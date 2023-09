Biden verso l’impeachment: di cosa è accusato il presidente Usa

Lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy annuncia l’apertura della procedura d’impeachment contro Joe Biden e i suoi affari di famiglia opachi. Il procedimento non ha alcuna possibilità di arrivare alla condanna dell’inquilino della Casa Bianca ma rappresenterà per il partito dell’elefante un’occasione in piena campagna elettorale per accendere i riflettori sul rapporto tra il presidente e suo figlio Hunter.

In una sua inchiesta il New York Times ha riportato la frustrazione di più di una decina di fonti anonime vicine alla famiglia Biden per l’incapacità del presidente di dire no al suo secondogenito. Il risultato è una debolezza politica che adesso presenta il conto e potrebbe infliggere un duro colpo alle chance di riconferma per l’esponente del Partito democratico.

Hunter è cresciuto all’ombra del fratello Beau. Joe amava definire il suo figlio maggiore una versione di sé “ma senza i lati negativi” e vedeva in lui il suo perfetto erede politico. Era infatti un leader nato e, oltre ad essere uno studente atleta, si era laureato in legge nelle prestigiose università dell’Ivy League. Era diventato così popolare nel suo stato, il Delaware, da ricevere gli elogi anche dall’allora presidente Barack Obama. La sua morte nel 2015 a causa di una malattia ha segnato profondamente Joe ed è in parte il motivo della sua decisione di non candidarsi l’anno dopo per la corsa alla Casa Bianca. Hillary Clinton perderà poi in alcuni stati chiave “operai” dove un candidato diverso, percepito più vicino ai lavoratori del midwest, avrebbe potuto fare la differenza.

Hunter condivide con Joe i tratti di una personalità più portata ai rapporti sociali. Si sposa poco prima di completare gli studi alla Yale Law School e non molto dopo comincia ad avere problemi con l’alcol a cui si aggiungeranno quelli con la droga che lo perseguiteranno per anni. Tragedie e dipendenze affliggono in realtà i Biden da lungo tempo. Beau e Hunter sopravvivono da piccoli all’incidente stradale in cui muoiono la mamma e la sorella. Inoltre in passato il presidente ha spiegato di non bere dichiarando che “ci sono stati già abbastanza alcolisti nella mia famiglia”. Il riferimento è a suo padre e a suo fratello, i quali avevano sofferto di dipendenza dagli alcolici.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Oltre ai problemi personali si sono aggiunti i guai legali di Hunter, vera spina nel fianco del presidente. Al momento è infatti sotto inchiesta per violazioni delle leggi sulle armi ed evasione fiscale. Di recente il tentativo di mettere un punto alla vicenda tramite un accordo è fallito ed è stato nominato un procuratore speciale incaricato di condurre le indagini che potrebbero portare alla scoperta di illeciti nei rapporti economici intrattenuti da Hunter con paesi stranieri come Ucraina e Cina. Anche se sino ad ora non sono state trovate prove di un coinvolgimento del padre in questi affari, Joe è accusato dai repubblicani di aver portato la corruzione alla Casa Bianca.

Anche se gli alleati del presidente nutrono un profondo rispetto per il legame che intercorre tra padre e figlio, in privato hanno criticato la decisione di far partecipare Hunter a cene di stato o di farlo salire a bordo dell’elicottero presidenziale Marine One. Nel contesto attuale di alta polarizzazione tra i due partiti e con Donald Trump alle prese con una raffica di incriminazioni, i repubblicani cercheranno di sfruttare a proprio vantaggio ogni possibile debolezza di Joe Biden. I sondaggi nei prossimi giorni mostreranno quanto sia vincente questa strategia.