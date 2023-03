Cinque cose da sapere sul vertice tra Putin e Xi

Il momento tanto atteso è arrivato. Vladimir Putin è pronto ad accogliere Xi Jinping a Mosca nel 40esimo incontro faccia a faccia tra i due leader.

Il capo di Stato cinese sarà impegnato in Russia dal 20 al 22 marzo. La giornata chiave si preannuncia quella di mercoledì, quando si terranno i negoziati tra le parti, in formato ristretto e allargato.

Tanti i temi sul tavolo, a cominciare dal rafforzamento della partnership economica tra Federazione Russa e Cina. E senza dimenticare l’altro piatto forte, coincidente con la guerra in Ucraina.

Xi potrebbe infatti convincere Putin a sposare una tregua o qualcosa di simile. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul vertice tra il presidente russo e il suo omologo cinese.

1. Perché Xi incontra Putin proprio adesso?

Dopo aver mediato nello storico accordo tra Iran e Arabia Saudita, la Cina potrebbe essere pronta a bissare l’operazione diplomatica appena conclusa sull’asse Teheran-Ryiadh mettendo a segno un altro colpo a sorpresa.

Nel caso in cui Xi riuscisse a convincere Putin a cessare il conflitto, o quanto meno a congelarlo per far ripartire i negoziati, Pechino verrebbe infatti incoronato dall’opinione pubblica globale come attore internazionale responsabile. E, dal punto di vista dell’immagine, sferrerebbe un deciso colpo a Washington, più volte accusata di incendiare la crisi ucraina.

Dall’altro lato, sul fronte più pessimista, c’è chi sostiene che Xi possa concordare con Putin eventuali aiuti militari.

2. Qual è il programma del viaggio?

I membri delle delegazioni russa e cinese saranno presentati ai leader nella sontuosa Sala Georgievsky del Gran Palazzo del Cremlino, la stessa dove l’anno scorso sono stati firmati i trattati sull’adesione alla Russia delle quattro regioni ucraine annesse con referendum.

Subito dopo, Xi e Putin si sposteranno nella Sala dei negoziati. Dopo le dichiarazioni alla stampa, le dorate sale del Palazzo delle Faccette (Granovitaya Palata), accanto al Gran Palazzo del Cremlino, faranno da scenografia alla cena di Stato.

Come ha annunciato il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, alla cena saranno invitati anche i vertici delle maggiori aziende.

3. Quali sono i temi sul tavolo?

Tutto o quasi ruoterà attorno alla guerra in Ucraina. Il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Wang Wenbin, ha assicurato che la visita di Xi a Mosca “è per la pace” in Ucraina.

“Mantenere la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune sono gli scopi della politica estera cinese”, ha aggiunto Wang, per il quale “sulla questione ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace, del dialogo e della correttezza storica”.

Anche il Cremlino in una nota ha commentato il viaggio di Xi in Russia. La visita del presidente cinese servirà anche discutere “la cooperazione strategica” tra i due Paesi, ha sottolineato la nota. Dunque: crisi ucraina e partnership sino-russa.

4. Qual è l’obiettivo di Putin?

Accogliendo Xi, uno dei principali capi di Stato del mondo, Putin dimostrerebbe all’Occidente di non essere così isolato come sostengono leader e media occidentali.

Dopo di che, il presidente russo potrebbe puntare a ricevere nuova linfa vitale dal partner cinese, visto che l’economia di Mosca ha risentito di oltre un anno di guerra. Non è da escludere, dunque, che il Cremlino possa stringere nuovi accordi commerciali con Pechino, tanto dal punto di vista energetico quanto nel settore della Difesa.

Dal punto di vista militare, infine, Putin ambisce quanto meno ad ottenere le quattro regioni ucraine conquistate e annesse con un recente referendum.

5. Qual è, invece, l’obiettivo di Xi?

Xi Jinping potrebbe provare a risolvere personalmente la complicata crisi ucraina, cercando da un lato di portare Putin su più miti sentieri, e dall’altro di proporre a Kiev di accettare un compromesso.

Indipendentemente dalla riuscita del piano, il leader cinese dimostrerebbe comunque di aver provato a mediare. In caso di fumata nera, poi, Xi potrebbe sempre puntare il dito contro gli Stati Uniti, accusandoli di non volere la pace. In campo economico, come detto, Pechino spera di chiudere con Mosca interessanti accordi commerciali con il partner russo.