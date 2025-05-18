L’Africa si conferma il terreno di scontro privilegiato per le due maggiori potenze economiche globali, Cina e Stati Uniti, entrambe impegnate in una corsa agli investimenti che, più che generosità, nasconde calcoli strategici di lungo termine. Dalla creazione di infrastrutture alla penetrazione nei settori energetici e agricoli, Pechino e Washington stanno ridisegnando il panorama economico del continente, con modalità e priorità che rivelano due visioni opposte.

Il predominio cinese: infrastrutture e risorse

La Cina è oggi il maggiore investitore straniero in Africa, con un modello chiaro: costruire infrastrutture strategiche e puntare sulle risorse naturali. Nei primi anni Duemila, gli investimenti cinesi si sono concentrati su settori estrattivi come petrolio, gas e minerali. Dalla Repubblica Democratica del Congo con le miniere di rame, al Sudan e all’Angola per il petrolio, Pechino ha garantito al proprio apparato industriale le materie prime necessarie alla sua espansione globale.

Negli ultimi anni, però, Pechino ha cambiato strategia, diversificando i propri investimenti. Settori come l’agricoltura, il manifatturiero leggero e i servizi stanno diventando centrali. Questo spostamento riflette un doppio obiettivo: garantire al continente africano infrastrutture moderne, come porti, ferrovie e centrali elettriche, e allo stesso tempo rafforzare l’influenza politica di Pechino.

Il Sudafrica si conferma il cuore degli interessi cinesi, grazie alla sua economia sviluppata e alle sue risorse naturali. Altri Paesi chiave includono l’Etiopia, dove la Cina ha investito in infrastrutture ferroviarie, e il Kenya, nodo centrale della Belt and Road Initiative (BRI).

Gli Stati Uniti: in ritardo ma non fuori gioco

Se la Cina domina in termini di volume, gli Stati Uniti hanno adottato un approccio più mirato. Washington si è concentrata inizialmente su progetti di estrazione di petrolio e gas, in Paesi come Nigeria e Algeria, principali esportatori africani. Tuttavia, con il calo dei prezzi delle materie prime dopo il 2012, gli investimenti americani si sono ridotti drasticamente.

La pandemia ha rappresentato un punto di svolta per gli Stati Uniti, che hanno ripreso a investire, ma con una strategia più orientata al settore privato. Oggi, le imprese americane puntano sull’industria alimentare, sulle bevande e sui servizi tecnologici, cercando di capitalizzare sull’aumento della domanda interna nei Paesi africani.

Anche per gli Stati Uniti, il Sudafrica è il primo mercato di riferimento, seguito dall’Egitto, grazie alla sua posizione strategica tra Africa, Medio Oriente e Europa. Altri Paesi destinatari degli investimenti includono il Ghana e il Kenya, entrambi considerati politicamente stabili e in crescita economica.

Confronto tra due modelli

La vera differenza tra Cina e Stati Uniti non sta tanto nei settori, quanto nell’approccio. Gli investimenti cinesi sono spesso legati a progetti infrastrutturali realizzati da aziende statali, finanziati da prestiti che, secondo alcuni critici, alimentano la cosiddetta “trappola del debito”. I Paesi africani, infatti, si ritrovano spesso a dover cedere quote di infrastrutture strategiche a Pechino in caso di insolvenza, come accaduto in Sri Lanka con il porto di Hambantota.

Gli Stati Uniti, invece, puntano su investimenti privati e sul rafforzamento del settore privato locale. Questo approccio, però, risulta spesso meno incisivo, perché non garantisce lo stesso livello di sviluppo infrastrutturale che i cinesi offrono.

Un continente conteso

L’Africa rappresenta la nuova frontiera economica, con un potenziale enorme ma ancora in gran parte inesplorato. Cina e Stati Uniti ne hanno compreso l’importanza, ma lo fanno con obiettivi diversi: Pechino mira a consolidare la sua influenza geopolitica, mentre Washington cerca di frenare l’avanzata cinese, rilanciando il proprio ruolo sul continente.

Rimane però una domanda aperta: quanto di questi investimenti si tradurrà in un reale beneficio per i Paesi africani? Il rischio è che il continente diventi l’arena di un nuovo scontro tra superpotenze, con pochi vantaggi per le popolazioni locali, lasciate a fare i conti con debiti crescenti e opportunità promesse ma mai realizzate. Alla fine, che vinca la Cina o che vincano gli Stati Uniti, l’Africa continua a essere vista non come un partner, ma come un terreno da conquistare. E questa, per chi nel continente ci vive, non è una vittoria.

Progetti per l’Africa o, piuttosto, a spese dell’Africa? La battaglia per il predominio globale tra Cina e Usa si svolge anche nel continente africano, ove gli investimenti sono spesso un’altra forma di dominio. Non dimenticare questo fronte geopolitico, segui i nostri reportage, segui InsideOver, unisciti a noi, abbonati oggi!