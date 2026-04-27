Italia-Kenya, il laboratorio africano del Piano Mattei

Il piano d’azione Italia-Kenya 2026-2029, firmato a Roma il 20 aprile 2026 in occasione della visita ufficiale del presidente William Ruto e dell’incontro con Giorgia Meloni, non è una semplice dichiarazione d’intenti. È un documento che prova a definire un’architettura di presenza italiana nell’Africa orientale, indicando il Kenya come uno dei perni del Piano Mattei e dunque come un interlocutore privilegiato per la proiezione politica, economica e strategica di Roma nel continente. Il testo parte da un dato politico preciso: i due governi considerano la relazione bilaterale già solida, ma vogliono portarla a un livello più strutturato, facendo del rapporto non un episodio diplomatico, ma un quadro stabile di cooperazione multilivello.

Dialogo politico stabile e convergenza nei dossier globali

Il primo capitolo riguarda il dialogo politico. Qui il documento insiste sulle visite reciproche di alto livello, sugli scambi regolari e sulle consultazioni periodiche tra i rispettivi ministeri degli Esteri, richiamando espressamente il memorandum sulle consultazioni politiche. Il punto non è formale. Significa istituzionalizzare il rapporto, renderlo prevedibile e continuo, sottraendolo alla logica degli incontri occasionali. A questo si aggiunge l’impegno a cooperare nei contesti multilaterali, in particolare alle Nazioni Unite, su temi ormai decisivi per la ridefinizione degli equilibri internazionali: tecnologia, migrazioni, sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, pace e sicurezza in Africa e oltre. Dentro questa formula c’è una precisa convergenza di interessi: l’Italia cerca in Kenya un alleato africano capace di darle peso politico e presenza regionale; il Kenya cerca invece un canale europeo di rango, utile per attrarre investimenti, rafforzare il proprio profilo continentale e consolidare la propria immagine di potenza regionale responsabile. Il riferimento finale alla promozione della crescita inclusiva, dell’integrazione regionale e degli scambi nel quadro dell’area continentale di libero scambio africana conferma che Roma guarda a Nairobi come a una porta d’ingresso a un mercato più ampio dell’economia nazionale kenyota.

L’economia come asse centrale dell’intesa

Il cuore del piano è però economico. I due leader affermano di voler rafforzare le relazioni economiche bilaterali attraverso consultazioni regolari, promozione del commercio, investimenti e prosecuzione dei negoziati sugli accordi ancora pendenti. Viene richiamato il legame con le iniziative del Piano Mattei e con l’accordo di partenariato economico tra Unione Europea e Kenya. Questo è un passaggio importante: l’Italia non si muove in modo isolato, ma cerca di innestare la propria strategia bilaterale dentro un quadro più vasto, europeo e africano al tempo stesso. Il testo insiste poi sul coinvolgimento del settore privato e sulla promozione di partenariati tra imprese italiane e kenyote, anche in mercati terzi. È una formula che suggerisce un’ambizione non limitata all’export, ma orientata alla costruzione di reti produttive, commerciali e logistiche più estese. Il Business Forum organizzato a margine della visita di Ruto viene indicato come strumento concreto per far avanzare questa cooperazione in comparti definiti strategici: infrastrutture, energia sostenibile, agroindustria e manifattura. Ma il dettaglio più interessante è il focus sul settore della pelle, che il documento vuole trasformare in un’industria moderna, sostenibile e competitiva, migliorandone qualità, standard ambientali e accesso ai mercati. È un dettaglio solo apparente, perché rivela la logica vera del piano: non semplice aiuto allo sviluppo, bensì integrazione delle filiere africane in catene del valore in cui il know how, gli standard e i collegamenti commerciali passano anche dall’Italia.

Turismo, formazione amministrativa e costruzione di élite cooperative

Sempre nel capitolo economico, i due governi indicano il turismo come motore di scambio culturale, prosperità economica e rafforzamento delle comunità attraverso pratiche sostenibili e inclusive. Anche qui il linguaggio è diplomatico, ma il significato è netto: il turismo viene visto come settore economico, strumento di immagine e dispositivo di connessione sociale. Il piano aggiunge inoltre un altro tassello spesso sottovalutato: la promozione di iniziative di rafforzamento delle capacità amministrative, con particolare riferimento al servizio diplomatico, alle dogane e alla facilitazione del commercio, facendo leva sui programmi di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione italiana sviluppati nel quadro del Piano Mattei. Questo è un punto strategico di prima grandezza. Formare apparati, quadri amministrativi e competenze pubbliche significa creare familiarità istituzionale, diffondere procedure, linguaggi e metodi, costruire nel tempo un ambiente favorevole alla cooperazione con l’Italia. In altre parole, il piano non investe solo nei mercati ma anche nelle burocrazie, cioè nei luoghi dove si decide realmente l’accesso economico.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Sviluppo sostenibile, filiere agricole e controllo delle risorse

La terza sezione, dedicata allo sviluppo sostenibile nel quadro del Piano Mattei, amplia ulteriormente la portata dell’intesa. I due governi ribadiscono la centralità della cooperazione sulla sicurezza alimentare, sulle filiere sostenibili ad alto valore aggiunto e sulla resilienza climatica, con particolare attenzione al caffè e all’economia del mare. A ciò si aggiungono lo sviluppo urbano, la bioeconomia circolare e la gestione integrata dei rifiuti. Questo capitolo è particolarmente rilevante sul piano geoeconomico. Non si tratta soltanto di sostenere settori produttivi, ma di entrare in nodi essenziali della sovranità economica kenyota: agricoltura di qualità, risorse marine, servizi urbani, gestione ambientale. L’Italia prova quindi a collocarsi in comparti che uniscono rendimenti economici, impatto sociale e peso strategico. Ancora più significativo è il riferimento al rafforzamento della cooperazione nelle infrastrutture fisiche e digitali, nei trasporti e nelle telecomunicazioni, e alla promozione di iniziative comuni nell’energia sostenibile e nell’accesso all’energia, con speciale attenzione alle fonti rinnovabili e alla transizione energetica. Qui emerge con chiarezza il disegno d’insieme: connettere logistica, energia, digitale e sviluppo urbano per accompagnare la trasformazione del Kenya e, nello stesso tempo, assicurare alle imprese italiane un posizionamento nei settori che plasmeranno la crescita africana dei prossimi anni. Il forte accento posto su acqua e tutela ambientale conferma che il piano vuole agire anche sulle risorse più sensibili e sui fattori strutturali della stabilità.

Tecnologia, intelligenza artificiale e spazio

Il capitolo su scienza, tecnologia, innovazione e spazio mostra forse più di ogni altro che il Kenya viene considerato dall’Italia come qualcosa di più di un partner commerciale. I due governi si impegnano a promuovere collaborazione nella ricerca, nei progetti comuni, nei partenariati istituzionali e nelle alleanze della conoscenza. Ma soprattutto dichiarano di voler rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell’intelligenza artificiale e della sua applicazione pratica, richiamando il polo per l’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile legato al Piano Mattei. È un passaggio notevole, perché inserisce il rapporto Italia-Kenya dentro la competizione tecnologica contemporanea, dove il controllo delle competenze e delle applicazioni conta quasi quanto il controllo delle materie prime. Il documento parla anche di ecosistemi dell’innovazione, circolazione della tecnologia e cooperazione nel settore spaziale, facendo leva sul centro spaziale Luigi Broglio di Malindi. Questo richiamo ha un peso politico preciso: Malindi è uno dei simboli storici della presenza tecnologica italiana in Africa e la sua valorizzazione dentro il piano segnala la volontà di rilanciare una proiezione non più solo simbolica, ma industriale, scientifica e strategica.

Formazione, giovani e rapporti tra società

La sezione dedicata all’istruzione e agli scambi umani non va letta come capitolo minore. Il sostegno alla formazione tecnica e professionale, allo sviluppo delle competenze, alla cooperazione universitaria e agli scambi tra atenei e centri di ricerca indica la volontà di intervenire nella formazione del capitale umano. Il testo insiste poi sui contatti tra persone, in particolare tra i giovani, e sui partenariati tra autorità locali, anche attraverso gemellaggi. Il significato è chiaro: la relazione bilaterale non deve fermarsi ai governi, ma radicarsi nel tessuto sociale, educativo e territoriale. È il modo con cui una partnership tenta di durare nel tempo e di produrre una classe dirigente, o almeno una rete di interlocutori, abituata a lavorare con l’Italia.

Difesa e sicurezza: il passaggio più delicato

Il capitolo finale prima delle disposizioni conclusive è quello sulla difesa e la sicurezza, e qui il linguaggio si fa più cauto. I due leader salutano la firma di un accordo di cooperazione nel settore della difesa, ma precisano subito che la sua attuazione sarà rigorosamente guidata dall’allineamento con le priorità e i regimi giuridici di entrambi i Paesi. Le iniziative bilaterali, comprese formazione, rafforzamento delle capacità e cooperazione tra istituzioni della difesa, saranno sviluppate solo sulla base del consenso reciproco, della trasparenza e di priorità e garanzie chiaramente definite. Questa prudenza lessicale tradisce la sensibilità politica del tema: cooperare sulla sicurezza in Africa orientale significa entrare in un’area attraversata da terrorismo, pirateria, instabilità regionale e competizione per il controllo delle rotte marittime. Non a caso il documento richiama esplicitamente la sicurezza marittima e il contrasto al terrorismo, aggiungendo che la cooperazione dovrà preservare l’autorità sul territorio, sulle acque territoriali e sullo spazio aereo. In sostanza, si vuole rassicurare Nairobi che non si tratta di una cessione di sovranità, ma il dato strategico resta intatto: l’Italia si ritaglia uno spazio nel quadrante della sicurezza dell’Africa orientale, cioè in un tratto cruciale tra Oceano Indiano, Mar Rosso e grandi direttrici dei traffici globali.

Una strategia ambiziosa, ma tutta da verificare

Le disposizioni finali prevedono un controllo regolare dell’attuazione del piano attraverso appropriati meccanismi bilaterali e ribadiscono la volontà di rafforzare ulteriormente il partenariato strategico, esplorando nuove aree di interesse comune. Ma il punto decisivo è un altro. Questo piano è molto ampio, quasi totalizzante: politica, commercio, investimenti, filiere industriali, turismo, amministrazione, sicurezza alimentare, energia, acqua, digitale, intelligenza artificiale, spazio, istruzione, difesa. Proprio per questo rappresenta una prova di maturità per il Piano Mattei. Se l’Italia saprà tradurre questa densità programmatica in investimenti reali, cantieri, reti formative, iniziative industriali e cooperazione concreta, allora il Kenya potrà diventare il modello di una presenza italiana nuova in Africa. Se invece tutto resterà affidato alla retorica del partenariato, il rischio sarà quello di un documento molto ricco nelle intenzioni ma debole nella realizzazione. E in politica estera, soprattutto in Africa, la distanza tra dichiarazioni e capacità operative è spesso il criterio con cui si misura la credibilità di uno Stato.