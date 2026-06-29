Emergono nuovi dettagli sull’accordo siglato tra Stati Uniti, Israele e Libano, firmato il 26 giugno scorso a Washington, che sulla carta mira a una «pace duratura» tra Tel Aviv e Beirut, con l’obiettivo di «ripristinare la sovranità libanese», «disarmare Hezbollah», e permettere il «ritiro progressivo dell’Idf dal sud del Libano». La sensazione è che, pur di isolare Hezbollah, il governo libanese abbia accettato un accordo che prevede una cessione di sovranità de facto.

A meno di 48 ore dalla firma del Trilateral Framework Agreement tra Israele e Libano emergono ora i dettagli di un allegato sulla sicurezza che era rimasto finora classificato. E la richiesta di mantenerlo segreto, come rivelato da fonti israeliane, non è partita da Gerusalemme ma da Beirut. E il motivo è facilmente intuibile. A firmare la richiesta di riservatezza è stato infatti il governo libanese, che pure ne aveva approvato la pubblicazione “in termini di principi”. L’intero accordo, invece, è stato reso pubblico sul sito del Dipartimento di Stato americano. Ma l’appendice sulla sicurezza – quella che contiene le vere clausole operative – è rimasta coperta da un velo di segretezza. Finora. A rompere il silenzio è stato il giornalista Yaron Avraham del network N12, che nella serata di domenica ha svelato in prima esclusiva i punti salienti del documento riservato. E ciò che è emerso riscrive di fatto i termini del ritiro israeliano dal sud del Libano.

Niente calendario, solo condizioni sul campo

Il cuore dell’allegato segreto è il quarto paragrafo, che stabilisce un principio destinato a fare discutere: il ritiro delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) non avverrà secondo un calendario prestabilito, bensì in base alle condizioni riscontrate sul terreno. In altre parole, Israele non lascerà il sud del Libano secondo una scadenza, ma solo quando – e se – le condizioni di sicurezza saranno ritenute sufficienti. Una clausola che ribalta l’approccio tradizionale dei ritiri militari, spesso vincolati a tempistiche politiche. Qui, invece, il fattore tempo è sostituito dal fattore sicurezza.

وسائل إعلام إسرائيلية: القناة "الـ12":



🔹الحكومة اللبنانية طلبت من واشنطن عدم نشر الملحق الأمني السري ضمن اتفاق الاطار مع "إسرائيل"



🔹ينص الاتفاق على التزام واضح من الطرفين بأن أي خطوة لن تُنفذ وفق جداول زمنية بل وفق شروط



🔹ينص اتفاق الإطار على حرية عمل داخل "الخط الأصفر" ضد… pic.twitter.com/0b8zL0YJAE Vuoi ricevere le nostre newsletter? June 28, 2026

E chi decide se quelle condizioni sono state raggiunte? Israele stesso. Secondo quanto riportato da Avraham, spetterà allo Stato ebraico determinare se una zona pilota è stata sufficientemente «bonificata» dalle infrastrutture militari di Hezbollah. Un accordo che conferisce a Tel Aviv un’ampissima discrezionalità e che fa pensare che un ritiro dal Libano non avverrà in tempi brevi. Anzi.

La Linea Gialla e la libertà d’azione delle IDF

L’allegato segreto conferisce inoltre a Israele piena libertà d’azione all’interno della cosiddetta Linea Gialla – la fascia di sicurezza che le IDF continueranno a presidiare. Non si tratta di una semplice presenza statica ma di un mandato operativo che consente all’esercito israeliano di intervenire contro minacce immediate ed emergenti.

Il premier Benjamin Netanyahu ha già definito l’accordo come «un colpo massiccio a Iran e Hezbollah», sottolineando come «Israele e Libano hanno concordato due aree adiacenti vicino alla Linea Gialla per un programma pilota di disarmo di Hezbollah». Ma l’allegato segreto va oltre: non è prevista alcuna espansione dei progetti pilota al di fuori di quelle aree, e le Idf mantengono il diritto di agire per «fronteggiare qualsiasi pericolo».

More shameful behavior from the incompetent collaborationist Lebanese government that gave the south and their sovereignty away to Israel



Israeli media: Channel 12:



🔹 The Lebanese government asked Washington not to publish the secret security annex within the framework… https://t.co/aU58XVLMTf — Rania Khalek (@RaniaKhalek) June 28, 2026

Il comportamento del governo libanese appare, ad alcuni analisti, come un atto di resa incondizionata. Secondo quanto denunciato dalla giornalista Rania Khalek, infatti, il governo libanese ha messo in atto un «comportamento vergognoso» rivelando la propria natura «incompetente e collaborazionista» per aver «ceduto il sud e la propria sovranità a Israele».

L’accord-cadre signé entre le Liban et Israël est un mauvais accord pour la souveraineté libanaise. Il est extrêmement favorable à l’Etat hébreu, qui n’est ni contraint de se retirer, ni de cesser-le-feu. C’est le Liban qui doit faire les premiers pas – désarmement du Hezbollah,… pic.twitter.com/wriSflQtVL — Georges Malbrunot (@Malbrunot) June 28, 2026

E non è certo l’unico commento di questo tenore, visti i contenuti dell’allegato, che sta sollevando aspre polemiche in Libano. «L’accordo-quadro firmato tra il Libano e Israele è un pessimo accordo per la sovranità libanese – nota Georges Malbrunot, giornalista de Le Figaro -. È estremamente favorevole allo Stato ebraico, che non è né costretto a ritirarsi, né a cessare il fuoco. È il Libano che deve fare i primi passi – smilitarizzazione di Hezbollah, ridispiegamento dell’esercito – prima di ottenere concessioni da parte del suo vicino».

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