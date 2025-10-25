Jeffrey D. Sachs, rinomato economista e professore alla Columbia University, dove dirige il Center for Sustainable Development, è una voce autorevole e al tempo stesso controcorrente. Consulente di governi e organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, è stato annoverato tra le 100 persone più influenti al mondo dalla rivista Time (2004, 2005) e Membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, nominato da Papa Francesco.

Sachs è celebre, anche in Italia, per le sue analisi incisive e fuori dal coro sulla guerra in Ucraina e le crisi mediorientali. Lo abbiamo intervistato per approfondire le sue prospettive.

Professor Sachs, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato piani per sanzionare i giganti petroliferi russi, con il suo omologo Vladimir Putin che ha risposto: “Non avranno alcun impatto sull’economia russa.” Qual è, a suo avviso, la strategia del presidente degli Stati Uniti? Ha ragione Putin?

“È difficile vedere un effetto sostanziale da queste sanzioni. Sono relativamente facili da aggirare. Ciò che ottengono è compromettere le possibilità di pace dimostrando (ancora una volta) che gli Stati Uniti sono un belligerante diretto in questa guerra, non certo un mediatore o un promotore di pace. Trump una volta ha parlato di porre fine alla guerra in 24 ore, ma è sulla strada per prolungarla di 24 mesi o più. Naturalmente, i guerrafondai in Europa (soprattutto Starmer, Merz e Macron) spingono anche per più guerra”.

Trump ha rifiutato di concedere a Zelensky l’accesso ai missili Tomahawk e ha negato l’autorizzazione alla fornitura di sistemi Patriot. C’è ancora spazio per negoziati tra le due potenze e per un incontro tra Putin e Trump?

“Trump è debole, vacillante e ignorante. A volte vuole risolvere la guerra su basi sostanziali (ad esempio, con gli Stati Uniti che finalmente mettono fine al piano di espandere la NATO a Ucraina e Georgia, che è stata la vera causa della guerra). Tuttavia, non appena Trump (giustamente) dice qualcosa del genere, viene attaccato a Washington, Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino come un conciliatore, e poi cambia di nuovo posizione minacciando la Russia. Probabilmente a Trump mancano le conoscenze, la capacità di concentrazione e l’abilità per negoziare una vera pace”.

Secondo Reuters, la Cina ha sospeso gli acquisti di petrolio russo in risposta alle sanzioni statunitensi, e l’India si sta preparando a fare lo stesso. Ma è davvero così?

“È molto dubbio che Cina e India interrompano i loro acquisti. I rapporti dicono che gli acquirenti stanno considerando le loro posizioni e opzioni. In pratica, molto probabilmente emergeranno a breve nuovi modi indiretti per ottenere il petrolio russo. Forse la Russia subirà una perdita di pochi dollari al barile (o forse no), ma è molto probabile che il petrolio russo non rimanga bloccato in Russia”.

In Europa, la retorica sul riarmo e la necessità di riarmarsi è dilagante. Ma chi può davvero beneficiare di questo riarmo? Chi ci guadagna?

“Il settore militare negli Stati Uniti e in Europa incasserà profitti. Questi sono i profittatori di guerra. L’Europa nel complesso ci perderà. Gli 800 miliardi di euro dovrebbero piuttosto essere investiti in infrastrutture e tecnologia per ristabilire la competitività globale dell’Europa”.

Ultima domanda: la sua opinione sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza. A suo avviso, è destinato a durare?

“Il cessate il fuoco è destinato a fallire. Forse è già fallito. La pace richiede uno Stato sovrano di Palestina, membro delle Nazioni Unite, che viva accanto allo Stato di Israele. La stragrande maggioranza del mondo lo sostiene; gli Stati Uniti, finora, lo rifiutano. Anche i futuri confini di uno Stato di Palestina sono chiari oggi. Sono i confini di Israele al 4 giugno 1967, prima della conquista della terra palestinese nella guerra del 1967. Tuttavia, Trump è troppo codardo e comprato dal lobbismo sionista per dire la verità (e forse anche per conoscere la verità) su come fare pace in Palestina e Israele.”