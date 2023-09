La politica estera della Turchia dopo la rielezione di Erdogan

La storia di successo di Recep Tayyip Erdoğan rimane un enigma per molti analisti. Ha vinto più elezioni di qualsiasi altro politico nella storia della Repubblica turca. Il suo partito AKP ha fornito ampi servizi sociali e programmi di welfare a milioni di turchi, sostenendo al contempo politiche pro-business. Inoltre, il partito ha sottolineato l’importanza dei valori conservatori, in gran parte basati sull’Islam, per ottenere un vantaggio morale rispetto ai suoi concorrenti. Non è un caso che Erdoğan abbia invocato sempre più spesso il nome di Dio.

In questo contesto, il presidente turco ha promosso una nuova nozione di nazionalismo che enfatizza l’identità musulmana come elemento distintivo della turchità. L’AKP sostiene di agire come una forza di democratizzazione che rappresenta la maggior parte della popolazione contro una piccola minoranza di turchi non genuini. Pertanto, il partito ha per lo più attirato il sostegno di devoti musulmani sunniti che sono stati in gran parte emarginati dal regime kemalista per decenni. Non sorprende che la politica estera turca sia stata influenzata dall’islamo-nazionalismo di Erdoğan.

Sotto la presidenza Erdoğan, la Turchia ha perseguito una strategia assertiva nei confronti dei suoi vicini. L’esercito turco è stato coinvolto nei conflitti in Siria e Iraq presumibilmente solo per perseguire gli insorti curdi. Mentre il fattore curdo pesa molto nei calcoli di Ankara nella regione, c’è un elemento ideologico che non può essere facilmente liquidato. Sia la Siria che l’Iraq sono ora stati falliti che facevano parte dell’Impero Ottomano. Erdoğan ha coniato il termine “confini del nostro cuore” per sfidare la santità dei confini esistenti nella regione.

Quindi, è probabile che le incursioni turche in Siria e Iraq continuino.

Inoltre, l’AKP ha tentato di esportare il proprio modello di governance in altri paesi a maggioranza musulmana. Nel 2012, ad esempio, Erdoğan ha visitato l’Egitto post-primavera araba, la Libia e la Tunisia per promuovere il modello dell’AKP. Sebbene la sua offerta sia stata percepita da molti come un’interferenza negli affari interni di questi paesi, il leader turco è rimasto popolare tra il pubblico arabo. Ha sviluppato la reputazione di un politico onesto e diretto che sostiene le cause musulmane. La leadership turca ha cercato di normalizzare le sue relazioni con il regime di Sisi in Egitto. Questo sforzo continuerà nei prossimi mesi. Tuttavia, l’intervento militare di Ankara in Libia ha prodotto incertezza sulle intenzioni turche in Nord Africa. Alla fine di novembre 2019, la firma dell’accordo di delimitazione turco-libico ha fatto infuriare Atene e il Cairo che rimangono scettici sulla presenza di Ankara nel paese devastato dalla guerra.

Inoltre, la richiesta di Erdoğan per la revisione del Trattato di Losanna, che ha stabilito i confini della Turchia con la Grecia, non è uno sviluppo casuale. I funzionari turchi hanno accennato a rivendicazioni territoriali contro la Grecia, sebbene le isole dell’Egeo orientale siano popolate esclusivamente da greci. Eppure, questa è solo una parte della visione della Mavi Vatan (“Patria delle acque blu”) che Erdoğan e i suoi luogotenenti hanno apertamente sostenuto negli ultimi anni. È stato dichiarato per la prima volta dalla leadership turca nel 2019, rivendicando un’area di mare di 178.000 miglia quadrate per la Turchia. Ankara ha anche inviato navi di perforazione nella zona economica esclusiva cipriota, facendo infuriare Nicosia e l’UE. Nel dicembre 2019, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act per sostenere la cooperazione energetica tra Stati Uniti, Grecia, Cipro e Israele. Il maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione non è stato percepito da Ankara come uno sviluppo positivo. Ma Ankara ha accettato di ripristinare le piene relazioni diplomatiche con Gerusalemme, nonostante occasionali esplosioni retoriche dirette alla leadership israeliana. Sebbene il recente catastrofico terremoto nella provincia di Hatay abbia portato a un riavvicinamento greco-turco, Ankara non abbandonerà facilmente le sue rivendicazioni nel Mediterraneo orientale.

In ogni caso, l’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato radicalmente le dinamiche di sicurezza nella regione più ampia. Non solo Ankara ha evitato di imporre sanzioni anti-russe, ma ha approfondito la sua partnership con Mosca. Il commercio tra i due paesi è raddoppiato nei primi nove mesi del 2022 rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 47 miliardi di dollari. Inoltre, i turisti russi in Turchia hanno notevolmente potenziato l’industria turistica turca a causa delle restrizioni di viaggio nell’Unione europea. La società russa Rosoboronexport ha anche venduto sistemi d’arma alle forze armate turche, incluso l’avanzato sistema missilistico antibalistico S-400. La Russia è il più grande fornitore di gas naturale della Turchia, principalmente attraverso il gasdotto sottomarino Blue Stream; Mosca costruisce anche nuove centrali nucleari nel paese.

Allo stesso tempo, la Turchia ha fornito alle forze armate ucraine veicoli aerei senza pilota da combattimento e ha rifiutato di riconoscere l’annessione della Crimea e di altre province ucraine. Inoltre, il regime di Erdoğan ha espresso preoccupazione per i diritti umani della minoranza musulmana tatara nella Crimea occupata dai russi. Forse ancora più importante, la Turchia è stata fondamentale nel mediare un accordo per consentire le esportazioni di grano dai porti ucraini attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero.

La posizione neutralista della Turchia ha deteriorato le sue relazioni con Washington che cerca di formare un fronte unito contro Mosca. Lo stato disastroso dell’economia turca potrebbe costringere Erdoğan ad allentare le tensioni con i paesi occidentali. Tuttavia, è altamente improbabile che Ankara si rivolga contro Mosca come hanno fatto altri paesi della NATO. Nonostante le speranze occidentali, c’è un crescente sostegno interno per un cambiamento eurasiatico nella politica estera turca.

Nel Caucaso meridionale, Ankara ha mantenuto il suo rapporto speciale con Baku. Nell’autunno 2020, il successo della guerra lampo azera nel Nagorno-Karabakh è stato in parte attribuito al sostegno militare turco. L’attuale normalizzazione delle relazioni con l’Armenia continuerà finché Yerevan rimarrà isolata e rischierà di affrontare una crisi politica più grave. Durante il suo terzo mandato, il regime di Erdoğan potrebbe mostrare maggiore interesse a sviluppare relazioni più strette con le repubbliche turche dell’Asia centrale.

Nel complesso, la Turchia ha tentato di mantenere una politica estera indipendente prendendo le distanze dall’Occidente. Anche se questo non è sempre stato possibile, è chiaro che la politica estera turca è ideologicamente guidata e geopoliticamente ambiziosa. Ankara manterrà un ruolo attivo nel Mar Nero, in Medio Oriente, Nord Africa e nel Mediterraneo orientale per i prossimi cinque anni. Indubbiamente, la Turchia di Erdoğan aspira a diventare una potenza regionale e la sua politica estera rifletterà questo fatto.

*Il Dr. Emmanuel Karagiannis è Reader in International Security presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra.