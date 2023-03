Hikmat Hajiyev: “L’Armenia non vuole firmare il trattato di pace e cerca di guadagnare tempo”

L’Agenzia azerbaigiana Report ha pubblicato un’intervista all’assistente del presidente dell’Azerbaigian, capo del dipartimento di politica estera dell’amministrazione presidenziale, Hikmat Hajiyev.

Cosa può dire della recente dichiarazione del segretario del Consiglio di Sicurezza dell’Armenia, Armen Grigoryan?

Nonostante i 30 anni di occupazione, la pulizia etnica e le massicce distruzioni commesse dall’Armenia sul territorio dell’Azerbaigian, il presidente Ilham Aliyev, poco dopo la guerra patriottica di 44 giorni, ha mostrato buona volontà e ha elaborato un’agenda di pace basata sul riconoscimento reciproco dell’integrità territoriale e della sovranità dell’altro. Il presidente Ilham Aliyev ha ripetutamente sottolineato che i negoziati su un accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian e i contatti con gli abitanti armeni che vivono nella regione del Karabakh dell’Azerbaigian sono due questioni completamente separate. Nel 2022, l’Azerbaigian ha inviato all’Armenia i ben noti cinque principi che avrebbero costituito la base di un accordo di pace, il cui fulcro è il riconoscimento reciproco dell’integrità territoriale e della sovranità. Negli incontri a Praga e Sochi nell’ottobre 2022, l’Azerbaigian e l’Armenia hanno dichiarato di riconoscere reciprocamente l’integrità territoriale e la sovranità dell’altro sulla base della Dichiarazione di Almaty del 1991. Con la Dichiarazione di Almaty, i nuovi stati indipendenti riconobbero i confini amministrativi delle ex repubbliche sovietiche come ai tempi dell’Urss. Così, con i documenti di Praga e Sochi, l’Armenia ha riconosciuto la sovranità dell’Azerbaigian sul Karabakh. Speravamo di firmare un accordo di pace entro la fine del 2022, come discusso anche all’incontro di settembre a Washington. Tuttavia, a causa della posizione non costruttiva dell’Armenia, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Fin dall’inizio, l’Armenia ha cercato di includere la questione del Karabakh nell’accordo di pace, ma questo approccio è inaccettabile per l’Azerbaigian. La questione riguardante i diritti individuali e la sicurezza degli abitanti armeni che vivono in Karabakh è esclusivamente un affare interno dell’Azerbaigian e l’Azerbaigian non discuterà questioni relative alla sua sovranità con terze parti, inclusa la Repubblica di Hayastan. Il conflitto del Karabakh è risolto; il Karabakh è territorio dell’Azerbaigian. Per l’Azerbaigian, la questione del Karabakh è uscita dall’agenda internazionale. Non è un caso che nei documenti adottati alle riunioni di Bruxelles, Mosca, Praga e Sochi non si faccia menzione del Karabakh. La questione dei diritti e della sicurezza degli armeni che vivono in Karabakh sarà risolta secondo la Costituzione e le leggi dell’Azerbaigian. Non ci sono privilegi speciali per loro. Come ho detto, questo problema non ha nulla a che fare con l’Armenia e con altri paesi. La questione di garantire i diritti e la sicurezza degli armeni che vivono in Karabakh è stata discussa nel quadro della Costituzione dell’Azerbaigian sia nei negoziati di Bruxelles, che nell’incontro tenutosi a Washington nel settembre dello scorso anno. Non si può parlare di creare alcun meccanismo internazionale per discutere i diritti e la sicurezza degli armeni che vivono in Karabakh, e non abbiamo mai accettato questo. Non c’è logica nelle dichiarazioni dell’Armenia su questo argomento; hanno lo scopo di creare una tensione artificiale. La posizione legittima dell’Azerbaigian sulla questione della sovranità è stata accettata a livello internazionale.

Lei ha detto che il raggiungimento di un accordo di pace non è stato possibile nel 2022 a causa della posizione non costruttiva dell’Armenia. Può dirci di più su questo?

Prima di tutto, vorrei sottolineare che le disposizioni della dichiarazione firmata il 10 novembre 2020 sono state gravemente violate dall’Armenia. I resti dell’esercito armeno non sono ancora stati completamente ritirati dal territorio dell’Azerbaigian. Secondo le nostre informazioni, nella regione del Karabakh rimangono circa 10mila militari. Formazioni armate armene illegali stanno creando nuove postazioni e fortificazioni ingegneristiche, inquinando i nostri territori con mine prodotte in Armenia nel 2021 e bombardando le posizioni dell’esercito azerbaigiano. In effetti, stanno cercando di creare una nuova “linea di contatto”. Sette villaggi del distretto di Gazakh e un villaggio di Nakhchivan sono ancora sotto occupazione. La strada Lachin è stata utilizzata per scopi militari, compreso il trasporto di munizioni, mine e rotazione del personale militare. Contrariamente alla dichiarazione del 10 novembre, l’Armenia non adempie ai propri obblighi nemmeno riguardo al corridoio Zangazur. Fino ad ora, nemmeno un’automobile è passata dai distretti occidentali dell’Azerbaigian (l’Azerbaigian vero e proprio) a Nakhchivan. Nonostante il riconoscimento dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Azerbaigian da parte dell’Armenia negli incontri di Praga e Sochi nel 2022, il Primo Ministro e altri funzionari armeni continuano a minacciare il nostro Paese, rilasciando dichiarazioni che mettono in discussione la sovranità e l’integrità territoriale dell’Azerbaigian. E ci sono state sempre più azioni simili ultimamente. L’Armenia evita deliberatamente di firmare un trattato di pace con l’Azerbaigian, interrompendo il processo di pace e cercando di guadagnare tempo. Le dichiarazioni dei funzionari armeni sulla “creazione di una zona smilitarizzata intorno al Karabakh” e “l’invio di una missione conoscitiva delle Nazioni Unite in Karabakh, sulla strada Lachin” sono inaccettabili. Su quali basi l’Armenia chiede l’invio di una missione ONU o OSCE nel territorio di un altro paese? Nessuna organizzazione può e non intraprenderà tali passi senza il consenso dell’Azerbaigian. Le risoluzioni delle Nazioni Unite affermano chiaramente che nessuna missione può essere inviata nel territorio di uno Stato sovrano senza il suo consenso. Le dichiarazioni dell’Armenia sull’invio di una missione in Karabakh e sulla strada Lachin, e sul dispiegamento di forze esterne qui, non sono altro che un’utopia, un’avventura geopolitica e la creazione di una tensione artificiale. Tali dichiarazioni irritanti dei funzionari armeni ricordano le loro argomentazioni prima della seconda guerra del Karabakh, come “Il Karabakh è l’Armenia e punto”, “Una nuova guerra per nuovi territori”, “Non restituiremo un centimetro di terra all’Azerbaigian “, “7 condizioni”. L’Armenia sta cercando di parlare con l’Azerbaigian usando gli ultimatum. Devono capire che il loro futuro dipende dalla normalizzazione delle relazioni con l’Azerbaigian e con la Turchia. Pertanto, l’Armenia dovrebbe abbandonare le rivendicazioni territoriali, interferendo negli affari interni dell’Azerbaigian con il pretesto di varie narrazioni, e accettare l’agenda di pace del Presidente Ilham Aliyev. L’Armenia non può garantire il suo futuro con appelli ai leader mondiali, rivendicazioni per il ruolo di “roccaforte della democrazia” e varie risoluzioni. Per 30 anni l’Armenia non ha nemmeno voluto sentire parlare di sovranità e integrità territoriale. Non vediamo coerenza nella politica dell’Armenia. Il primo ministro dice una cosa e altri funzionari ne dicono un’altra. Prima dicono che dovrebbe essere inviata una missione delle Nazioni Unite sulla strada Lachin, poi si contraddicono dicendo che no, l’Armenia non si occuperà della strada Lachin. In primo luogo, sostengono che la Dichiarazione di Almaty del 1991 dovrebbe costituire la base della delimitazione dei confini tra i due paesi e poi affermano che i villaggi enclave non hanno base giuridica. E poi, il leader dell’Armenia dice dalla tribuna delle Nazioni Unite che l’Azerbaigian dovrebbe mostrare sulla mappa quali territori appartengono all’Armenia.

Cosa può dire dei contatti con gli abitanti armeni che vivono in Karabakh?

Gli abitanti di etnia armena che vivono in Karabakh sono stati tenuti in ostaggio dall’Armenia e dal regime illegale per gli ultimi 30 anni. Dopo la fine dei 30 anni di occupazione, l’Azerbaigian ha espresso la sua disponibilità a stabilire un contatto con gli abitanti armeni. Non molto tempo fa, con l’aiuto del progetto Ruben Vardanyan importato dall’estero, si è tentato di creare una nuova realtà in Karabakh, tornare alla situazione del 1988 e creare un nuovo status quo. Come sapete, il deputato azerbaigiano Ramin Mammadov è stato nominato responsabile dei contatti con gli abitanti armeni del Karabakh. I primi contatti sono stati stabiliti a Khojaly il 1 marzo. Sfortunatamente, subito dopo, abbiamo assistito a dichiarazioni poco lusinghiere da parte di rappresentanti della parte armena. Ma intendiamo continuare questi contatti. Secondo noi, anche la provocazione commessa dall’Armenia sulla strada sterrata Khankandi-Khalfali-Turshsu il 5 marzo era volta a impedire i contatti con gli abitanti armeni. Consideriamo il trasferimento di armi da parte dell’Armenia nei territori sovrani dell’Azerbaigian come una continua politica di aggressione e terrore contro il nostro paese. Perché l’Armenia continua a fornire armi e munizioni al territorio sovrano di un altro stato? Tutta la responsabilità di questa tensione ricade sulla leadership politico-militare dell’Armenia. Associare la firma dell’accordo di pace da parte dell’Armenia con l’Azerbaigian ai diritti e alla sicurezza degli abitanti armeni che vivono nel Karabakh e all’istituzione di un meccanismo internazionale è un approccio del tutto inaccettabile e pericoloso. Ciò significa che le storie di “autodeterminazione” e “indipendenza” raccontate prima della seconda guerra del Karabakh ora continuano sotto un nome diverso. Il presidente Ilham Aliyev ha sottolineato alla conferenza sulla sicurezza di Monaco che la questione del Karabakh non sarà inclusa nell’accordo di pace con l’Armenia.

Come commenterebbe la situazione con la strada Lachin?

Dal 12 dicembre, rappresentanti della società civile e attivisti ambientalisti protestano contro lo sfruttamento illegale delle nostre risorse naturali nei territori dell’Azerbaigian, dove è temporaneamente dispiegato il contingente russo di mantenimento della pace. Come ha detto il signor Presidente, questa è una missione onorevole. Le nostre risorse naturali in Karabakh sono state saccheggiate sotto i nostri occhi ed esportate in Armenia. Quale paese sovrano lo tollererebbe? Questa è una protesta pacifica, i partecipanti non hanno fucili, pistole e carri armati e avanzano richieste legittime. Ma ora l’Armenia ha lanciato una nuova narrazione: presumibilmente, la strada Lachin è “bloccata” e l’Azerbaigian si sta preparando a commettere un “genocidio” degli armeni che vivono in Karabakh. Dal primo giorno abbiamo dichiarato che la strada Lachin non è chiusa e il contingente russo di mantenimento della pace, i veicoli del Comitato internazionale della Croce Rossa e i carichi umanitari vi si muovono liberamente. Dal 12 dicembre ad oggi, più di 3.600 auto hanno percorso la strada Lachin-Khankandi. Questo può essere definito un blocco? Con tali narrazioni, l’Armenia intende fuorviare la comunità internazionale, danneggiare le posizioni dell’Azerbaigian, ritardare la firma di un accordo di pace e impedire la reintegrazione degli armeni che vivono in Karabakh nella società azerbaigiana. Un’altra narrazione afferma: “Il Karabakh è isolato dal mondo intero”. Queste persone non capiscono che il “Nagorno-Karabakh” non è un’entità separata e non può vivere come un’isola. Questo territorio fa parte dell’Azerbaigian. La reintegrazione degli abitanti armeni nella società azerbaigiana è l’unica via d’uscita. Credo che la provocazione commessa dall’Armenia il 5 marzo abbia mostrato ancora una volta la necessità di creare un posto di frontiera all’estremità della strada Lachin sul confine armeno-azerbaigiano. Il presidente Ilham Aliyev ha presentato questa proposta alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

I nostri compatrioti, espulsi dall’Azerbaigian occidentale, hanno creato una propria organizzazione l’anno scorso: la Comunità dell’Azerbaigian occidentale. Cosa può dire a tal proposito?

Nel XX secolo, gli azerbaigiani furono deportati dall’Armenia quattro volte. Nel 1991 fu completata l’espulsione degli azerbaigiani occidentali dall’Armenia. Tutto il nostro patrimonio culturale in Armenia è stato distrutto o appropriato. Solo a Yerevan hanno conservato la Moschea Blu, che presentano come persiana. La liberazione del Karabakh e dello Zangazur orientale dall’occupazione nel 2020 ha ispirato i nostri compatrioti dell’Azerbaigian occidentale. Il loro desiderio di tornare è diventato ancora più forte. Nel 2022 si sono riuniti e hanno creato la Comunità dell’Azerbaigian occidentale. Il 24 dicembre, il presidente Ilham Aliyev, in un incontro con i suoi rappresentanti, ha definito la questione dell’Azerbaigian occidentale come un nuovo obiettivo strategico del nostro popolo. Il concetto di restituzione è stato recentemente sviluppato. Vogliono un ritorno pacifico alle terre dei loro antenati e la convivenza. Ma il ritorno deve avvenire a condizione di una garanzia internazionale di sicurezza. La comunità ritiene inoltre che la questione del ritorno nell’Azerbaigian occidentale dovrebbe essere sancita in un trattato di pace tra l’Azerbaigian e l’Armenia come obbligo nei confronti dell’Armenia. Il fatto che l’Armenia consideri il ritorno pacifico degli azerbaigiani occidentali come una minaccia alla sua integrità territoriale mostra ancora una volta la sua posizione non costruttiva e l’attuazione di una politica di odio etnico. I funzionari armeni credono di poter continuare a speculare sul Karabakh per sempre. Una cosa è chiara: se l’Armenia non riconosce l’integrità territoriale dell’Azerbaigian o continua le sue azioni distruttive, riconoscendola solo sulla carta, allora l’Azerbaigian non riconoscerà ufficialmente l’integrità territoriale dell’Armenia. Se l’Armenia continua a chiedere un certo “status” per gli armeni che vivono nella regione del Karabakh dell’Azerbaigian, allora l’Azerbaigian solleverà anche la questione della concessione dello status agli azerbaigiani occidentali che sono stati sfrattati forzatamente dall’Armenia.

Vorremmo anche conoscere la sua opinione sulla missione dell’Unione Europea in Armenia.

L’inserimento di nuovi elementi nel mandato della missione UE, oltre a quelli concordati ai colloqui di Praga nell’ottobre 2022, è stato per noi inaspettato e, francamente, ci ha fatto diffidare. Inoltre, dopo due mesi, è stata frettolosamente creata una nuova missione, questa volta per un periodo di due anni. Naturalmente, l’Armenia può invitare la missione dell’UE e di altri paesi nel suo territorio. Ma poiché la missione si trova al confine con l’Azerbaigian, è necessario tener conto della posizione e delle preoccupazioni dell’Azerbaigian. E questa missione non è civile, come si diceva; includeva ex militari e ufficiali di polizia. Le nostre supposizioni erano giustificate. L’Armenia sta abusando della presenza della missione sul suo territorio. Di recente, l’esercito armeno ha sparato contro le nostre posizioni sul confine condizionale. Probabilmente si conosce la dichiarazione del Ministero della Difesa, in cui si afferma che l’Armenia sta provocando l’Azerbaigian a rispondere al fuoco. L’obiettivo è creare una falsa impressione per la missione dell’UE e aggravare artificialmente la situazione. L’Armenia pensa che con l’arrivo della missione dell’UE la sua sicurezza sia assicurata e ora può concentrarsi sulla continuazione delle sue attività distruttive in Karabakh. Riteniamo che la regione del Caucaso meridionale non debba essere un’arena di rivalità geopolitiche. Ma l’Armenia assume una posizione diversa.

Le relazioni dell’Armenia con l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva si deteriorano ogni giorno che passa.

L’Armenia ha sempre sperato che i paesi della CSTO l’aiutassero a mantenere i territori dell’Azerbaigian sotto occupazione. Ma questi non hanno voluto essere uno strumento della politica avventurista dell’Armenia. Con le sue azioni errate, l’Armenia si è messa in una posizione difficile. Tutti ricordano come hanno trattato irrispettosamente Yuri Khachaturov richiamandolo dalla carica di Segretario generale della CSTO e avviando un procedimento penale contro di lui. In effetti, è stato un insulto a tutti i paesi membri della CSTO. Di recente, l’Armenia ha rifiutato di condurre esercitazioni CSTO sul proprio territorio. E ora ha rifiutato il posto di Vicesegretario generale. La Repubblica di Hayastan crede che il mondo intero le sia debitore, e che tutti dovrebbero venire a combattere l’Azerbaigian per questo. E poiché queste affermazioni infondate non sono supportate, si offendono con tutti. I paesi membri della CSTO sanno bene che l’Armenia sta facendo il doppio gioco.

Vediamo che l’Armenia non è interessata a chiarire il destino degli azerbaigiani scomparsi.

Sì, l’Armenia non collabora alla questione del chiarimento del destino di circa 3.900 dei nostri compatrioti scomparsi durante la prima guerra del Karabakh, rifiutandosi di rivelare i luoghi delle fosse comuni dove si trovano i loro resti. Abbiamo alcune domande per il Comitato Internazionale della Croce Rossa su questo tema. Il CICR non fa quasi nulla per far luce sul destino degli azerbaigiani scomparsi. Inoltre, l’ufficio del CICR a Khankandi è ancora subordinato a Ginevra, non a Baku, ed è logisticamente collegato a Yerevan. Sfortunatamente, il comitato sta abusando del nostro atteggiamento. Abbiamo già chiesto ufficialmente al CICR di porre fine a questa pratica, contraria alla sovranità dell’Azerbaigian, e di fornirci un calendario specifico per riassegnare il suo ufficio di Khankandi a quello di Baku.