I sondaggi del Karnataka: una cartina di tornasole per il BJP e una speranza per il Congress

Il 2023 è un anno cruciale per il governo del BJP guidato da Narendra Modi a Nuova Delhi. Cinque stati provinciali si recheranno alle urne in vista delle elezioni parlamentari nazionali del 2024: il Karnataka, il Madhya Pradesh (dove è al governo il BJP), il Rajasthan, il Chattisgarh (dove è al potere il Congresso) e io Telangana (ora è governato da un partito regionale). Tra pochi giorni nello stato meridionale del Karnataka si voterà per eleggere un nuovo governo. Le elezioni per la nomina dei 224 membri dell’Assemblea legislativa del Karnataka si terranno il 10 maggio 2023. I voti verranno conteggiati e i risultati saranno dichiarati il 13 maggio.

Interesse in aumento

Le prossime elezioni nello stato del Karnataka hanno suscitato notevole entusiasmo nel dibattito politico indiano. Bangalore, la capitale dello stato, ha una posizione di spicco nella mappa informatica globale. Non sorprende che gli avvenimenti nel Karnataka abbiano generato interesse anche oltre confine. I risultati del Karnataka potrebbero essere un trend setter e dare un indizio del nuovo quadro politico emergente in India. Detto questo, si sta rivelando un’elezione ad alto rischio per i partiti di tutto il panorama politico indiano.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Perché l’elezione del Karnataka è così significativa?

Le ragioni non sono difficili da trovare. Per prima cosa, il BJP è attualmente il partito al governo nello stato. Sebbene condivida il potere con un partito regionale nel vicino territorio dell’Unione di Puducherry, il Karnataka è l’unico stato meridionale in cui il BJP è al potere. In secondo luogo, il Congresso dell’opposizione – che è stato guidato da un non-Gandhi per diversi anni, non sta lasciando nulla di intentato per strappare il potere nello stato al BJP. Per di più, il Karnataka è anche lo stato di origine del neoeletto presidente del Congress Mallikarjun Kharge. Il Congress è sempre così ansioso di rivendicare il suo status dominante del passato che ha subito una gravissima sconfitta da parte del BJP. Il Congress vede il Karnataka come un’opportunità per tornare al primo posto al centro nazionale. Con il Congress in gran parte indebolito, i partiti regionali hanno iniziato a scontrarsi tra loro per occupare il primo spazio di opposizione nella politica indiana. In Karnataka questa è la situazione ideale per il grande vecchio Partito del Congress di reinventarsi e recuperare almeno parte del suo fascino di un tempo.

Il Karnataka è il primo stato ad andare alle urne dopo che Rahul Gandhi è stato condannato da un tribunale di grado inferiore per un caso di diffamazione. È stato squalificato come membro del parlamento e costretto a lasciare il bungalow ufficiale a Nuova Delhi dove ha soggiornato per diversi anni. Il Congress sta facendo della condanna e della squalifica di Rahul un grosso problema nelle elezioni del Karnataka. Riuscirà il Congresso a convertire gli evidenti vantaggi in una vittoria elettorale? Il BJP è in gran parte ostacolato dal fattore della permanenza in carica, per non parlare dello stato della sua leadership regionale. La performance del governo in carica del BJP è a dir poco mediocre.

La qualità – sia a livello di leadership che a livello di consegna effettiva – sembra essere diminuita sullo sfondo mentre il BJP al governo si concedeva rimescolamenti per mantenere intatto il governo in Karnataka. Il record di governo sotto la pari ha spinto il BJP a rielaborare l’aritmetica delle caste per vincere le elezioni. Le peculiari dinamiche dell’aritmetica di casta – che sostanzialmente riduce la prenotazione del lavoro tra diverse caste e gruppi religiosi – potrebbero potenzialmente innescare la polarizzazione degli elettori. Tuttavia, questo potrebbe rivelarsi decisivo nel plasmare il risultato finale delle urne in Karnataka.

Il BJP è salito al potere in Karnataka nel luglio 2019 dopo il crollo del governo di coalizione di JD-S (un partito regionale) e del Congress, formatosi dopo le elezioni del 2018. Le divisioni interne del Karnataka sono una questione seria su cui riflettere. Da leader del mondo digitale a politico più feudale, il Karnataka è un tipico esempio di ironica dicotomia in India. Essendo lo stato un importante componente della mappa IT globale, è giusto aspettarsi un senso di trasparenza negli standard di governance e una continua attenzione alle questioni relative allo sviluppo. Ciò di cui il Karnataka ha bisogno al momento è una forte leadership simile a quella di uno statista che potrebbe spingere lo stato in un’orbita di sviluppo più elevato. Questo è il punto focale da segnare sull’agenda dello Stato. Ciò richiede un nuovo pensiero e una nuova serie di statisti-politici.

I successivi sondaggi del Karnataka saranno un trend setter in questa direzione?