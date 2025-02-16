Pubblichiamo il testo completo (a parte i saluti iniziali) del discorso svolto dal vic e-presidente Usa J.D. Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. La traduzione è nostra. In ogni caso, inseriamo il video del discorso stesso.

“… Ci riuniamo a questa conferenza per discutere di sicurezza, e normalmente intendiamo minacce alla nostra sicurezza esterna. Vedo molti grandi leader militari riuniti qui oggi, ma mentre l’amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che possiamo arrivare a un ragionevole accordo tra Russia e Ucraina, e crediamo anche che sia importante nei prossimi anni che l’Europa si faccia avanti in grande stile per provvedere alla propria difesa, la minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell’Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. È la ritirata dell’Europa da alcuni dei suoi valori fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti. Mi ha colpito il fatto che un ex commissario europeo sia andato in televisione di recente e sia sembrato felice del fatto che il Governo rumeno avesse appena annullato un’intera elezione. Ha avvertito che se le cose non vanno come previsto, la stessa cosa potrebbe accadere anche in Germania.

Ora, queste dichiarazioni sprezzanti sono scioccanti per le orecchie americane. Per anni ci è stato detto che tutto ciò che finanziamo e sosteniamo è in nome dei nostri valori democratici condivisi. Tutto, dalla nostra politica sull’Ucraina alla censura digitale, è pubblicizzato come una difesa della democrazia. Ma quando vediamo le corti europee annullare le elezioni e alti funzionari minacciare di annullarne altre, dovremmo chiederci se stiamo mantenendo uno standard adeguatamente elevato. E dico “noi stessi” perché fondamentalmente credo che siamo nella stessa squadra. Dobbiamo fare di più che parlare di valori democratici. Dobbiamo viverli.

Nella memoria vivente di molti di voi in questa sala, la Guerra Fredda ha posizionato i difensori della democrazia contro le forze tiranniche di questo continente. Considerate la parte in quella lotta che ha censurato i dissidenti, chiuso le chiese e annullato le elezioni. Erano i buoni? Certamente no. E grazie a Dio hanno perso la Guerra Fredda. Hanno perso perché non hanno né apprezzato né rispettato tutte le straordinarie benedizioni della libertà: la libertà di sorprendere, di commettere errori, di inventare, di costruire. A quanto pare, non puoi imporre innovazione o creatività, così come non puoi forzare le persone a pensare, sentire o credere.

Crediamo che queste cose siano certamente collegate. Sfortunatamente, quando guardo all’Europa di oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della Guerra Fredda. Guardo a Bruxelles, dove i commissari dell’UE avvertono i cittadini che intendono chiudere i social media in periodi di disordini civili, nel momento in cui individuano ciò che hanno giudicato essere “contenuto d’odio”. O a questo stesso Paese, dove la polizia ha effettuato incursioni contro cittadini sospettati di aver pubblicato commenti anti-femministi online, come parte di “Combattere la misoginia su Internet: una giornata di azione”.

“Uk, criminalizzare la preghiera”

Guardo alla Svezia, dove due settimane fa il Governo ha condannato un attivista cristiano per aver partecipato ai roghi del Corano che hanno portato all’omicidio del suo amico. E come ha osservato in modo agghiacciante il giudice nel suo caso, le leggi svedesi che presumibilmente proteggono la libertà di espressione non concedono, di fatto, un lasciapassare per fare o dire qualsiasi cosa senza rischiare di offendere il gruppo che sostiene tale convinzione.

E forse la cosa più preoccupante è che guardo ai nostri carissimi amici, il Regno Unito, dove l’arretramento rispetto ai diritti di coscienza ha messo le libertà fondamentali della Gran Bretagna religiosa nel mirino. Poco più di due anni fa, il governo britannico ha accusato Adam Smith-Connor, un fisioterapista e veterano dell’esercito di 51 anni, dell’atroce crimine di essersi fermato a 50 metri da una clinica per l’aborto e di aver pregato in silenzio per tre minuti. Senza ostacolare nessuno. Senza interagire con alcuno. Pregava in silenzio da solo. Dopo che le forze dell’ordine britanniche lo avevano individuato e gli avevano chiesto per cosa stesse pregando, Adam aveva semplicemente risposto: “Era per il figlio non ancora nato che lui e la sua ex fidanzata avevano abortito anni prima”.

Gli agenti non si sono scomposti. Adam è stato dichiarato colpevole di aver infranto la nuova legge governativa sulla “zona cuscinetto”, che criminalizza la preghiera silenziosa e altre azioni che potrebbero influenzare la decisione di una persona entro 200 metri da una struttura per l’aborto. È stato condannato a pagare migliaia di sterline di spese legali all’accusa.

Ora, vorrei poter dire che si è trattato di un caso fortuito, un esempio folle e isolato di una legge mal scritta promulgata contro una singola persona. Ma no. Lo scorso ottobre, solo pochi mesi fa, il governo scozzese ha iniziato a distribuire lettere ai cittadini le cui case si trovavano nelle cosiddette Safe Access Zones, avvertendoli che anche la preghiera privata nelle loro case potrebbe equivalere a violare la legge. Naturalmente, il Governo ha esortato i lettori a segnalare qualsiasi concittadino sospettato di reato di opinione. In Gran Bretagna e in tutta Europa, la libertà di parola, temo, sia in ritirata.

“La censura negli Usa”

E nell’interesse della cortesia, amici miei, ma anche nell’interesse della verità, ammetterò che a volte le voci più forti a favore della censura non sono arrivate dall’Europa, ma dal mio stesso Paese, dove la precedente amministrazione ha minacciato e intimidito le aziende di social media affinché censurassero la cosiddetta disinformazione. Disinformazione come, ad esempio, l’idea che il Coronavirus fosse probabilmente uscito da un laboratorio in Cina. Il nostro stesso Governo ha incoraggiato le aziende private a mettere a tacere le persone che osavano dire quella che si è rivelata una verità ovvia. Quindi, oggi non vengo qui solo con un’osservazione, ma con un’offerta. Come l’amministrazione Biden sembrava disperata nel voler mettere a tacere le persone che esprimevano le proprie opinioni, così l’amministrazione Trump farà esattamente l’opposto. E spero che potremo lavorare insieme su questo.

A Washington c’è un nuovo sceriffo in città e sotto la guida di Donald Trump potremmo non essere d’accordo con le vostre opinioni, ma combatteremo per difendere il vostro diritto di esprimerle nella piazza pubblica, che siate d’accordo o meno. Ora, siamo al punto, ovviamente, in cui la situazione è peggiorata così tanto che, questo dicembre, la Romania ha annullato direttamente i risultati di un’elezione presidenziale sulla base dei deboli sospetti di un’agenzia di intelligence e dell’enorme pressione dei suoi vicini continentali. Ora, a quanto ho capito, l’argomento era che la disinformazione russa aveva infettato le elezioni rumene.

Ma chiederei ai miei amici europei di avere un po’ di prospettiva. Puoi credere che sia sbagliato che la Russia acquisti pubblicità sui social media per influenzare le tue elezioni. Certamente lo pensiamo. Puoi condannarlo anche sulla scena mondiale. Ma se la tua democrazia può essere distrutta con poche centinaia di dollari di pubblicità digitale da un Paese straniero, allora non era molto forte per cominciare.

“La democrazia è forte”

Ora, la buona notizia è che mi capita di pensare che le vostre democrazie siano sostanzialmente meno fragili di quanto molte persone apparentemente temono. E credo davvero che permettere ai nostri cittadini di dire ciò che pensano li renderà ancora più forti. Il che, naturalmente, ci riporta a Monaco, dove gli organizzatori di questa stessa conferenza hanno vietato ai legislatori che rappresentano i partiti populisti, sia di sinistra che di destra, di partecipare a queste discussioni.

Ora, ripeto, non dobbiamo essere d’accordo con tutto, o con qualsiasi cosa, che la gente dice. Ma quando i leader politici rappresentano un elettorato importante, è nostro dovere almeno partecipare al dialogo con loro. Per molti di noi dall’altra parte dell’Atlantico, sembra sempre più che ci siano vecchi interessi radicati nascosti dietro brutte parole dell’era sovietica come “disinformazione” e “propaganda”, interessi a cui semplicemente non piace l’idea che qualcuno con un punto di vista alternativo possa esprimere un’opinione diversa o, Dio non voglia, votare in modo diverso o, peggio ancora, vincere un’elezione.

Ora, questa è una conferenza sulla sicurezza e sono sicuro che siete tutti venuti qui preparati a parlare di come intendete esattamente aumentare la spesa per la difesa nei prossimi anni, in linea con un nuovo obiettivo. Ed è fantastico. Perché, come ha ampiamente chiarito, il presidente Trump crede che i nostri amici europei debbano svolgere un ruolo più importante nel futuro di questo continente. Questo termine “condivisione degli oneri” pensiamo sia una parte importante dell’essere in un’alleanza, che gli europei si facciano avanti mentre l’America si concentra sulle aree del mondo che sono in grande pericolo. Ma lasciate che vi chieda anche: come potete anche solo iniziare a pensare alle questioni di bilancio se non sappiamo cosa stiamo difendendo in primo luogo?

“Da che cosa dobbiamo difenderci?”

Ho avuto molte, molte conversazioni fantastiche con molte persone riunite qui in questa stanza. Ho sentito molto sulla necessità di difendervi e, naturalmente, questo è importante. Ma ciò che mi è sembrato un po’ meno chiaro, e certamente, penso, a molti cittadini europei, è per cosa esattamente vi state difendendo. Qual è la visione positiva che anima questo patto di sicurezza condiviso che tutti noi crediamo sia così importante? E credo profondamente che non ci sia sicurezza se hai paura delle voci, delle opinioni e della coscienza che guidano il tuo stesso popolo.

L’Europa affronta molte sfide, ma la crisi che questo continente sta affrontando in questo momento, la crisi che credo affrontiamo tutti insieme, è una nostra creazione. Se stai scappando per paura dei tuoi elettori, non c’è nulla che l’America possa fare per te. Né, per questo, c’è nulla che tu possa fare per il popolo americano che mi ha eletto e ha eletto il presidente Trump.

Hai bisogno di mandati democratici per realizzare qualcosa di valore nei prossimi anni. Non abbiamo imparato che mandati esigui producono risultati instabili? Ma c’è così tanto di valore che può essere realizzato con il tipo di mandato democratico che penso deriverà dall’essere più reattivi alle voci dei tuoi cittadini. Se vuoi godere di economie competitive, se vuoi godere di energia a prezzi accessibili e catene di approvvigionamento sicure, allora hai bisogno di mandati per governare, perché devi fare scelte difficili per godere di tutte queste cose. E naturalmente, lo sappiamo molto bene in America. Non puoi ottenere un mandato democratico censurando i tuoi oppositori o mettendoli in prigione. Che si tratti del leader dell’opposizione, di un umile cristiano che prega nella sua casa o di un giornalista che cerca di riportare le notizie. Né puoi vincerne una ignorando il tuo elettorato di base su questioni come chi può far parte della nostra società condivisa.

“Nessun elettore vuole milioni di immigrati”

Di tutte le sfide urgenti che le nazioni rappresentate qui affrontano, credo che non ci sia nulla di più urgente della migrazione di massa. Oggi, quasi una persona su cinque che vive in questo Paese si è trasferita qui dall’estero. Questo è, ovviamente, un massimo storico. È un numero simile c’è, tra l’altro, negli Stati Uniti, anche questo un massimo storico. Il numero di immigrati entrati nell’UE da Paesi extra-UE è raddoppiato solo tra il 2021 e il 2022. E, naturalmente, è aumentato molto da allora. E lo sappiamo: la situazione non si è materializzata nel vuoto. È il risultato di una serie di decisioni consapevoli prese dai politici in tutto il continente e da altri in tutto il mondo, nell’arco di un decennio. Ieri, in questa stessa città, abbiamo visto gli orrori provocati da queste decisioni. E naturalmente, non posso parlarne di nuovo senza pensare alle terribili vittime, che hanno visto rovinata una splendida giornata invernale a Monaco.

I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con loro e rimarranno con loro. Ma perché è successo tutto questo in primo luogo? È una storia terribile, ma è una di quelle che abbiamo sentito fin troppe volte in Europa e, sfortunatamente, troppe volte anche negli Stati Uniti. Un richiedente asilo, spesso un giovane sui 25 anni, già noto alla polizia, lancia un’auto contro la folla e distrugge una comunità. Quante volte dobbiamo subire queste terribili battute d’arresto prima di cambiare rotta e portare la nostra civiltà condivisa in una nuova direzione? Nessun elettore in questo continente è andato alle urne per aprire le porte a milioni di immigrati non controllati.

Ma sapete per cosa hanno votato? In Inghilterra, hanno votato per la Brexit. E, che siate d’accordo o meno, hanno votato a favore. E sempre di più, in tutta Europa, votano per leader politici che promettono di porre fine alle migrazioni fuori controllo. Ora, mi capita di essere d’accordo con molte di queste preoccupazioni, ma non è obbligatorio essere d’accordo con me. Penso solo che le persone tengano alle loro case. Tengano ai loro sogni. Tengano alla loro sicurezza e alla loro capacità di provvedere a se stesse e ai loro figli. E sono intelligenti. Penso che questa sia una delle cose più importanti che ho imparato nel mio breve periodo in politica.

Rispettiamo le opinioni dei cittadini”

Contrariamente a quanto potresti sentire un paio di montagne più in là a Davos, i cittadini di tutte le nostre nazioni non si considerano generalmente animali istruiti o ingranaggi intercambiabili di un’economia globale. E non sorprende che non vogliano essere ignorati inesorabilmente dai loro leader. Ed è compito della democrazia giudicare queste grandi questioni alle urne. Credo che ignorare le persone, ignorare le loro preoccupazioni o, peggio ancora, chiudere i media, chiudere le elezioni o escludere le persone dal processo politico, non protegga nulla. In effetti, è il modo più sicuro per distruggere la democrazia. E parlare ed esprimere opinioni non è un’interferenza elettorale, anche quando le persone esprimono opinioni al di fuori del proprio Paese, e anche quando queste persone sono molto influenti. E credetemi, lo dico con tutto l’umorismo: se la democrazia americana può sopravvivere a 10 anni di rimproveri di Greta Thunberg, voi potete sopravvivere a qualche mese di Elon Musk.

Ma ciò che la democrazia tedesca, ciò a cui nessuna democrazia, americana, tedesca o europea, sopravviverà, è dire a milioni di elettori che i loro pensieri e preoccupazioni, le loro aspirazioni, le loro richieste di sollievo non sono valide o non sono degne di essere prese in considerazione. La democrazia si basa sul sacro principio che la voce del popolo conta. Non c’è spazio per i firewall. O si sostiene il principio o non lo si fa. Gli europei, il popolo, hanno una voce. I leader europei hanno una scelta. E credo fermamente che non dobbiamo avere paura del futuro.

Puoi accettare ciò che ti dice la tua gente, anche quando è sorprendente, anche quando non sei d’accordo. E se lo fai, puoi affrontare il futuro con certezza e fiducia, sapendo che la nazione sostiene ognuno di voi. E questa, per me, è la grande magia della democrazia. Non è in questi edifici in pietra o in splendidi hotel. Non è nemmeno nelle grandi istituzioni che abbiamo costruito insieme come società condivisa. Credere nella democrazia significa capire che ognuno dei nostri cittadini ha saggezza e ha una voce.

E se ci rifiutiamo di ascoltare quella voce, anche le nostre battaglie più vincenti garantiranno molto poco. Come disse una volta Papa Giovanni Paolo II, a mio avviso uno dei più straordinari campioni della democrazia in questo o in qualsiasi altro continente: “Non abbiate paura”. Non dovremmo avere paura della nostra gente, anche quando esprime opinioni che non sono d’accordo con la sua leadership”.