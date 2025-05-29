Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha annunciato le dimissioni dal ruolo di capo del Dipartimento per l’Efficienza del Governo (Doge), un ufficio federale temporaneo creato per ridurre la spesa pubblica inefficiente. L’annuncio, condiviso da Musk su X mercoledì sera, è stato confermato dalla Casa Bianca.

Musk, che ha ricoperto il ruolo di special government employee – una posizione limitata a 130 giorni in un periodo di 365 giorni secondo l’Ufficio per l’Etica Governativa – ha iniziato il suo incarico il giorno dell’insediamento, il 20 gennaio 2025. Durante il suo mandato, Doge ha condotto una corposa revisione delle agenzie governative federali, con l’obiettivo di identificare e eliminare sprechi, corruzione e frodi. “La missione di @Doge si rafforzerà col tempo, diventando una prassi consolidata in tutto il governo”, ha scritto Musk su X, ringraziando il presidente Donald Trump per l’opportunità. Tuttavia, anche se si tratta – come era noto – di un ruolo a tempo, le tensioni tra il magnate e alcuni membri dell’amministrazione repubblicana hanno pesato nel suo addio.

Musk esce di scena dopo le tensioni con Rubio e Navarro

Se il rapporto con il presidente Usa Donald Trump sembra essere (per ora) saldo, meno buono è quello con una fetta dei repubblicani più legati al vecchio establishment del partito e anche a una parte di Maga (vedi Steve Bannon, che ha ferocemente attaccato l’imprenditore). Nelle scorse ore, poco prima di lasciare l’incarico, Musk aveva espresso delusione per un recente disegno di legge approvato dalla Camera, il One Big Beautiful Bill Act, che, secondo lui, aumenta il deficit anziché ridurlo, minando gli sforzi di Doge. La legge, approvata con 215 voti a favore e 214 contrari, include estensioni delle agevolazioni fiscali e misure come l’esenzione fiscale su mance, straordinari e previdenza sociale.

In questi mesi, infatti, il patron di Tesla si è scontrato con una parte dell’amministrazione Trump, il che ha portato alla sua rapida uscita di scena. Una fonte vicina alla vicenda, citata dall’agenzia Reuters, ha rivelato che Musk non ha avuto un confronto diretto con Trump prima di annunciare il suo abbandono, deciso a “livello di alti funzionari”. Le sue recenti critiche al disegno di legge approvato dal Congresso hanno irritato alti funzionari della Casa Bianca, tra cui il vice capo dello staff Stephen Miller, costringendo la Casa Bianca a rassicurare i senatori repubblicani sul supporto di Trump al pacchetto fiscale.

Secondo Reuters, partito come una figura di spicco nell’orbita di Trump, Musk si è distinto per il suo stile diretto e senza fronzoli, come quando al Conservative Political Action Conference di febbraio ha brandito una motosega rossa metallica, definendola “la motosega per la burocrazia”. Tuttavia, le sue tattiche aggressive, come i tagli al personale e le critiche ai membri senior del gabinetto, tra cui Marco Rubio, Sean Duffy e Scott Bessent, oltre agli insulti al consigliere commerciale Peter Navarro, hanno provocato non poche tensioni. Fonti indicano che alcuni membri del gabinetto, inizialmente favorevoli al suo approccio outsider, si sono opposti ai suoi metodi.

Un ruolo temporaneo

Secondo quanto riportato da Fox News, Musk ha descritto i suoi primi 100 giorni come un periodo “intenso”, durante il quale ha lavorato a Washington “quasi sette giorni su sette”. Ha riferito di aver dormito più volte nella Lincoln Bedroom della Casa Bianca su invito di Trump, con cui ha sviluppato un rapporto di amicizia. Musk ha anche raccontato aneddoti personali, come aver mangiato un intero barattolo di gelato Häagen-Dazs al caramello preso dalla cucina della Casa Bianca, su suggerimento del Presidente.

Il ruolo di Musk era destinato a essere temporaneo, come previsto dal suo status di dipendente governativo speciale e dall’esecutivo di Trump che ha istituito Doge, un’organizzazione destinata a dissolversi il 4 luglio 2026. In un’intervista di aprile con Bret Baier di Fox News, Musk aveva anticipato che il suo lavoro sarebbe stato in gran parte completato entro i 130 giorni previsti, con l’obiettivo di ridurre il deficit di un trilione di dollari. Trump, a marzo, aveva elogiato Musk, definendolo “incredibilmente talentuoso”, ma aveva anche riconosciuto che Musk avrebbe dovuto tornare a gestire le sue aziende.

“La missione di Doge continua”

Nelle scorse settimane, Musk aveva già ridotto drasticamente il suo impegno a “uno o due giorni a settimana”, scherzando sul fatto che il suo ufficio a Washington DC offre “una vista su un’unità di condizionamento” e che vi gioca occasionalmente a videogiochi come Diablo e Path of Exile. Musk ha riferito che Doge, in tre mesi, ha fatto risparmiare ai contribuenti americani oltre 160 miliardi di dollari nei suoi primi tre mesi e ha riferito 57 casi di possibile frode elettorale al Dipartimento di Giustizia.

Sebbene Doge conti meno di 100 dipendenti, il patron di Tesla ha lodato il loro lavoro, sottolineando che molti hanno lasciato impieghi ben remunerati nel settore privato per unirsi a questa “organizzazione di volontari”. Alla domanda su chi guiderà Doge in sua assenza, Musk aveva risposto ai primi di maggio con una metafora: “Serve Buddha per il buddismo? Doge è uno stile di vita”.

