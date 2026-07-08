Una mediazione discreta nel cuore del Mediterraneo instabile. Il Pakistan ha iniziato a muoversi silenziosamente tra i due poli rivali della Libia, quello occidentale e quello orientale. Se questa iniziativa dovesse consolidarsi, non sarebbe un semplice gesto diplomatico, ma il tentativo di Islamabad di accrescere il proprio peso internazionale in uno dei dossier più complicati del Mediterraneo allargato.

La Libia resta, dal 2011, il simbolo di un intervento occidentale rimasto senza seguito politico. La caduta di Muhammar Gheddafi, sostenuta dall’intervento dell’Alleanza Atlantica, non ha prodotto uno Stato stabile, ma una lunga frammentazione: governi concorrenti, milizie, rendite petrolifere contese, interferenze straniere, traffici illegali e una sovranità nazionale ridotta a terreno di competizione.

In questo vuoto si inserisce ora il Pakistan. Islamabad non possiede la forza economica della Cina, la proiezione militare della Turchia o l’influenza storica delle potenze europee. Ma proprio questa minore esposizione può diventare un vantaggio: il Pakistan può presentarsi come mediatore meno compromesso, meno direttamente coinvolto nella partita del petrolio, delle basi, dei porti e delle rotte migratorie.

Parlare alla Libia per parlare al mondo arabo e all’Occidente

La Libia non è soltanto un Paese diviso. È una piattaforma geopolitica decisiva: affacciata sul Mediterraneo, vicina all’Italia e all’Europa meridionale, collegata al Sahel, dotata di riserve energetiche importanti e attraversata da rotte migratorie e traffici transnazionali.

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Chi riesce a incidere sulla crisi libica acquista visibilità su più tavoli: quello africano, quello arabo, quello mediterraneo e quello occidentale. Per il Pakistan, una mediazione efficace significherebbe uscire dall’immagine di Paese definito quasi esclusivamente dal confronto con l’India, dalla questione afghana e dal peso interno dell’esercito.

C’è anche una lettura più ampia. Gli Stati Uniti seguono da mesi il dossier libico nel tentativo di favorire una soluzione diplomatica. Se Islamabad riuscisse a rendersi utile, potrebbe rafforzare il proprio rapporto con Washington e presentarsi come interlocutore necessario anche fuori dall’Asia meridionale. In sostanza: non più soltanto un problema da gestire, ma una risorsa diplomatica da utilizzare.

Il nodo militare: una pace senza disarmo non regge

Ogni mediazione in Libia deve però fare i conti con la realtà del terreno. Il Paese non è diviso solo tra amministrazioni rivali, ma tra apparati armati, milizie, reti tribali, interessi locali e sponsor stranieri. La pace, quindi, non nasce soltanto da un accordo politico, ma dalla capacità di ridurre l’autonomia delle forze armate parallele. Il punto centrale resta il controllo delle armi e delle catene di comando. Finché ogni fazione potrà contare su proprie milizie, proprie entrate, propri alleati e propri canali di finanziamento, ogni intesa resterà provvisoria. La Libia ha già conosciuto troppe tregue diventate pause tattiche e troppi accordi trasformati in cornici vuote.

La mediazione pakistana potrà avere un senso solo se riuscirà a toccare tre questioni: riconoscimento politico tra Est e Ovest, distribuzione delle entrate petrolifere e contenimento delle strutture militari locali. Senza questi passaggi, il rischio è quello di aggiungere un nuovo tavolo diplomatico a una crisi che resta irrisolta.

Petrolio, ricostruzione e rendite contese

La Libia è debole come Stato, ma ricca di risorse. Il petrolio rimane il cuore della partita. Ogni soluzione passa da una domanda essenziale: chi controlla le entrate energetiche e come vengono redistribuite? Uno scenario positivo permetterebbe di stabilizzare la produzione, favorire investimenti, riaprire cantieri di ricostruzione, rafforzare porti, strade, ospedali e servizi pubblici. In questo caso la Libia tornerebbe a essere un attore economico utile per il Mediterraneo, non soltanto una fonte di crisi.

Uno scenario negativo, invece, vedrebbe il fallimento della mediazione o la nascita di accordi fragili. Le fazioni continuerebbero a usare petrolio e infrastrutture come strumenti di pressione, gli investitori resterebbero prudenti, l’Europa sarebbe esposta a instabilità migratoria e il Sahel continuerebbe a risentire della frammentazione libica.

Per Islamabad, un successo potrebbe aprire spazi economici e politici: cooperazione tecnica, rapporti energetici, presenza di imprese, maggiore legittimità nei Paesi arabi. Ma il vero guadagno sarebbe strategico: dimostrare che il Pakistan può agire da mediatore in un conflitto complesso.

Una prova difficile per una diplomazia ambiziosa

Il limite pakistano è evidente: Islamabad può facilitare un dialogo, ma non dispone da sola degli strumenti per imporre il rispetto di un accordo. Senza il coinvolgimento di Stati Uniti, attori arabi, africani ed europei, la sua azione rischia di restare utile ma non decisiva. Eppure la mossa conta. Il Pakistan mostra di non voler restare soltanto oggetto delle strategie altrui. Vuole diventare soggetto diplomatico, ponte tra mondi diversi, attore capace di trasformare una crisi lontana in occasione di prestigio.

La Libia, ancora una volta, diventa lo specchio del disordine internazionale. Ma questa volta, a bussare alla porta, non è una potenza occidentale tradizionale. È il Pakistan, che cerca nel caos libico una via per contare di più.