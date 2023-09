Il libro che potrebbe mettere nei guai Biden (e Zelensky)

Per i consiglieri di Joe Biden è caccia alla copia del libro in uscita il 5 settembre negli Stati Uniti e la cui versione criptata in pdf è stata giĂ distribuita ad un ristretto numero di membri della stampa e di critici letterari. Si tratta di The last politician: inside Joe Biden’s White House and the struggle for America’s future, il nuovo lavoro del giornalista Franklin Foer, fratello dello scrittore Jonathan Safran Foer. Frutto di un ampio accesso alla Casa Bianca – per la stesura delle oltre 400 pagine sono state condotte 300 interviste tra novembre 2020 e febbraio 2023 – promette di rivelare retroscena sensazionali dei primi due anni al potere del presidente Usa.Â

Qualche anticipazione, nel frattempo, è riuscita a trapelare. Secondo le fonti consultate dal giornalista, Biden avrebbe confidato in privato ai suoi collaboratori più stretti di sentirsi stanco, un’ammissione che presta il fianco ai suoi critici più agguerriti. L’ultimo sondaggio dell’Associated Press mostra come il 77% degli americani consultati (89% repubblicani e 69% democratici) definisca il presidente ottantenne “troppo vecchio per essere rieletto”. L’età avanzata accomuna l’attuale inquilino della Casa Bianca al settantasettenne Donald Trump, ma nel caso del candidato repubblicano solo il 51% degli intervistati lo considera un problema.

Un’altra indiscrezione del libro di Foer riguarda il primo disastroso meeting svoltosi nello Studio Ovale nel settembre 2021 tra il presidente Biden e il suo omologo ucraino. “Anche i simpatizzanti di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca riconobbero che aveva fatto un “casino” (bombed nella versione originale)”, riporta il Guardian. In quel momento, racconta Foer, i rapporti tra i due capi di stato non erano idilliaci e le origini di tale acrimonia risalivano alla precedente amministrazione. L’ex comico si era infatti visto rifiutare piĂą volte un incontro da Donald Trump il quale aveva premuto su Kiev, senza successo, per indagare sugli affari del figlio di Biden in Ucraina, fatti che avevano portato all’apertura della prima procedura di impeachment contro il tycoon. Sempre secondo l’autore dell’inchiesta giornalistica, Zelensky sembrava incolpare di riflesso l’allora vice presidente democratico per averlo trascinato inconsapevolmente in una delicata ed umiliante situazione politica.Â

All’epoca dell’incontro di Washington, Kiev era rimasta inoltre delusa dal via libera concesso da Biden alla cancelliera Angela Merkel per la costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto che nei progetti di Vladimir Putin doveva collegare la Russia alla Germania aumentando così la dipendenza energetica del Vecchio Continente nei confronti di Mosca. Sulla questione Zelensky si era opposto trovando l’appoggio del senatore repubblicano del Texas Ted Cruz. Quest’ultimo aveva bloccato la nomina di dozzine di ambasciatori in segno di protesta per la controversa decisione.Â

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

L’incontro nello Studio Ovale non si era aperto dunque sotto i migliori auspici e anche Biden era piuttosto scettico nei confronti del suo interlocutore. Il presidente ucraino peggiorò le cose presentando una lunga lista di richieste, tra le quali compariva la necessità per Kiev di essere ammessa nella Nato. Nella ricostruzione di Foer, Zelensky, preso atto del disaccordo americano, cominciò a sostenere che l’Organizzazione stesse perdendo di significato arrivando a prospettare una prossima uscita di Francia e Germania dal Patto Atlantico. Niente di negativo trapelò dalla trascrizione ufficiale del meeting del 2021 e in seguito i rapporti migliorarono ma Biden in quella occasione rimase alquanto infastidito.

La Casa Bianca del presidente democratico è distante anni luce da quella disfunzionale di Trump ed è rinomata per la generale assenza di scandali e il controllo rigoroso delle notizie. Per questo motivo secondo il sito Politico la pubblicazione del libro sui primi due anni di Biden al potere sarà un test interessante per capire come l’attuale amministrazione reagirà alla pubblicazione dei retroscena dei suoi successi e fallimenti.