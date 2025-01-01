Quando il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha annunciato la chiusura dell’ambasciata a Dublino, lo scorso 15 dicembre, un’onda ha travolto le relazioni tra i due paesi, erodendo ogni ponte di dialogo. Un simbolo di una frattura profonda, un’incrinatura nel tessuto della diplomazia. Non si è trattato di un fulmine a ciel sereno, ma una risposta chirurgica a due episodi che, secondo Israele, hanno oltrepassato “tutte le linee rosse”: il riconoscimento formale dello Stato palestinese da parte dell’Irlanda nel maggio scorso e il sostegno irlandese alla causa per genocidio intentata dal Sudafrica contro Israele alla Corte internazionale di giustizia.

Sa’ar ha accusato l’Irlanda di un’azione chiara: “delegittimare e demonizzare lo Stato israeliano”. Ma dall’altra parte, la risposta non si è fatta attendere. Simon Harris, primo ministro irlandese, ha replicato con fermezza, senza il minimo tentennamento, definendo la chiusura “profondamente deplorevole”, e rigettando ogni accusa: “L’Irlanda non è anti-Israele. L’Irlanda è pro-pace, pro-diritti umani e pro-diritto internazionale”. È una dichiarazione che va oltre il semplice argomentare, un’affermazione che sa di cuore, di storia, di identità. “Nulla potrà distogliere l’Irlanda da questo cammino,” dice, e in queste parole si cela il peso di secoli di battaglie per la giustizia e i diritti umani. Una storia che ha portato il popolo irlandese a stringersi accanto ad altre cause, distanti solo sulla carta geografica, ma vicine nell’anima, come quella palestinese.

La situazione prende una piega inaspettata quando, a distanza di poche ore, il Palestine Museum US, con sede nel Connecticut, rivendica il valore dell’edificio che sembrava destinato all’oblio. Faisel Saleh, il suo fondatore, propone un progetto ambizioso: trasformare l’ex ambasciata in uno spazio espositivo che dia voce alla narrazione palestinese. L’obiettivo di Saleh è ambizioso, ovvero, trasformare l’assenza fisica di Israele in una potente presenza simbolica della Palestina. Un’operazione di ribaltamento semantico che rimanda al passato, al presente e al futuro di una terra che lotta da generazioni per affermare la propria identità.

“Stiamo solo facendo delle indagini in questo momento”, ha precisato Saleh in un’intervista al The Irish Times subito dopo la chiusura dell’ambasciata, ma immagina uno spazio che possa diventare un simbolo di memoria e resilienza, un museo arricchito con fotografie, manufatti e opere d’arte che raccontino la Nakba, la diaspora e la lotta del popolo palestinese. “Un luogo del genere non sarebbe solo un archivio, ma anche un messaggio di speranza per le generazioni future,” ha spiegato.

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Tuttavia, la fattibilità finanziaria resta un ostacolo. “Sarebbe molto più pratico avere uno spazio permanente,” ha aggiunto Saleh, sottolineando che il progetto dipende da ulteriori informazioni e risorse. Commentando la chiusura delle rappresentanze israeliane, Saleh ha invece osservato: “Chi vorrebbe accogliere la presenza di uno Stato che opprime il mio popolo? L’Irlanda dimostra di essere uno dei pochi paesi che sostiene con coerenza la causa palestinese.”

L’Irlanda, con la sua storia di lotte per l’indipendenza, ha trovato nella causa palestinese una risonanza profonda. Il riconoscimento dello Stato palestinese è un atto di solidarietà che va oltre la politica, è un gesto d’amore per la giustizia. Non a caso, Saleh sottolinea come l’Irlanda abbia dimostrato di capire il significato profondo della parola “solidarietà”. “Siamo grati al popolo irlandese,” afferma il direttore, ricordando il successo della mostra “Art Under Fire” organizzata a Bantry, dove il supporto è andato “oltre ogni aspettativa”.

Il legame tra Irlanda e Palestina trascende i confini politici e culturali. Le due nazioni, accomunate da esperienze storiche simili, hanno sviluppato una profonda solidarietà reciproca. La proposta di trasformare l’ex ambasciata in un museo rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una narrazione alternativa della storia palestinese. La struttura potrebbe diventare una testimonianza tangibile della lotta palestinese, un luogo dove le storie di ingiustizia e speranza trovano spazio per essere raccontate. Le mostre, che includeranno fotografie e artefatti provenienti non solo dalla Palestina, ma anche dai paesi arabi vicini, avranno l’obiettivo di educare, provocare e ispirare.

Nel frattempo l’idea di trasformare l’ex ambasciata israeliana in un museo palestinese si consolida rapidamente. Il direttore del museo, in un’intervista a Channel 14, ha ribadito che la scelta del luogo è intenzionale: un messaggio chiaro per affermare la narrazione palestinese e denunciare lo spopolamento.

Rimane da vedere come reagiranno i rappresentanti politici irlandesi. Una decisione così drastica non è priva di rischi e potrebbe esacerbare ulteriormente le tensioni con Israele e mettere l’Irlanda in una posizione delicata nella diplomazia internazionale. Ma potrebbe anche rappresentare un esempio per altri Paesi occidentali, un segnale che è possibile prendere una posizione chiara e coraggiosa a favore della giustizia e dei diritti umani.

Convertire un simbolo di diplomazia israeliana in uno spazio per la narrazione palestinese è una provocazione che si trasforma in un atto di disobbedienza civile che mette in discussione il monopolio del potere narrativo e invita a una rilettura critica della storia.