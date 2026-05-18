British Steel, la nazionalizzazione di Starmer che irrita Pechino

La vicenda British Steel non è soltanto la storia di un’azienda in crisi. È il ritorno brutale di una parola che la globalizzazione aveva cercato di archiviare: sovranità industriale. Londra si prepara a nazionalizzare British Steel, oggi controllata dal gruppo cinese Jingye, e Pechino reagisce avvertendo che difenderà gli interessi delle proprie imprese. Il linguaggio diplomatico è prudente, ma il messaggio è netto: la Cina considera la mossa britannica non come un semplice intervento pubblico, bensì come un possibile atto coercitivo contro un investimento cinese in un settore strategico.

Il nodo è Scunthorpe, nel Lincolnshire: uno dei cuori storici della siderurgia britannica, sede degli ultimi altiforni ancora attivi nel Regno Unito. Senza Scunthorpe, la Gran Bretagna perderebbe una parte essenziale della propria capacità di produrre acciaio primario, cioè non soltanto di lavorare rottami o semilavorati, ma di mantenere una base industriale completa. È qui che l’economia incontra la sicurezza nazionale. Perché l’acciaio non serve solo alle rotaie, alle infrastrutture e all’edilizia: serve anche alla difesa, all’energia, ai trasporti, alla cantieristica, alla resilienza di un Paese in caso di crisi internazionale.

Il governo britannico aveva già assunto il controllo operativo di British Steel nell’aprile 2025, dopo il timore che Jingye potesse chiudere il sito di Scunthorpe, con conseguenze pesanti sull’occupazione e sulla capacità produttiva nazionale. Ora il governo Starmer punta a trasformare quel controllo d’emergenza in piena proprietà pubblica, attraverso una nuova legge che consentirebbe la nazionalizzazione qualora venga superata la prova dell’interesse pubblico.

La parabola di British Steel: dalla privatizzazione alla dipendenza straniera

British Steel è il simbolo di una lunga ritirata industriale. La siderurgia britannica, un tempo pilastro dell’economia nazionale e della potenza imperiale, è stata progressivamente ridimensionata da privatizzazioni, crisi dei costi, concorrenza internazionale, politiche ambientali, energia cara e assenza di una strategia industriale coerente.

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Nel 2016 British Steel nacque nella forma attuale dopo l’acquisizione di alcuni asset da Tata Steel da parte di Greybull Capital. Nel 2020, dopo un nuovo collasso finanziario, il gruppo cinese Jingye entrò in scena acquistando l’azienda. All’epoca, l’operazione fu presentata come un salvataggio: capitali cinesi, continuità produttiva, tutela dell’occupazione, promessa di investimenti. Ma il problema di fondo non venne risolto. Gli impianti erano vecchi, gli altiforni costosi, la transizione verso forni elettrici richiedeva enormi capitali e il mercato globale dell’acciaio rimaneva dominato da sovrapproduzione e pressione cinese sui prezzi.

Jingye ha sostenuto di aver investito molto nell’azienda e oggi Pechino insiste proprio su questo punto. Il Ministero del Commercio cinese ha chiesto a Londra di considerare gli investimenti effettuati, rispettare la volontà delle imprese e i principi di mercato, evitando un abuso di misure amministrative coercitive. Ha inoltre annunciato che seguirà da vicino la vicenda e adotterà misure ferme per proteggere i diritti delle aziende cinesi.

Il braccio di ferro sul prezzo: quanto vale un asset strategico in perdita?

La nazionalizzazione non è solo un gesto politico. È anche una battaglia sul valore. Secondo le ricostruzioni della stampa britannica, Jingye avrebbe chiesto circa un miliardo di sterline come compensazione, mentre Londra avrebbe offerto solo alcune decine di milioni. Il divario dice tutto: per il proprietario cinese British Steel è un investimento da difendere; per il governo britannico è un’impresa in perdita, già sostenuta con centinaia di milioni di denaro pubblico e bisognosa di ulteriori fondi per sopravvivere.

Qui nasce il conflitto. Se lo Stato britannico paga troppo, trasforma la nazionalizzazione in un regalo al capitale straniero dopo anni di gestione fallimentare. Se paga troppo poco, Pechino può accusarlo di esproprio mascherato. Il caso può quindi aprire una lunga battaglia legale e diplomatica. Londra sostiene che l’intervento pubblico sia necessario per salvaguardare occupazione, sicurezza economica e continuità produttiva. Pechino replica che il governo britannico deve rispettare i diritti dell’investitore cinese. Entrambe le parti parlano di regole. Ma dietro le regole c’è il potere.

La dimensione della guerra economica: l’acciaio come infrastruttura strategica

La vicenda British Steel va letta dentro la guerra economica contemporanea. Per trent’anni l’Occidente ha trattato l’industria pesante come un residuo del passato, sacrificabile sull’altare dei servizi, della finanza e delle catene globali del valore. La Cina, al contrario, ha costruito potenza industriale accumulando capacità produttiva, controllo delle materie prime, sussidi, esportazioni aggressive e presenza nei settori fondamentali.

Oggi il Regno Unito scopre che non avere acciaio nazionale significa dipendere da altri per infrastrutture, ferrovie, energia e difesa. Scopre anche che lasciare un asset strategico nelle mani di un gruppo straniero può diventare un problema quando gli interessi dell’investitore non coincidono più con quelli dello Stato ospite. Questa è la lezione più importante. Il mercato funziona finché non entra in gioco la sicurezza nazionale. Quando una fabbrica diventa indispensabile, lo Stato torna. Non per nostalgia socialista, ma per necessità strategica. La nazionalizzazione di British Steel è esattamente questo: il tentativo tardivo di recuperare una leva industriale dopo averla consegnata per anni alla logica dell’emergenza, del salvataggio provvisorio e dell’investitore estero.

Londra difende Scunthorpe perché non può perdere gli altiforni

Dal punto di vista strategico, la Gran Bretagna non può permettersi di perdere completamente la capacità di produrre acciaio primario. In un mondo segnato da guerre, sanzioni, blocchi marittimi, crisi energetiche e ritorno della politica industriale, dipendere integralmente dall’estero per un materiale di base sarebbe una vulnerabilità enorme.

La questione non è soltanto quanti posti di lavoro vengano salvati, pur essendo migliaia. Il punto è che la chiusura di Scunthorpe avrebbe un effetto sistemico. Colpirebbe fornitori, competenze, filiere, formazione tecnica, capacità di manutenzione, infrastrutture ferroviarie e industria della difesa. Una volta perso un ecosistema industriale, ricostruirlo richiede anni, forse decenni.

Per questo Starmer si muove verso la piena proprietà pubblica. Non perché British Steel sia un gioiello finanziario, ma perché è un pezzo di architettura nazionale. Una fabbrica può perdere denaro e tuttavia conservare valore strategico. È la differenza tra contabilità aziendale e potenza dello Stato.

Pechino teme l’effetto domino sugli investimenti cinesi in Europa

La reazione cinese è dura anche perché il caso britannico può creare un precedente. Se un governo occidentale può assumere il controllo di un’impresa cinese in nome dell’interesse nazionale, altri potrebbero fare lo stesso in settori sensibili: energia, porti, telecomunicazioni, batterie, semiconduttori, infrastrutture logistiche.

Pechino sa che il clima è cambiato. Gli investimenti cinesi in Europa non vengono più letti soltanto come capitali utili, ma come strumenti potenziali di influenza. La stagione dell’accoglienza incondizionata è finita. Ogni acquisizione viene osservata alla luce della sicurezza economica, delle catene di approvvigionamento, della dipendenza tecnologica e della competizione sistemica tra Cina e Occidente.

Per questo la difesa di Jingye non riguarda solo British Steel. Riguarda la credibilità della Cina come investitore globale e la capacità di Pechino di proteggere le proprie imprese quando entrano in collisione con gli Stati occidentali.

Il paradosso britannico: prima vendere, poi ricomprare

Il Regno Unito si trova davanti a un paradosso politico. Per anni ha aperto le porte al capitale straniero, anche cinese, in nome della concorrenza e dell’efficienza. Ora scopre che alcuni settori non possono essere abbandonati alla sola logica del mercato. Prima ha privatizzato, poi ha cercato compratori, poi ha accettato il salvataggio cinese, ora si prepara a nazionalizzare.

È il fallimento di una politica industriale fatta per inseguire le crisi invece che prevenirle. British Steel non è precipitata all’improvviso. Da anni erano evidenti i problemi: impianti obsoleti, costi energetici, necessità di transizione ecologica, concorrenza internazionale, difficoltà finanziarie. La nazionalizzazione arriva quando tutte le altre soluzioni sono state consumate.

La domanda vera è che cosa verrà dopo. Una nazionalizzazione senza piano industriale sarebbe solo un parcheggio pubblico delle perdite. Servono investimenti, modernizzazione, forni elettrici, energia a prezzi sostenibili, commesse pubbliche, protezione selettiva del mercato e una strategia siderurgica nazionale. Altrimenti lo Stato diventa solo il curatore fallimentare di un’industria lasciata morire lentamente.

Il ritorno dello Stato industriale. British Steel come segnale per l’Europa

La vicenda British Steel parla anche all’Europa. Germania, Francia, Italia e Regno Unito stanno riscoprendo che la potenza economica non coincide con la finanza né con i servizi. Senza industria pesante, senza energia, senza materie prime lavorate, senza competenze tecniche, la sovranità resta una parola vuota.

L’acciaio è un settore vecchio solo in apparenza. In realtà è una delle basi della modernità materiale. Non c’è transizione ecologica senza acciaio. Non c’è difesa senza acciaio. Non ci sono ferrovie, reti elettriche, turbine, porti, ponti e infrastrutture senza acciaio. Per questo la battaglia di Scunthorpe è molto più grande di Scunthorpe.

La Cina lo ha capito da tempo. L’Occidente lo riscopre ora, sotto pressione. E lo riscopre con imbarazzo, perché deve ammettere che il mercato globale non garantisce automaticamente sicurezza, autonomia e resilienza.

La fabbrica come campo di battaglia geopolitico

British Steel mostra una verità semplice: nel nuovo disordine globale anche una fabbrica diventa un campo di battaglia geopolitico. Da una parte c’è Londra, che vuole riprendere il controllo di una capacità industriale essenziale. Dall’altra c’è Pechino, che difende il proprio investimento e denuncia il rischio di coercizione statale. In mezzo ci sono lavoratori, altiforni, debiti, sussidi, tribunali, diplomazia e sicurezza nazionale.

La nazionalizzazione non risolverà da sola la crisi siderurgica britannica. Ma segna un passaggio storico: lo Stato torna dove il mercato ha fallito, e torna perché l’industria non è più soltanto economia. È potere, autonomia, difesa, capacità di resistere agli shock.

La Cina avverte. La Gran Bretagna procede. British Steel diventa così il simbolo di un’epoca nuova, nella quale la globalizzazione non scompare, ma viene sorvegliata, corretta, nazionalizzata quando necessario. Perché quando l’acciaio manca, non manca solo un prodotto. Manca una parte della sovranità.