Chi decide la politica del Partito democratico sul Medio Oriente? La lobby pro-Israele

ISCRIVITI ALLE ANTEPRIME GRATUITE

Scopri tutti i corsi on demand
Politica /

Giuseppe Gagliano

La recente stagione delle primarie democratiche ha portato alla luce il crescente ruolo dell’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) nel plasmare il panorama politico degli Stati Uniti, suscitando preoccupazioni tra i membri progressisti del Partito Democratico. Figure come la deputata Cori Bush del Missouri e Jamaal Bowman di New York sono state bersaglio di campagne finanziate con milioni di dollari dall’AIPAC per indebolire i critici delle politiche israeliane, in particolare quelli che si oppongono alle violazioni dei diritti umani commesse da Israele.

L’assenza di discussioni aperte su Gaza e sul coinvolgimento dell’AIPAC nelle primarie democratiche durante la Convention Nazionale Democratica evidenzia una reticenza del partito a confrontarsi con le dinamiche di potere imposte da tali gruppi di pressione. La situazione solleva interrogativi sulla capacità del Partito Democratico di rappresentare una piattaforma realmente inclusiva e pluralista, capace di accogliere voci critiche nei confronti della politica estera statunitense in Medio Oriente. Le operazioni dell’AIPAC mirano a spostare il partito verso destra, eliminando candidati che esprimono opinioni contrarie alla linea pro-israeliana dominante, alimentando una tensione interna tra l’ala progressista e l’establishment democratico.

Questo fenomeno riflette una dinamica più ampia di influenza del denaro nella politica statunitense, dove gruppi di pressione ben finanziati possono dettare l’agenda e influenzare le elezioni, mettendo a rischio la rappresentanza democratica e la voce delle comunità emarginate. Le critiche mosse da membri come Bush, Lee e Ramirez contro l’AIPAC suggeriscono una crescente consapevolezza e preoccupazione all’interno del partito riguardo alla capacità di questi super PAC di dettare il corso delle elezioni democratiche.

L’implicazione geopolitica di queste dinamiche è significativa, poiché determina non solo la direzione della politica interna degli Stati Uniti, ma anche il loro approccio nei confronti dei conflitti in Medio Oriente, in particolare il sostegno a Israele e l’atteggiamento verso i diritti dei palestinesi. La crescente pressione dell’AIPAC su candidati progressisti evidenzia il conflitto tra gli interessi dei donatori e la volontà popolare, sollevando domande cruciali sulla futura direzione del Partito Democratico e sulla sua capacità di rappresentare una base elettorale diversificata e impegnata nella giustizia sociale e nei diritti umani.

Abbonati e diventa uno di noi

Se l’articolo che hai appena letto ti è piaciuto, domandati: se non l’avessi letto qui, avrei potuto leggerlo altrove? Se pensi che valga la pena di incoraggiarci e sostenerci, fallo ora.

Altri abbonamenti
Autore Giuseppe Gagliano
Non sei abbonato o il tuo abbonamento non permette di utilizzare i commenti. Vai alla pagina degli abbonamenti per scegliere quello più adatto
Abbonamenti