conflittualità israelo-libanese che formalmente prosegue dal 1948. La realtà dei fatti parla di profonde asimmetrie. A Islamabad, gli Usa cercano di ottenere dai negoziati ciò che non hanno potuto raggiungere con la guerra e hanno l’interesse a una fine delle ostilità che eviti problematiche ulteriori, mentre in Libano Israele può essere spinta proprio dall’inconcludenza delle guerre a proseguire le ostilità. E paradossalmente il Libano è la leva con cui, da un momento all’altro, Tel Aviv può far deragliare i negoziati sull’Iran.

Del resto, dopo il cessate il fuoco, non solo “Oscurità Eterna” è andata in scena. L’8 aprile si sono registrati i sospetti attacchi aerei sulla raffineria iraniana sull’Isola di Lavan, di cui sono sospettati gli Emirati Arabi Uniti, alleati di Tel Aviv; nei cieli degli stessi Emirati e del Kuwait si sono verificate intercettazioni nonostante l’Iran abbia negato ogni attacco. Islamabad chiama Washington, l’Iran chiama il Libano: il sentiero tra la pace e la guerra è stretto. E i negoziati incrociati e le mire asimmetriche sul dopo-guerra pesano molto nel determinare in che misura questa cruciale fase di trattative avrà successo.