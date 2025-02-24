Secondo una prima analisi dei dati delle elezioni tedesche, la Germania appare nettamente divisa in due: i risultati preliminari indicano la Cdu/Csu del prossimo cancelliere Friedrich Merz (28.8%) prevalere nettamente a Ovest, mentre l’AfD ( sopra il 20%) domina nell’Est, sfruttando il malcontento delle regioni ex-comuniste, laddove un tempo (elezioni del 2021) primeggiava l’Spd, che raccoglie oggi il suo peggior risultato del dopoguerra. In alcuni distretti, come Görlitz o Mittelsachsen, Alternative für Deutschland supera addirittura il 40% dei voti.

Un trend, nell’Est, che conferma quanto già accaduto nei Länder tedeschi il 1° settembre 2024, quando l’AfD (Alternative für Deutschland) esplose in Turingia e Sassonia, dove superò il 30% dei voti. A livello locale, un’eccezione è rappresentata da Hannes Loth, eletto sindaco di Raguhn-Jeßnitz (Sassonia-Anhalt) nel 2023, primo e finora unico caso di un rappresentante AfD a capo di un’amministrazione comunale.

Voti per fascia d’età

La Linke ha ottenuto un notevole successo tra i giovani di 18-24 anni alle elezioni tedesche del 23 febbraio 2025, conquistando il 25% dei voti e quadruplicando il risultato del 2021, secondo i dati di Infratest dimap per Ard. L’AfD si è piazzata seconda in questa fascia, mentre la CDU/CSU ha dominato tra gli over 70 con oltre il 40%. L’AfD ha prevalso tra gli uomini (24%) e i lavoratori (38%), mentre Verdi e Linke hanno avuto più successo tra le donne e i laureati, dove i Verdi sono secondi alla Cdu/Csu. La Spd ha registrato cali diffusi, e la Cdu/Csu ha consolidato il primato tra impiegati, autonomi e pensionati.

Le radici della spaccatura Est-Ovest

In un articolo di alcuni mesi fa, il noto sociologo tedesco Wolfgang Streeck, analizzava la crescente sfiducia nel mainstream politico pro-europeo in Germania, più marcata nell’Est rispetto all’Ovest, evidenziando la persistente divisione del Paese lungo l’ex confine tra Repubblica Federale e la DDR. “L’etnologia popolare – scriveva Streeck – come quella favorita dall’ancien régime della Germania occidentale e dai suoi media, sostiene che i tedeschi dell’Est sono sproporzionatamente più fascisti dei tedeschi dell’Ovest, perché sono stati sproporzionatamente più comunisti; inoltre, non riescono a essere grati per le cose buone portate loro gratuitamente dall’Ovest”.

Spiegazioni più realistiche, osservava, “sottolineano il fatto che le crisi che erodono la fiducia nelle istituzioni democratiche tradizionali stanno colpendo i tedeschi dell’Est più dei tedeschi dell’Ovest”.

Official results and electoral map of German federal election 2025.



The border between Cold War era West Germany and East Germany are once again clearly visible. pic.twitter.com/Jnb10Vyqyj — Clash Report (@clashreport) February 24, 2025

Alle origini del malcontento

Tale malcontento ha radici lontane. Nel saggio Anschluss. L’annessione, Vladimiro Giacché osservò come la riunificazione tedesca post-1989 ebbe effetti devastanti sull’Est e portò a deindustrializzazione, disoccupazione e spopolamento. La riunificazione, gestita dal governo Kohl con un tasso di cambio penalizzante e la privatizzazione selvaggia della Treuhandanstalt, ha favorito i ricchi occidentali, accentuando le disuguaglianze. L’Est è diventato un terreno di prova di un neoliberismo selvaggio con salari bassi e trasferimenti statali che, pur riducendo il divario (PIL pro capite all’80% dell’Ovest), non hanno colmato la percezione di essere cittadini di serie B.

Dal punto di vista economico, ricorda Ispi, le diseguaglianze tra Est e Ovest sono nette: nel 2022, il salario medio annuo a Ovest superava quello dell’Est di oltre 12.000 euro, mentre nel 2021 il risparmio mediano occidentale (127.900 euro) era quasi tre volte superiore a quello orientale. Inoltre, solo 37 delle 500 più grandi aziende tedesche hanno sede nell’Est, segno di una concentrazione di potere economico a Ovest.

In conclusione, la divisione della Germania, emersa con forza dai risultati elettorali, riflette non solo un malcontento radicato nelle regioni ex-comuniste, ma anche un divario storico e strutturale che continua a plasmare l’identità della ex locomotiva d’Europa.