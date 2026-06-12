L’ultimo vertice tra Xi Jinping e Kim Jong Un non è stato come tutti gli altri. Dal 2018 a oggi i presidenti di Cina e Corea del Nord si sono incontrati sette volte. Non era però mai successo che il loro rapporto raggiungesse un equilibrio, o addirittura, secondo alcuni analisti, che si sbilanciasse così tanto in favore di Kim come è invece accaduto a Pyongyang durante l’ultimo meeting.

Fin qui era infatti sempre stato Xi a dettare i ritmi del rapporto bilaterale da un’evidente posizione di forza. Adesso la situazione sembrerebbe essere cambiata. Merito della crescita politica e militare di Kim, ma anche della scommessa nordcoreana – fin qui vinta a pieno titolo – di rafforzare le relazioni con la Russia di Vladimir Putin ed esplorare nuove amicizie (come quella con la Bielorussia di Aleksander Lukashenko).

Uno dei risultati più importanti della trasferta di Xi in Corea del Nord è coinciso con l’impegno cinese di rafforzare i legami con il vicino, continuando a sostenere Pyongyang e a salvaguardare i loro comuni interessi strategici, indipendentemente dai cambiamenti nel panorama internazionale. Non solo: il presidente cinese non ha minimamente toccato il dossier nucleare, avallando implicitamente lo status nucleare di Pyongyang e regalando a Kim un jolly da poter giocare con gli Stati Uniti.

Il regalo nucleare di Xi a Kim

Fino al definitivo fallimento dei colloqui sul disarmo nel 2019, Stati Uniti e Cina hanno a lungo lavorato insieme per persuadere la Corea del Nord ad abbandonare le sue ambizioni nucleari in cambio di aiuti e riconoscimento politico. Pechino era solita invocare il concetto di “denuclearizzazione“, mentre Washington, Seoul e Tokyo speravano che l’influenza cinese su Pyongyang potesse risolvere il rebus.

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Ecco: la recente visita di Xi ci dice che questa situazione potrebbe essere cambiata per sempre. Come ha spiegato l’Associated Press, il silenzio di Xi sul tema potrebbe essere un riconoscimento dei progressi compiuti dal programma nucleare nordcoreano, e anche dell’improbabilità che la diplomazia cinese possa indurre la Corea del Nord a rinunciare ai suoi sogni.

Nel 2019, nel precedente viaggio di Xi oltre il 38esimo parallelo, i toni erano ben diversi. I media cinesi hanno a lungo riportato le dichiarazioni del loro presidente che affermava urbi et orbi che Pechino avrebbe svolto un ruolo costruttivo nella denuclearizzazione della penisola coreana. Negli ultimi mesi, al contrario, il Dragone ha segnalato di voler dare priorità alla stabilizzazione della situazione nella penisola, ponendo il discorso sulla denuclearizzazione come secondo ed eventuale obiettivo (un obiettivo che include però la denuclearizzazione dell’intera penisola coreana e non solo del lato Nord).

L’ennesima vittoria della Corea del Nord

Inutile far finta di niente: agli occhi di Kim, la mancanza di menzioni pubbliche o critiche da parte di Xi in merito alle sue bombe nucleari rappresenta una vittoria. Da anni, infatti, il presidente nordcoreano chiede il riconoscimento internazionale del suo Paese come potenza nucleare, un passaggio particolarmente delicato che potrebbe portare alla revoca delle sanzioni delle Nazioni Unite.

Altro che l’impegno comune di Cina e Usa per denuclearizzare la Corea del Nord: nel vis a vis con Kim, Xi si sarebbe concentrato sul “fermo impegno della Cina a salvaguardare gli interessi comuni dei due Paesi e a preservare un ambiente strategico favorevole”.

Pessima notizia per la Corea del Sud, dove il presidente Lee Jae Myung ha dichiarato che i nordcoreani sono ormai in grado di produrre annualmente combustibile nucleare sufficiente per realizzare circa 10-20 bombe, e che sono prossimi a perfezionare la loro tecnologia missilistica balistica intercontinentale (che potrebbe trasportare una bomba nucleare fino al territorio continentale degli Stati Uniti).

Kim, dal canto suo, continua a ripetere che le armi nucleari sono una parte essenziale dell’identità nazionale nordcoreana e ha sancito lo status nucleare del suo Paese nella costituzione. Il silenzio di Xi è un assist che il Grande Leader vuole sfruttare al meglio.