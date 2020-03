L’incontro tra Putin e Erdogan su Idlib

Sarà una lunga giornata sul fronte siriano e, questa volta, non tanto per le notizie che potrebbero arrivare dai campi di battaglia quanto per gli aggiornamenti politici attesi dal Cremlino. Così come riferito dall’agenzia Anadolu, in questo giovedì mattina il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è decollato da Ankara con destinazione Mosca. Qui è previsto il colloquio con il suo omologo russo Vladimir Putin: il vertice ha all’ordine del giorno la situazione nella provincia siriana di Idlib.

Erdogan partito alla volta di Mosca con una folta delegazione

L’incontro è stato pianificato soltanto negli ultimi giorni: le agende dei due presidenti sono piuttosto fitte, ma da quando nel nord ovest della Siria la situazione è sembrata degenerare sia Putin che Erdogan hanno riservato uno spazio per un incontro. I colloqui tenuti dalle delegazioni dei due Paesi nelle settimane scorse, quando sul campo si è arrivati anche allo scontro diretto tra reparti turchi ed esercito siriano, non hanno dato i frutti sperati e non hanno portato ad alcun accordo. Un incontro diretto tra i due leader è stato visto come extrema ratio da applicare nel caso in cui le parti non giungessero a compromessi. Il decollo da Ankara dell’aereo presidenziale turco avvenuto nelle scorse ore, ha quindi certificato l’attuale situazione di stallo politico relativo al dossier siriano.

Erdogan è andato a giocare in trasferta, questa volta né campo neutro e né palazzi storici di Istanbul: il suo omologo russo lo aspetta al Cremlino, lì dove si proverà a cercare un difficile ma quanto mai necessario compromesso. Putin non vuole togliere alcun appoggio al presidente siriano Bashar al Assad nella riconquista di Idlib, Erdogan dal canto suo non vuole rinunciare all’idea di avere una zona di influenza tutta sua in questa provincia e di non veder ammassati migliaia di profughi lungo le frontiere con la Siria. Il presidente turco, come spiegato su InsideOver, ha poche carte però da giocarsi anche perché appare isolato e senza alcun appoggio, nemmeno da parte Nato. Forse per tal motivo a bordo dell’aereo presidenziale il “sultano” è salito assieme ad una folta ed importante compagnia. Con lui in direzione Mosca sono presenti il ministro degli esteri, Mevlüt Çavuşoğlu, il ministro dell’economia, il genero Berat Albayrak, ma soprattutto il capo dell’intelligence Hakan Fidan. Una nutrita delegazione che proverà, non senza difficoltà, a strappare un accordo sul futuro di Idlib.

La situazione sul campo

Intanto gli scontri non si sono fermati: altri due soldati turchi sono morti nelle scorse ore dopo alcuni raid operati dall’aviazione siriana (o russa) sempre nella provincia di Idlib. Il bilancio per le forze armate turche è sempre più pesante e questo sta pesando anche sulla reputazione interna di Erdogan. Intanto, sempre nelle scorse ore, la contraerea siriana ha abbattuto altri droni inviati da Ankara per dare manforte alle milizie islamiste. Queste ultime hanno provato un contrattacco questa volta un po’ più a nord della zona degli ultimi scontri, ossia nella campagna occidentale della provincia di Aleppo, il quale però sarebbe stato respinto dall’esercito.

Le forze armate di Damasco intanto stanno provvedendo a mettere in sicurezza la strategica città di Saraqib, riconquistata nei giorni scorsi, ma ancora sotto il fuoco di artiglieria delle milizie islamiste filo turche. Le armi dunque, mentre Putin ed Erdogan parleranno di presenza al Cremlino, non sembrano destinate a tacere.