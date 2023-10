Gli Usa si preparano ad una “guerra su due fronti” con Cina e Russia

Un doppio nemico nucleare da affrontare nello stesso momento, per di più lungo due fronti tanto distanti quanto collegati, visto che i rivali, Russia e Cina, sono tra loro “partner senza limiti”. Gli Stati Uniti si stanno preparando ad affrontare una sfida complessa, contro un asse, l’asse Mosca-Pechino, che si sta consolidando sempre di più con il passare dei mesi.

A questo proposito, un recente rapporto del Congresso Usa ha sollecitato una revisione della posizione difensiva strategica nei confronti delle minacce convenzionali e nucleari simultanee di pari livello: una lunga perifrasi, insomma, per riferirsi al tandem sino-russo. Nello specifico, il paper della Commissione del Congresso sulla postura strategica degli Stati Uniti ha esortato il Paese a prepararsi per un conflitto su due fronti contro Cina e Russia.

Il documento, di 160 pagine, si intitola ­America’s Strategic Posture. The Final Report of the Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States e contiene una sorta di vademecum rivolto all’amministrazione guidata da Joe Biden.

La strategia Usa per il “doppio fronte”

Come ha sottolineato l’Asia Times, il rapporto afferma che la strategia di difesa e la posizione strategica degli Stati Uniti devono cambiare per “difendere adeguatamente gli interessi vitali nazionali” e migliorare la “stabilità strategica” con i due avversari dotati di armi nucleari. Di pari passo, consiglia il documento, le decisioni cruciali dovrebbero essere prese adesso per affrontare le minacce nucleari previste nel periodo compreso tra il 2027 e il 2035.

Sebbene si affermi che i fondamenti della strategia di deterrenza degli Stati Uniti rimangono solidi, gli esperti consigliano aggiustamenti in termini di dimensioni e composizione delle capacità nucleari. Il paper sottolinea inoltre l’importanza delle capacità non nucleari, compreso il rafforzamento delle infrastrutture e gli sforzi di riduzione del rischio. In particolare, alleati e partner sono cruciali per l’approccio statunitense nel nuovo contesto di minacce emergenti.

Tra le altre raccomandazioni, si raccomanda al Congresso di finanziare l’espansione della base industriale statunitense per la difesa dalle armi nucleari e l’impresa di sicurezza nucleare del Dipartimento dell’Energia (Doe)/National Nuclear Security Administration (Nnsa), oltre che garantire la stabilità dei finanziamenti per l’industria della difesa per rispondere agli approcci contrattuali innovativi del Dipartimento della Difesa (Dod).

Partner e alleati

Il rapporto afferma che gli Stati Uniti dovrebbero mantenere e rafforzare la propria rete di alleanze e partenariati per scoraggiare eventuali aggressioni nemiche in aree calde del pianeta, garantire la sicurezza regionale e promuovere la prosperità economica attraverso l’accesso ai mercati internazionali. Ritirarsi da queste relazioni andrebbe a vantaggio degli avversari, aumenterebbe il rischio di aggressione e ridurrebbe la sicurezza e la prosperità economica statunitense, si legge nel documento.

Nel frattempo, la Casa Bianca sta per inviare al Congresso una richiesta per uno stanziamento d’emergenza da cento miliardi di dollari, di cui quasi 61 miliardi destinati all’Ucraina e 14 a Israele. Tra le altre voci incluse nella richiesta ci sono dieci miliardi da destinare al rafforzamento del confine con il Messico e due miliardi per la sicurezza nella regione dell’Indo Pacifico.