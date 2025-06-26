La Cina punta sulla diplomazia: come funziona l’OIMed di Pechino

Si chiama Organizzazione internazionale per la mediazione (OIMed), è stata lanciata dalla Cina lo scorso 30 maggio e ha un compito ben preciso: mediare le controversie internazionali. Pechino è da tempo impegnata ad architettare nuovi modelli di governance globale, convinta che i meccanismi esistenti non rappresentino a dovere gli interessi delle nazioni in via di sviluppo favorendo invece i Paesi più ricchi.

L’OIMed, descritto come il primo organismo giuridico intergovernativo al mondo dedicato alla mediazione, è quindi la risposta del gigante asiatico a questa (percepita) lacuna istituzionale. Il progressivo ritiro degli Stati Uniti trumpiani dalla scena internazionale ha ulteriormente lasciato spazio di manovra al Dragone, che ha presentato il nuovissimo organo a Hong Kong nel corso di una cerimonia ricca di ospiti.

Oltre al ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che ha annunciato ufficialmente il progetto, c’erano i rappresentanti di 85 Paesi – provenienti da Asia, Africa, America Latina ed Europa – e una ventina di altre organizzazioni internazionali. Ma che cos’è l’OIMed? E qual è il suo vero obiettivo?

L’importanza dell’OIMed

Dal punto di vista cinese l’istituzione dell’OIMed risponde alle preoccupazioni comuni dei Paesi che cercano la pace, promuovono la stabilità e perseguono lo sviluppo. La sua creazione, come ha spiegato Wang, è in linea con la tendenza di promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e lo sviluppo della governance globale verso una direzione più giusta ed equa. “Miglioriamo la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo e rafforziamo la rappresentanza e la voce del Sud del mondo nella governance internazionale”, ha dichiarato ancora il ministro degli Esteri di Pechino.

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Negli ultimi dieci anni la Cina ha gareggiato con gli Stati Uniti per conquistare una crescente influenza nel cosiddetto Global South, e lo ha fatto sia espandendo il suo progetto di investimento di punta, la Belt and Road Initiative, sia facendo leva su altre organizzazioni internazionali – come le Nazioni Unite e i colloqui sul clima della COP – per promuovere il multilateralismo.

In ogni caso, accanto alla sua influenza economica, il Dragone ha intensificato anche gli sforzi per svolgere il ruolo di mediatore internazionale. Gli esempi non mancano: citiamo la mediazione dell’accordo diplomatico tra l’Arabia Saudita e l’Iran, nel 2023, la facilitazione di una riconciliazione storica tra 14 fazioni palestinesi (con la firma di un patto), nel 2024, e i ripetuti tentativi di orchestrare un cessate il fuoco tra le parti in guerra in Myanmar.

L’OIMed rappresenta insomma un passo in avanti e dimostra la disponibilità di Pechino ad assumersi maggiori responsabilità a livello internazionale nella promozione della pace e della sicurezza.

La Cina punta sulla diplomazia

Perché la Cina ha sentito il bisogno di sfornare l’OIMed? La leadership del Dragone ha sottolineato i limiti degli attuali meccanismi di risoluzione dei conflitti, come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che non è riuscito a fermare né la guerra in Ucraina né il conflitto nella Striscia di Gaza. “La nascita dell’OIMed contribuirà a superare la mentalità a somma zero del vincere o perdere, a promuovere la risoluzione amichevole delle controversie internazionali e a costruire relazioni internazionali più armoniose”, ha affermato Wang.

L’organizzazione, che mira ad essere paragonabile alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite e alla Corte permanente di arbitrato dell’Aia, sarà operativa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Tra gli oltre 30 Paesi firmatari l’assenza dell’Occidente è ben visibile. Troviamo infatti 15 nazioni africane – tra cui Algeria, Etiopia e Camerun – cinque asiatiche – Indonesia, Pakistan, Laos, Cambogia e Cina – altrettante dell’America Latina/Caraibi e dell’Oceania, e due (Serbia e Bielorussia) europee.

I Paesi del Sud del mondo hanno capito che, quando sorgono controversie internazionali, i loro diritti e interessi legittimi sono spesso difficili da proteggere affidandosi agli organismi a trazione occidentale. Per questo sono ben felici di essere rappresentate dall’OIMed.

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