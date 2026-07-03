I funerali pubblici di Stato della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio all’inizio della Terza guerra del Golfo e dell’offensiva israelo-americana contro il Paese di cui era la figura apicale politica e teologica, saranno dal 4 al 9 luglio un viaggio umano e simbolico nella storia dell’Islam sciita e in quella recente e convulsa della Repubblica Islamica. Sei giorni di corteo su due Paesi, Iran e Iraq, dalla capitale Teheran alle città sante dell’Islam sciita tra i due Stati limitrofi, tra Mashad, Qom, Najaf e Karbala, luogo del martirio di Husayn, secondo figlio di Ali e nipote di Maometto che nella battaglia nella città perse la vita nel 680, aprendo la strada a quasi un millennio e mezzo di peculiare e autonoma teologia sciita.

Per gli sciiti il martirio e il sacrificio sono centrali sul piano storico e teologico, e per i più ferventi sostenitori della Guida Suprema defunta, a partire dal figlio e successore Mojtaba, quello di Khamenei è stato un martirio a tutti gli effetti, all’apice della battaglia contro i mortali nemici del Paese di cui è stato presidente dal 1980 al 1988 e Guida Suprema dal 1989 alla morte, incarnandone dunque l’intera storia dopo la cacciata dello Shah nel 1979. I funerali, che lungo il percorso del feretro si prevede attrarranno decine di milioni di pellegrini e saranno con ogni probabilità i più partecipati della storia umana, saranno un viaggio tra molti fusi orari storici, tra religione e politica, tra passato, presente e futuro.

Dalla Grande Moschea di Teheran, dove sono sfilati per le esequie ufficiali dignitari di vari Paesi, leader religiosi iraniani di ogni confessione e molti cittadini per rendere omaggio alla camera ardente del Rahbar assassinato e dei suoi famigliari morti nel raid, partirà dunque un messaggio importante che parlerà dell’Iran al mondo e all’Iran di sé stesso. E sarà, probabilmente, la fine di una storia.

Il cambiamento inevitabile

Il 4 luglio, mentre a Washington Donald Trump celebrerà i 250 anni della nazione americana, l’Iran potrà avviare le esequie di Khamenei forte del risultato conseguito blindando il cessate il fuoco nel Golfo e potendo rivendicare la sopravvivenza all’assalto israelo-americano. La guerra non è stata facile e Teheran ha subito durissimi danni, ma strategicamente la vittoria è arrisa più alla Repubblica Islamica che agli alleati che la affrontavano. Il regime resta in piedi, lo Stretto di Hormuz è ora gestito dai Pasdaran, l’Iran può trattare per il suo futuro. Ma proprio per questo la cesura della guerra e della morte di Khameni rappresentano una chiamata per un cambiamento strutturale che in un certo senso si sta già manifestando.

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L’Iran che prima della guerra aveva subito proteste di piazza, rivolte, tensioni e pressioni strategiche regionali era chiamato a cambiare e lo dicevamo in tempi non sospetti. Nell’ultimo discorso tenuto durante le proteste di gennaio, il sovente pragmatico Khamenei sembrava parlare a un Paese che non esisteva più, chiedendo inflessibilità e ordine. Con la sua morte il Paese è divenuto una poliarchia. Lo ha confermato alle prime celebrazioni pubbliche la presenza congiunta del capo negoziatore della tregua con gli Usa e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, del ministro degli Esteri Abbas Araghchi e del presidente Masoud Pezeshkian come esponenti di un medesimo organigramma di potere a più vette.

I triumviri rei publicae (Islamicae) constituendi, potremmo definirli richiamandoci all’esperienza dell’Antica Roma, figure che occupano zolle di potere decisive tra gestione dell’ordinaria attività esecutiva (il presidente), rapporti globali e presenza come volto pubblico del sistema (Araghchi) e cinghia di trasmissione, nel caso di Ghalibaf, tra un sistema riformista e gli apparati profondi del potere temprati dalla guerra, centrati sul corpo dei Guardiani della Rivoluzione, che hanno materialmente assorbito la maggior quota dei danni subiti e inflitto un’analoga percentuale di quelli dispensati da febbraio ad aprile.

Tutto questo si consolida spostando nel Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale, la Camelot al cui consesso tutti appaiono eguali e il regime si mostra in tutte le sue componenti, il sistema dirimente e decisivo. Come a dire che in futuro nessun attacco a sorpresa potrà decapitare l’Iran, perché il potere è distribuito, e come a indicare che Mojtaba Khamenei sarà ora più un garante che un dominus come il padre. Lo abbiamo detto da tempo: la Repubblica Islamica di ieri non esisterà più e in un certo senso i funerali di Khamenei sono anche i suoi. Resta un regime che ha avuto dalla guerra un’inaspettata sponda per durare e ora si sente più forte e ora dovrà rispondere alle istanze di progresso economico, mobilità sociale e sicurezza della popolazione per legittimarsi. La guerra, per gli Usa e Israele, doveva essere l’inizio della fine della Repubblica Islamica. Ne rappresenterà, nei fatti, la fine dell’inizio. Alla leadership di Teheran capire se il secondo tempo sarà di stabilità o caos.