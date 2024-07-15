Nell’aprile scorso Jacob Ware, ricercatore del Council on Foreign Relations, ha pubblicato un lungo articolo sul rischio di esplosioni di violenza durante la campagna elettorale americana del 2024. Ware sottolineava il clima politicamente surriscaldato di questo voto, metteva in guardia dalle opposte retoriche fondamentaliste e suggeriva una serie di provvedimenti per sventare il rischio di atti violenti. Una preoccupazioni lungimirante. Alla luce dell’attentato Donald Trump, la lettura è di straordinario interesse.

“Esiste un serio rischio di violenza in occasione delle elezioni presidenziali americane del 2024. Molte delle stesse fonti di instabilità e rimostranze che hanno provocato l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021 (insieme ad altre sfide all’esito delle ultime elezioni) rimangono presenti oggi. E, sebbene il rischio di violenza da parte dell’estrema destra legata alle elezioni sia maggiore, la possibilità di violenza estremista da parte dell’estrema sinistra non può essere ignorata. Tale violenza minaccia la vita individuale e la stabilità politica interna del Paese.

Potrebbe anche minare la posizione internazionale degli Stati Uniti e gli obiettivi di politica estera, in un anno in cui si terranno almeno ottanta elezioni in tutto il mondo. La violenza elettorale con sede negli Stati Uniti ha già ispirato un incidente simile, in Brasile nel gennaio 2023, e ulteriori sconvolgimenti potrebbero influenzare l’ordine internazionale basato sulle regole in modo dannoso per gli interessi degli Stati Uniti mentre si imbarcano in una nuova generazione nella competizione strategica… Ridurre il rischio di una tale eventualità è quindi un imperativo urgente per la sicurezza nazionale. I leader politici e gli altri partecipanti al processo politico e civico devono attuare una serie di misure per prevenire e gestire l’estremismo violento legato alle elezioni.

Diversi scenari plausibili potrebbero svilupparsi da qui al giorno dell’inaugurazione della nuova presidenza. Gli scenari possono essere suddivisi in eventi che si verificano prima delle elezioni, durante le votazioni anticipate di ottobre e il giorno delle elezioni di novembre, e nelle settimane successive alle elezioni, eventualmente persistenti nella nuova amministrazione. Ciascuno scenario pone sfide diverse a diversi collegi elettorali e potrebbe essere ispirato o guidato da acceleratori diversi.

Il primo e più urgente scenario prevede minacce di omicidio contro i candidati in campagna elettorale e altri funzionari pubblici. Secondo Seamus Hughes e Pete Simi dell’Università del Nebraska-Omaha, “negli ultimi 10 anni, più di 500 persone sono state arrestate per aver minacciato funzionari pubblici. E tendenza si sta impennando”. Negli ultimi anni, ad esempio, le vite del vicepresidente Mike Pence, della presidente della Camera Nancy Pelosi e del candidato governatore repubblicano di New York Lee Zeldin sono state tutte minacciate. Nikki Haley, la seconda classificata repubblicana, ha richiesto la protezione dei servizi segreti durante la sua campagna, il cade indica che anche in questo ciclo sono già emerse minacce violente.

Agli Stati Uniti è stato risparmiato un assassinio di alto profilo per più di mezzo secolo. Tuttavia, questo non dovrebbe essere interpretato come un indizio di mancanza di intenzioni. Proprio questo punto è stato sottolineato il 14 giugno 2017, quando un estremista di estrema sinistra ha aperto il fuoco contro un allenamento di baseball dei repubblicani del Congresso, ferendo gravemente il capogruppo della maggioranza alla Camera Steve Scalise prima di essere ucciso dalla scorta del membro del Congresso della polizia del Campidoglio.

In secondo luogo, i grandi raduni di partiti ed elettori, come la Convenzione Nazionale Repubblicana a Milwaukee a luglio e la Convenzione Nazionale Democratica a Chicago ad agosto, così come le elezioni primarie e i caucus, potrebbero rappresentare obiettivi interessanti. Le convention vanteranno le più grandi raccolte di membri e leader di partito durante l’intero ciclo elettorale e potrebbero quindi attrarre individui o gruppi con intenzioni violente. Anche le sedi di Tv e giornali saranno potenziali bersagli data la retorica estremista che descrive i media come “nemici del popolo”.

In terzo luogo, anche le date legate ai problemi legali dell’ex presidente Trump potrebbero scatenare estremisti violenti. Le sfide legali di Trump hanno spinto le elezioni del 2024 in un territorio senza precedenti, con la possibilità che un candidato presidenziale si candidi per una carica dall’aula di tribunale, e magari dal carcere. Il processo pubblico e i potenziali esiti legali potrebbero accelerare e stimolare attacchi violenti.

Una volta iniziata la votazione, il primo e più probabile scenario è la violenza e l’intimidazione nei seggi elettorali e contro gli operatori elettorali, o contro i seggi elettorali drive-by o drop-off e i loro punti di raccolta. Ciò potrebbe includere gruppi di milizie armate che “osservano” le elezioni per individuare eventuali frodi ma, in realtà, intimidiscono gli elettori. Nel 2020, ad esempio, gli Oath Keepers si sono riuniti nei seggi elettorali per, secondo le parole del loro fondatore Stewart Rhodes, “proteggere le persone che votano”. Tali raduni potrebbero intimidire gli elettori e disturbare il giorno delle elezioni diminuendo l’affluenza alle urne. Questo scenario potrebbe essere guidato sia da eventuali chiamate alle armi da parte di candidati, sia da voci di base sensibili alle questioni locali, alle vulnerabilità e alle preferenze di voto, sia da parte di singoli sondaggisti che esprimono o agiscono in base alle proprie opinioni politiche personali. Tale violenza non rappresenta un modello per partner e avversari nello spazio internazionale, dato che le elezioni di novembre si terranno dopo che si sono svolte la maggior parte delle altre elezioni del 2024.

Una volta completata la votazione, le minacce potrebbero volgersi contro coloro che effettuano il conteggio delle schede. Durante le elezioni del 2020, alcune delle minacce più al vetriolo sono state lanciate contro i funzionari elettorali negli Stati in bilico. La sequenza del conteggio dei voti può svolgere un ruolo, ad esempio quando le schede elettorali anticipate, postali e per corrispondenza, che tendono a propendere per i democratici, vengono conteggiate per ultime, portando a “miraggi rossi” in cui i candidati repubblicani prendono i primi vantaggi che svaniscono nella finale legale. conteggio dei voti. Nel 2020, ad esempio, gli agenti federali hanno arrestato due sostenitori di QAnon della Virginia che si sono presentati con armi da fuoco in un centro congressi a Filadelfia dove si stavano ancora contando i voti tre giorni dopo il giorno delle elezioni. Gli appelli politici a “fermare il conteggio” o “fermare il furto” possono rendere più probabile una risposta violenta.

Nel periodo post-elettorale, a seconda dei risultati elettorali, gli attacchi contro edifici governativi e/o funzionari delle forze dell’ordine saranno probabilmente i mezzi preferiti poiché gli estremisti violenti mirano a combattere direttamente coloro che ritengono responsabili di atti illeciti. Questo scenario è stato osservato durante le proteste contro il Covid dell’aprile 2020, le estese rivolte antifasciste di quell’estate, al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio, e l’attacco contro l’FBI a Cincinnati. In questo caso, l’acceleratore principale sarà la retorica politica esercitata da individui inclini alla violenza…

Se molteplici elementi estremisti organizzati dovessero prendere le armi in difesa dei loro candidati o di altri interessi, rimane possibile una violenza prolungata tra fazioni politiche in ampi spazi geografici. Questo livello di violenza non è stato ancora raggiunto durante l’attuale escalation del terrorismo interno, se non su piccola scala nelle strade americane negli scontri tra i Proud Boys e gli antifascisti. Se tali scaramucce dovessero intensificarsi, rappresenterebbero una seria minaccia per la legge e l’ordine. Il timore più grave, una guerra civile su vasta scala e totale, rimane improbabile, in gran parte a causa della mancanza di rifugi sicuri o santuari per gli estremisti negli Stati Uniti. Le divisioni politiche attuali corrono lungo le delineazioni urbano-rurali, non tra Nord e Sud, il che probabilmente ostacolerà qualsiasi guerra civile nascente nella sua fase iniziale.

Il segnale più urgente di violenza imminente saranno le parole dei candidati stessi. Sicuramente le figure politiche utilizzeranno una retorica politica divisiva e forse addirittura esistenziale durante la campagna, avvertendo di un’urgente minaccia alla base di entrambi i partiti politici e al Paese nel suo insieme. I politici utilizzano tale retorica per spaventare la loro base e spingerli a votare, ma tale azione aumenta anche le probabilità che gli individui si rivolgano a soluzioni violente se il loro candidato perde o sembra essere in arretrato. La retorica esistenziale proveniente dall’interno del sistema politico o da candidati o partiti può tradursi in appelli impliciti ed espliciti alla violenza, anche contro i membri del proprio partito, un altro importante indicatore di allarme. Anche la normale retorica politica potrebbe essere interpretata come un appello alla violenza, soprattutto considerando che gli americani sono sempre più divisi. I sondaggi mostrano che quasi un quarto degli americani (il 33% dei repubblicani e il 13% dei democratici) ritiene che “i patrioti americani potrebbero dover ricorrere alla violenza per salvare il Paese”...

Infine, i professionisti della sicurezza nazionale dovrebbero essere vigili nel monitorare le interferenze straniere, siano esse nascoste (e quindi probabilmente nascoste alla vista del pubblico fino a dopo le elezioni) o palesi, compresi i leader stranieri che mettono in dubbio i risultati elettorali prima dell’inizio delle votazioni. Avversari come Cina, Iran e Russia sfrutteranno avidamente ogni opportunità per indebolire gli Stati Uniti e probabilmente diffonderanno una diffusa disinformazione per causare disunità, come nel 2016 e nel 2020. I social media rimangono un campo di battaglia determinante nelle elezioni del ventunesimo secolo, e la situazione è diventata ancora più difficile con lo sviluppo di strumenti potenti come l’intelligenza artificiale generativa, che, ad esempio, è stata utilizzata per tentare di smorzare il voto di Biden durante le primarie del New Hampshire. La piattaforma di social media X rappresenta una nuova sfida particolare. Il proprietario Elon Musk ha ridotto la moderazione dei contenuti e consentito la disinformazione sulla piattaforma, creando un’apertura alla manipolazione da parte di attori nazionali e stranieri, nonché dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Nello stesso modo in cui le forze dell’ordine decostruiscono le motivazioni, i mezzi e le opportunità alla base del comportamento criminale per progettare misure preventive più efficaci, così anche gli amministratori elettorali possono valutare le opzioni politiche per ridurre il rischio di violenza politica interna in vista delle elezioni del 2024.

La ragione principale dell’aumento del terrorismo interno negli ultimi anni è un’accresciuta motivazione o intenzione verso atti di violenza. Ridurre la motivazione, quindi, è fondamentale per la prevenzione come per scoraggiare le intenzioni. In vista delle elezioni, i politici tradizionali di entrambi gli schieramenti possono utilizzare le loro piattaforme per esprimersi contro la divisione e lodare pubblicamente l’integrità della democrazia statunitense. Sebbene i politici federali siano stati riluttanti ad esprimersi apertamente contro la politica divisiva (forse osservando con cautela gli esempi dei repubblicani Liz Cheney e Adam Kinzinger, che non prestano più servizio al Congresso dopo aver preso parte alla commissione del 6 gennaio), i funzionari statali e locali sono stati molto più impegnati a sostenere le norme democratiche nei loro collegi elettorali. Molti mantengono la fiducia di un’ampia fascia del popolo americano e possono chiedere pace e calma. Un esempio di questo impegno è l’iniziativa Disagree Better del governatore repubblicano dello Utah (e presidente della National Governors Association) Spencer Cox, che mira a “modellare come esprimere meglio il disaccordo, dando l’esempio e creando la struttura e il modello di autorizzazione per altri funzionari pubblici in ogni occasione. livello da seguire.” Tali misure, in modo critico, non toccano le differenze politiche o ideologiche, ma enfatizzano invece interessi condivisi come il disaccordo civile e la fiducia nella democrazia.

L’amministrazione Joe Biden ha diverse opzioni per abbassare la temperatura del Paese e promuovere un processo elettorale pacifico e ordinato. Ad esempio, il presidente Biden potrebbe incaricare agenzie come il Dipartimento dell’Istruzione o il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) di pubblicare strumenti educativi apartitici che insegnino al pubblico americano il processo elettorale e la sua resilienza alla manipolazione. Tale pre-bunking positivo potrebbe impedire alle teorie del complotto elettorale di prendere piede così ampiamente come hanno fatto nel 2020. L’amministrazione Biden potrebbe anche spingere gli Stati a invertire le tempistiche di conteggio dei voti e contare i voti per corrispondenza prima del voto generale. giorno delle votazioni tipicamente repubblicano o per contare i voti simultaneamente… I media potrebbero anche evitare di coprire il conteggio dei voti, aspettando ad annunciare i risultati finché non saranno confermati e finalizzati…

A livello tattico di antiterrorismo, i continui sforzi legali del Dipartimento di Giustizia volti a smantellare le principali organizzazioni estremiste nazionali, tra cui Oath Keepers e Proud Boys, creano un deterrente contro futuri atti di violenza. Sebbene la leadership di entrambi i gruppi stia già scontando una pena detentiva per cospirazione sediziosa a seguito del 6 gennaio, che ha indebolito entrambi i gruppi costruendo un deterrente più forte contro la violenza, tali sforzi legali potrebbero continuare mentre il ciclo elettorale si surriscalda. Gli sforzi del governo per scoraggiare o disinnescare la violenza saranno tuttavia complicati dalla continua adesione delle reti estremiste alla strategia della resistenza senza leader (“lupo solitario”), che ostacola la capacità delle forze dell’ordine di penetrare nei gruppi e limita il valore di intelligence di ogni cattura individuale. . Gli anarchici militanti, ad esempio, continueranno a operare in “black bloc” spontanei, che complicano allo stesso modo le infiltrazioni e gli arresti. Gli sforzi per ridurre le armi particolarmente letali probabilmente falliranno, ma potrebbero comunque essere tentati.

Infine, le forze dell’ordine potrebbero eliminare le opportunità di violenza massimizzando la prontezza delle forze dell’ordine e persino preparandosi all’intervento militare. Le forze dell’ordine del governo federale potrebbero cercare di designare eventi importanti, come le convenzioni politiche e le elezioni stesse, come eventi di sicurezza speciale nazionale, che aprirebbero una serie di nuovi strumenti di applicazione della legge per prevenire e rispondere alla violenza. Un processo elettorale semplificato, che comprenda la riforma del conteggio elettorale e il Presidential Transition Improvement Act approvati in risposta al 6 gennaio, potrebbe anche limitare le opportunità di interventi violenti…

Raccomandazioni

L’amministrazione Biden dovrebbe incoraggiare il voto anticipato e per corrispondenza per ridurre le folle il giorno delle elezioni che potrebbero altrimenti diventare bersagli, e gli Stati dovrebbero essere incoraggiati a contare anticipatamente le schede per corrispondenza per evitare miraggi che potrebbero alimentano le teorie del complotto elettorale. I media dovrebbero evitare di riferire sul conteggio dei voti fino alla conferma dei risultati finali…

I candidati ed entrambi i partiti dovrebbero impegnarsi a sostenere valori democratici fondamentali come la verità, l’onestà, la libertà di stampa e lo stato di diritto. I politici di entrambi i partiti dovrebbero unirsi attorno a slogan politici che aumentino la fiducia nel sistema elettorale e delegittimano la violenza. A tali appelli dovrebbero unirsi segmenti della società civile, come gruppi ecclesiali, squadre sportive e università. I governatori e altri funzionari statali e locali dovrebbero aderire alla campagna Disagree Better. Considerati i loro ruoli di leadership nel processo elettorale stesso, i funzionari statali e locali dovrebbero educare i propri elettori sull’integrità del processo elettorale, sulla composizione imparziale degli addetti ai sondaggi e sull’importanza di aderire alle tradizioni democratiche.

I candidati e i funzionari del partito dovrebbero evitare la retorica esistenziale e le promesse assolutiste, cosa che secondo le Nazioni Unite riduce la tensione in altri contesti. I politici dovrebbero ricordare frequentemente ai loro seguaci che desiderano un cambiamento politico pacifico…

I personaggi della società civile, compresi i leader religiosi, i sindacati, Hollywood, le squadre sportive e gli atleti, dovrebbero chiedere pace e buona volontà, evitando discussioni politiche o ideologiche per concentrarsi invece su valori ampiamente condivisi come la nonviolenza…

Le forze dell’ordine e le agenzie di intelligence dovrebbero rafforzare la protezione dei candidati politici, degli operatori elettorali e delle infrastrutture elettorali. La Task Force sulle minacce elettorali del Dipartimento di Giustizia dovrebbe essere dotata di risorse e personale completi e potrebbe espandere il suo mandato per proteggere i seggi elettorali e i politici particolarmente vulnerabili. Il volume delle minacce potrebbe essere così grande che non tutti i siti possono essere protetti, e le forze dell’ordine dovrebbero essere pronte a dare priorità a obiettivi particolarmente di alto valore, a cominciare dai politici di spicco e da importanti sedi politiche”

di Jacob Ware

Questo articolo fa parte del progetto Diamonstein-Spielvogel sul futuro della democrazia.