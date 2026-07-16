InsideUsa-L’insalata, Trump e un’epidemia di diarrea

Cari lettori,

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta l’epidemia di diarrea che sta colpendo il Paese e come la cronaca sanitaria finisca immediatamente dentro lo scontro sull’America di Donald Trump.

Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi:

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L’insalata, Trump e un’epidemia di diarrea: come un parassita è diventato un caso politico

Iran. Gli Usa annunciano l’escalation, ma possono perdere di nuovo

“Atto intimidatorio”: la polizia di frontiera Usa interroga il giornalista Max Blumenthal di rientro dall’Iran

Il raid dei droni Corsair: gli Stati Uniti colpiscono l’Iran con le nuove tattiche della guerra navale

Usa, il bilancio di due anni dell’Ice: 9 uccisi per strada, 34 morti in carcere

Vance e Rubio, duello mediorientale per la successione a Trump. L’impasse in Libano

Lindsey Graham, i leader Ue rendono omaggio al neocon che voleva “radere al suolo” Gaza e “schiacciare” l’Europa





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Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo [email protected]. Per qualsiasi confronto, suggerimento o curiosità, sono qui pronta a leggere e rispondere!