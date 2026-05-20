Iran, la guerra non ferma il patibolo del regime

Quando la morte diventa una confessione politica. Ci sono momenti in cui un potere rivela se stesso non attraverso i discorsi ufficiali, le parate, le dichiarazioni dei ministri o le formule solenni della giustizia di Stato, ma attraverso il corpo dei suoi condannati. È accaduto ancora in Iran, dove sei uomini sono stati impiccati dopo un procedimento che, secondo l’opposizione democratica iraniana, aveva il sapore antico e sinistro della sentenza già scritta.

Vahid Baniamerian, Babak Alipour, Abolhassan Montazar, Pouya Ghobadi, Akbar Daneshvarkar, Mohammad Taghav. Sei nomi, sei età diverse, sei vite spezzate. Non generali, non capi militari, non uomini di apparato. Uomini comuni, appartenenti o vicini ai Mojahedin del Popolo, travolti dalla macchina repressiva della Repubblica islamica. Il loro ultimo gesto, raccontato da chi ha voluto conservarne la memoria, non è stato un proclama. È stato un canto, sommesso, dentro un dormitorio carcerario. Un canto di uomini che sapevano.

Sapevano che il processo non avrebbe riaperto nulla. Sapevano che la sentenza non sarebbe stata il risultato di una valutazione, ma la conferma di una decisione politica. Sapevano che la corda era già lì, in attesa. E tuttavia non hanno chiesto di scomparire in silenzio. Hanno scelto di restare dentro la propria coerenza, che è forse la forma più insopportabile di resistenza per ogni regime fondato sulla paura.

La giustizia come strumento di guerra interna

In Iran la pena capitale non è soltanto un dispositivo giudiziario. È un linguaggio politico. Serve a colpire il singolo, ma anche a educare la società alla paura. Serve a dire che lo Stato non punisce soltanto l’azione, ma pretende di governare la coscienza. L’impiccagione pubblica o carceraria diventa così una forma di guerra interna: non contro un esercito nemico, ma contro la possibilità stessa del dissenso.

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Il regime iraniano conosce bene questa grammatica. L’ha usata contro oppositori politici, minoranze, manifestanti, donne, giovani, attivisti, militanti reali o presunti. La repressione non è un incidente del sistema. È una delle sue architetture portanti. Quando la legittimità rivoluzionaria si consuma, quando l’economia soffoca sotto sanzioni, cattiva gestione, corruzione e isolamento, quando la società non crede più alla promessa originaria, il potere tende a tornare alla sua forma più nuda: la punizione.

Ecco perché queste esecuzioni vanno lette anche oltre il loro tragico significato umano. Esse indicano un regime che non si sente sicuro. Un potere davvero saldo non ha bisogno di trasformare sei uomini in monito. Un potere che deve appendere alla forca i propri oppositori dimostra di temere non la loro forza materiale, ma il loro esempio.

La dimensione geopolitica della repressione

L’Iran non vive in un vuoto. È al centro di una partita regionale che coinvolge il Golfo Persico, Israele, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l’Iraq, la Siria, il Libano, lo Yemen. La Repubblica islamica continua a proiettare influenza attraverso milizie, reti ideologiche, alleanze tattiche e capacità militari asimmetriche. Ma questa proiezione esterna convive con una fragilità interna crescente.

La repressione degli oppositori non è separata dalla politica estera. Ne è il rovescio domestico. Un regime impegnato a presentarsi come potenza regionale non può permettersi di apparire vulnerabile in casa. Ogni protesta, ogni organizzazione, ogni memoria alternativa diventa allora una minaccia strategica. Non perché possa rovesciare immediatamente il sistema, ma perché incrina il monopolio del racconto.

Sul piano militare, Teheran ha costruito una dottrina fondata sulla deterrenza indiretta: missili, droni, milizie alleate, profondità strategica regionale. Ma sul piano interno la deterrenza è ancora più brutale: carcere, tortura, esecuzione, intimidazione familiare. È la stessa logica applicata su due teatri diversi. Fuori dai confini, dissuadere il nemico. Dentro i confini, spezzare il cittadino.

L’economia della paura

La crisi iraniana è anche economica. Inflazione, disoccupazione giovanile, fuga di competenze, svalutazione, difficoltà energetiche, impoverimento del ceto medio: tutto concorre a erodere il patto sociale. La Repubblica islamica aveva promesso giustizia, sovranità, dignità nazionale. Per una parte crescente della popolazione, ha prodotto invece sacrificio senza riscatto, disciplina senza prosperità, isolamento senza grandezza.

In questo quadro, l’opposizione non è soltanto politica. È anche sociale, generazionale, economica. Il giovane che rifiuta l’obbedienza, la donna che contesta l’obbligo del velo, il lavoratore che protesta, lo studente che non accetta più la retorica ufficiale, il militante che sfida la condanna: tutti diventano frammenti di una stessa frattura. Le esecuzioni servono allora a contenere non solo un’organizzazione, ma un contagio morale. Il regime teme che il sacrificio di alcuni diventi linguaggio comune. Teme che il prezzo pagato da pochi renda più visibile il prezzo imposto a tutti.

La memoria francese e il dovere dello sguardo

Il richiamo alla lettera di Guy Môquet, giovane resistente fucilato dai nazisti, non significa sovrapporre storie diverse. La Francia occupata e l’Iran contemporaneo non sono la stessa cosa. Ma esiste una zona della coscienza europea che dovrebbe ancora saper riconoscere il valore di chi, davanti alla morte, non rinuncia alla propria dignità.

Ogni Paese ha i propri martiri, le proprie prigioni, le proprie menzogne di Stato. Ma la domanda resta universale: che cosa fa un uomo quando sa che non potrà più salvarsi? Cede? Implora? Si rinnega? O prova, almeno nell’ultimo istante, a lasciare agli altri una traccia di libertà? Questi sei uomini non chiedono santificazione. La politica iraniana è complessa, le opposizioni hanno storie differenti, talvolta controverse, e nessuna lettura seria può ridurre tutto a una favola morale. Ma una cosa resta: davanti a un potere che impicca, la prima questione non è la perfezione delle vittime. È la natura del carnefice.

Un regime può uccidere ma non sempre può vincere

La forza apparente del patibolo è immensa. Decide il tempo, il luogo, la procedura, il silenzio. Ma possiede anche una debolezza: trasforma la morte in memoria. E la memoria, quando si deposita nella coscienza collettiva, può diventare più pericolosa di un discorso politico. Il regime iraniano può eliminare uomini, disperdere famiglie, cancellare fotografie, controllare giornali, oscurare reti, accusare gli oppositori di tradimento. Ma non può cancellare del tutto il fatto che alcuni, sapendo di morire, abbiano scelto di non negoziare la propria coscienza.

È qui che la repressione fallisce nel momento stesso in cui sembra trionfare. Perché il potere voleva produrre paura, e invece produce testimonianza. Voleva mostrare che nessuno può resistere, e invece mostra che qualcuno ha resistito. Voleva ridurre sei vite a un fascicolo giudiziario, e invece le ha consegnate alla storia politica dell’Iran. Morire non basta a dare ragione a una causa. Ma affrontare la morte senza rinnegare ciò in cui si crede costringe tutti gli altri a guardare. Ed è proprio questo, oggi, il punto. Guardare l’Iran non soltanto come dossier nucleare, come crisi regionale, come problema energetico o come pedina nella competizione tra potenze. Guardarlo anche come Paese di prigionieri, di madri, di celle, di canti sommessi prima dell’alba.

Perché talvolta la geopolitica passa da uno stretto marittimo, da un gasdotto, da una base militare. E talvolta passa da una corda.