La nomina di Emmanuel Moulin alla guida della Banca di Francia non è una semplice questione amministrativa. È un segnale politico, forse uno degli ultimi atti con cui Emmanuel Macron tenta di proiettare la propria influenza oltre la scadenza naturale del suo ciclo presidenziale. Quando un capo dello Stato, ormai entrato nella fase terminale del proprio potere, colloca figure di fiducia nelle grandi istituzioni della Repubblica, il problema non riguarda soltanto i nomi. Riguarda il rapporto tra potere politico, neutralità dello Stato e continuità delle élite.

Dopo Richard Ferrand al Consiglio costituzionale e Amélie de Montchalin alla Corte dei conti, la scelta di Moulin appare agli oppositori come un ulteriore tassello di quella che viene denunciata come una “repubblica degli amici”. Espressione dura, certo, ma politicamente efficace. Perché coglie un punto sensibile: la Francia macroniana, nata promettendo superamento dei vecchi apparati, sembra chiudersi proprio nel meccanismo più antico della Quinta Repubblica, quello della cooptazione dei fedelissimi nei luoghi dove il potere sopravvive al voto.

Il tecnico e il politico

Emmanuel Moulin non è un improvvisato. È un alto funzionario con esperienza, ha attraversato ministeri, Tesoro, diplomazia economica e vertici dell’amministrazione. Il problema, infatti, non è la sua competenza. È la sua prossimità al potere che lo nomina. Essere stato segretario generale dell’Eliseo significa aver occupato uno dei posti più delicati del sistema francese. Non si tratta di un incarico tecnico qualunque, ma del cuore operativo della presidenza. È da lì che passano dossier economici, nomine, crisi politiche, mediazioni parlamentari, rapporti con Bruxelles, vincoli di bilancio e scelte industriali. Per questo l’opposizione, dalla sinistra socialista alla destra del Rassemblement National, contesta non tanto il curriculum quanto l’indipendenza sostanziale del candidato.

Una banca centrale nazionale, pur inserita nell’Eurosistema e dunque dentro la cornice della Banca centrale europea, conserva un peso rilevante. La Banca di Francia partecipa alla definizione della politica monetaria europea, vigila sul sistema finanziario, produce analisi macroeconomiche, interviene nella stabilità bancaria, influenza il dibattito pubblico sul debito, sulla spesa e sulla sostenibilità dei conti. Mettervi alla guida una personalità così legata all’Eliseo significa trasformare una nomina tecnica in un atto politico.

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La paura del dopo Macron

Il punto centrale è il 2027. La Francia entra in una fase di transizione incerta, con un presidente non rieleggibile, una maggioranza fragile e opposizioni che già ragionano sul dopo. In questo contesto, ogni nomina diventa un investimento sul futuro. Collocare uomini fidati nelle istituzioni significa costruire una cintura di sicurezza intorno all’eredità macroniana.

Qui nasce il sospetto: Macron starebbe blindando alcune caselle chiave prima dell’alternanza. Non è una novità nella storia francese. La Quinta Repubblica ha sempre conosciuto una forte verticalità del potere. Ma il macronismo aveva promesso di essere altra cosa: mobilità, competenza, modernizzazione, rottura degli schemi. Oggi, invece, appare come un sistema che, sentendo avvicinarsi il declino, ricorre ai riflessi più tradizionali della politica francese.

La sostituzione anticipata di François Villeroy de Galhau rafforza questa impressione. Non perché l’avvicendamento sia illegittimo, ma perché cade in un momento politicamente sensibile. Quando le nomine avvengono alla vigilia di una fase elettorale decisiva, la domanda diventa inevitabile: si sta scegliendo il miglior profilo per l’istituzione oppure si sta preparando il terreno al dopo?

Il ruolo dei Républicains

La partita si gioca sui Républicains. Socialisti e Rassemblement National hanno già annunciato la loro opposizione. Ma senza i voti della destra repubblicana, il destino di Moulin resta incerto. Ed è qui che si vede la crisi del sistema politico francese: la vecchia destra, pur indebolita, continua a essere ago della bilancia.

All’Assemblea nazionale una parte dei Républicains sembra orientata a sostenere la nomina, riconoscendo il profilo tecnico del candidato. Al Senato, invece, la situazione appare più fluida. I senatori devono scegliere tra due logiche: premiare la competenza amministrativa oppure infliggere a Macron una sconfitta politica simbolica. Il voto segreto rende tutto più imprevedibile. In teoria consente libertà di coscienza; in pratica permette regolamenti di conti senza assunzione pubblica di responsabilità. È il meccanismo perfetto per una fase politica torbida, nella quale nessuno vuole aprire una crisi frontale ma molti vogliono indebolire il presidente.

Scenari economici: debito, tassi e credibilità

La posta economica è alta. La Francia si trova davanti a un problema crescente di finanza pubblica. Debito elevato, deficit strutturale, bassa crescita, tensioni sociali e margini fiscali ridotti rendono il ruolo della Banca di Francia particolarmente delicato. Il prossimo governatore dovrà parlare ai mercati, alla Banca centrale europea, al governo francese e all’opinione pubblica. Se Moulin sarà percepito come uomo dell’Eliseo, ogni sua valutazione su debito, spesa pubblica, riforme o stabilità bancaria rischierà di essere letta come politicamente orientata. Questo è il vero pericolo: non l’assenza di competenza, ma l’indebolimento della credibilità istituzionale.

In una fase in cui i mercati guardano con attenzione alla sostenibilità dei conti francesi, la fiducia conta quanto i numeri. Una banca centrale nazionale deve poter dire cose scomode anche al governo che l’ha nominata. Se questa libertà appare ridotta, il danno non è immediatamente spettacolare, ma lavora in profondità. Colpisce la percezione della neutralità dello Stato.

Valutazione strategica e geopolitica

La Banca di Francia non è un ministero della Difesa, ma nel mondo contemporaneo la sovranità finanziaria è parte della sicurezza nazionale. Chi controlla credito, moneta, vigilanza bancaria e interpretazione dei dati macroeconomici partecipa alla definizione della potenza di uno Stato.

Per la Francia, potenza nucleare, membro permanente del Consiglio di sicurezza, Paese guida dell’Unione Europea insieme alla Germania, la stabilità finanziaria è anche uno strumento geopolitico. Una Francia fiscalmente vulnerabile pesa meno a Bruxelles, negozia peggio con Berlino, dipende di più dai mercati e perde margine nelle politiche industriali, militari ed energetiche.

Da questo punto di vista, la nomina alla Banca di Francia riguarda anche la capacità francese di restare potenza. Se l’istituzione viene percepita come appendice del potere presidenziale uscente, la sua autorevolezza internazionale si riduce. Se invece Moulin riuscirà a emanciparsi dall’immagine di fedelissimo, potrà trasformare una nomina contestata in una prova di indipendenza.

Il paradosso del macronismo

Il paradosso è evidente. Macron ha costruito la propria ascesa sull’idea di superare i partiti, modernizzare la Francia, liberarla dalle rendite corporative. Oggi viene accusato di aver creato una nuova rendita: quella dei macronisti di Stato.

Non è detto che l’accusa sia del tutto fondata. Ma in politica la percezione pesa quanto la sostanza. E la sequenza delle nomine alimenta il sospetto di un potere che, non potendo più garantirsi la continuità attraverso le urne, cerca di garantirla attraverso le istituzioni.

La vicenda Moulin è dunque più ampia della Banca di Francia. È il sintomo di una fine ciclo. Ogni presidenza, quando si avvicina al tramonto, rivela la propria natura profonda. Quella di Macron sembra oggi oscillare tra due immagini: da un lato il tecnocrate europeo convinto di servire l’interesse generale; dall’altro il capo di una rete di potere che vuole sopravvivere a se stessa.

La nomina di Emmanuel Moulin sarà giudicata formalmente da un voto parlamentare. Ma politicamente è già diventata un referendum sul macronismo. Non sul candidato in sé, bensì sul metodo. Non sulla competenza, bensì sull’indipendenza. Non sulla Banca di Francia soltanto, ma sul modo in cui la Quinta Repubblica distribuisce il potere quando il presidente entra nella sua ultima stagione.

Se Moulin passerà, dovrà dimostrare rapidamente di non essere il governatore di Macron, ma il governatore della Banca di Francia. Se sarà respinto, Macron subirà uno schiaffo istituzionale pesante, forse il segnale più chiaro che il suo potere non riesce più a imporre nemmeno le proprie ultime nomine.

In entrambi i casi, la vicenda conferma una cosa: in Francia la battaglia per il dopo Macron è già cominciata. E non si combatte solo nei partiti, nei sondaggi o nelle piazze. Si combatte dentro le istituzioni, nei palazzi tecnici, nelle commissioni parlamentari, nei luoghi dove il potere democratico incontra la continuità dello Stato.