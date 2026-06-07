Le elezioni parlamentari armene del 7 giugno non sono una normale scadenza democratica. Sono diventate il punto di collisione tra tre dinamiche: il tentativo di Nikol Pashinyan di avvicinare l’Armenia all’Unione Europea e agli Stati Uniti, la volontà russa di impedire lo sganciamento di Yerevan dalla propria orbita strategica, e l’interesse americano a trasformare il Caucaso meridionale in un corridoio energetico, minerario e logistico alternativo all’influenza di Mosca.

La denuncia della Commissione Europea su una presunta campagna ibrida russa va letta dentro questo quadro. Bruxelles sostiene che Mosca stia usando disinformazione, pressioni economiche e strumenti di influenza politica per condizionare il voto armeno. La formula è ormai nota: non carri armati alle frontiere, ma energia, commercio, reti digitali, comunità della diaspora, minacce economiche, propaganda e manipolazione del clima interno. L’Armenia, piccolo Paese di circa tre milioni di abitanti, si trova così al centro di una partita molto più grande delle sue dimensioni. Non si decide soltanto chi governerà a Yerevan. Si decide se il Caucaso meridionale resterà una periferia strategica della Russia oppure diventerà uno spazio di penetrazione euro-atlantica.

La Russia usa l’economia come leva politica

Il cuore della pressione russa è economico. L’Armenia dipende ancora in modo pesante da Mosca. La Russia rappresenta circa il 35 per cento del commercio estero armeno, mentre l’Unione Europea arriva intorno all’11 per cento. Ancora più delicato è il nodo energetico: l’Armenia acquista dalla Russia circa l’82 per cento del proprio gas.

È qui che la minaccia diventa concreta. Quando Mosca evoca la possibilità di interrompere forniture di gas e petrolio a basso costo, non sta facendo solo propaganda. Sta ricordando a Yerevan che la sovranità politica ha un prezzo economico immediato. Una rottura con l’Unione economica eurasiatica provocherebbe uno shock commerciale, energetico e finanziario per un Paese che non dispone di grandi margini di sicurezza.

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Le restrizioni russe su frutta, verdura, acqua minerale, vino e brandy armeni rientrano nella stessa logica. Non sono semplici misure sanitarie o doganali. Sono segnali politici. Ogni cassa di prodotti respinta alla frontiera diventa un messaggio agli elettori: l’avvicinamento all’Occidente può costare posti di lavoro, reddito agricolo, esportazioni e stabilità sociale.

Guerra informativa e mobilitazione della diaspora

Accanto alla leva economica, c’è la guerra informativa. Secondo le accuse riportate da fonti europee e ucraine, Mosca avrebbe finanziato operazioni per trasportare in Armenia migliaia di elettori residenti in Russia, con l’obiettivo di rafforzare il fronte contrario a Pashinyan. Sarebbero stati inoltre impiegati apparati di comunicazione, reti di profili automatizzati e campagne di disinformazione per presentare il premier come un rischio per la sicurezza nazionale. La logica è semplice: non bisogna necessariamente falsificare le urne se si riesce prima a modificare il campo psicologico in cui gli elettori decidono. La guerra ibrida agisce proprio su questo terreno: crea paura, amplifica la sfiducia nelle istituzioni, trasforma ogni scelta politica in un dilemma esistenziale.

Nel caso armeno, il messaggio è particolarmente potente: se Pashinyan vince, l’Armenia rischia di perdere la protezione russa, il gas a basso costo, l’accesso preferenziale ai mercati eurasiatici e forse persino la stabilità interna. È una pressione che non ha bisogno di essere formalmente dichiarata. Basta che venga percepita.

Il dilemma armeno: Europa o spazio eurasiatico

Il nodo centrale è l’incompatibilità tra integrazione europea e appartenenza piena all’Unione economica eurasiatica. Putin lo ha detto con chiarezza: non si possono conciliare gli standard dell’Unione Europea con quelli dell’area economica guidata da Mosca. Tradotto in termini politici, significa che l’Armenia non può stare indefinitamente con un piede a Bruxelles e uno a Mosca.

Pashinyan cerca di guadagnare tempo. Sostiene che un referendum sull’adesione all’Unione Europea sarebbe oggi illogico, perché Yerevan non ha ancora presentato una domanda formale. Allo stesso tempo, però, il suo governo ha già avviato il percorso legislativo per avvicinarsi all’Europa, con il sostegno del Parlamento armeno.

Questa ambiguità è tatticamente comprensibile, ma strategicamente fragile. L’Armenia vuole beneficiare dei mercati eurasiatici senza rinunciare alla prospettiva europea. Vuole mantenere aperti i canali con Mosca senza restare prigioniera della dipendenza russa. Vuole avvicinarsi agli Stati Uniti senza trasformarsi in un avamposto anti-russo. Ma il Caucaso non perdona le ambiguità troppo lunghe.

Il trauma del Nagorno-Karabakh

La vulnerabilità armena nasce anche dalla sconfitta strategica nel Nagorno-Karabakh. Dopo il crollo dell’enclave armena e l’affermazione militare dell’Azerbaigian, Yerevan ha capito che la garanzia russa non era più sufficiente. Mosca, impegnata in Ucraina e interessata a non rompere con Baku e Ankara, non ha difeso gli armeni come molti a Yerevan si aspettavano.

Da qui nasce il cambio di rotta di Pashinyan. Non è soltanto una scelta ideologica filo-occidentale. È il tentativo di ricostruire una sicurezza nazionale dopo il fallimento del vecchio ombrello russo. L’Armenia cerca nuovi partner perché ha scoperto di essere sola nel momento decisivo.

Tuttavia, sul piano militare, l’avvicinamento all’Occidente non produce automaticamente sicurezza. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea possono offrire assistenza, cooperazione, addestramento, tecnologia, sostegno diplomatico. Ma difficilmente sarebbero disposti a garantire militarmente l’Armenia contro pressioni russe, azere o turche. Yerevan rischia dunque una fase intermedia pericolosa: abbastanza lontana da Mosca da irritarla, ma non abbastanza integrata nell’Occidente da essere protetta.

Il corridoio TRIPP e la geoeconomia del Caucaso

La vera novità è il ruolo americano. La visita di Marco Rubio a Yerevan, il quadro di partenariato strategico, l’accordo sui minerali critici e il progetto del corridoio TRIPP indicano che Washington guarda all’Armenia non solo come a un Paese da sottrarre alla Russia, ma come a un nodo logistico ed energetico.

Il corridoio che dovrebbe collegare l’Azerbaigian all’exclave di Nakhchivan attraverso l’Armenia meridionale ha un valore enorme. Significa ridisegnare le rotte del Caucaso, collegare il Caspio al Mediterraneo e all’Europa, facilitare l’accesso alle risorse dell’Asia centrale e ridurre la centralità russa nei collegamenti terrestri eurasiatici.

Per gli Stati Uniti, è una vittoria strategica. Per l’Azerbaigian, è un successo geopolitico. Per la Turchia, è un rafforzamento del proprio ruolo di ponte tra Asia centrale, Caucaso ed Europa. Per l’Armenia, invece, è una scommessa: può trasformarsi da Paese chiuso e vulnerabile in piattaforma di transito, oppure diventare il terreno su cui altri attori proiettano la propria potenza.

Minerali critici, energia e nuova competizione imperiale

L’accordo sui minerali critici conferma che la partita non riguarda soltanto la democrazia. L’Armenia e il Caucaso meridionale entrano nella competizione globale per le materie prime strategiche, le catene di approvvigionamento, le infrastrutture energetiche e i corridoi commerciali.

L’Occidente vuole ridurre la dipendenza da Russia e Cina. Mosca vuole impedire che il suo spazio storico venga svuotato economicamente. La Turchia vuole consolidare la propria proiezione verso l’Asia centrale. L’Azerbaigian vuole trasformare la vittoria militare in centralità geopolitica. L’Iran osserva con inquietudine ogni progetto che possa modificare gli equilibri lungo i suoi confini settentrionali.

Dentro questa rete, l’Armenia non è più soltanto un piccolo Stato caucasico. È una cerniera. E proprio per questo diventa vulnerabile.

Il rischio ucraino evocato da Mosca

Il paragone fatto da Putin con l’Ucraina non è casuale. Quando il presidente russo ricorda che la crisi ucraina sarebbe cominciata con il tentativo di Kiev di avvicinarsi all’Unione Europea, manda un messaggio diretto a Yerevan: attenzione, la strada occidentale può aprire una frattura irreversibile.

È un avvertimento politico, ma anche psicologico. Mosca cerca di fissare nell’immaginario armeno l’idea che l’integrazione europea porti instabilità, guerra e perdita territoriale. È lo stesso schema narrativo usato per anni nello spazio post-sovietico: l’Occidente promette prosperità, ma produce caos; la Russia può essere dura, ma garantisce continuità.

Il problema, per Mosca, è che questa narrazione ha perso forza proprio in Armenia, dove molti ritengono che la continuità con la Russia non abbia impedito né la sconfitta né l’isolamento.

Una scelta storica, ma senza garanzie

Pashinyan si presenta come l’uomo della svolta europea. I sondaggi lo danno avanti, ma non abbastanza da considerare chiusa la partita. L’opposizione filo-russa può contare su paure reali: il costo dell’energia, l’accesso al mercato russo, la sorte degli armeni residenti in Russia, la fragilità militare del Paese, il rischio di nuove tensioni con Azerbaigian e Turchia.

L’Unione Europea parla di resilienza democratica. Gli Stati Uniti parlano di partenariato strategico. La Russia parla di interessi economici incompatibili. Ma gli armeni devono scegliere dentro un contesto in cui ogni opzione comporta un prezzo.

Restare nello spazio russo significa rinunciare a una parte della propria autonomia strategica. Avvicinarsi all’Occidente significa entrare in una zona di turbolenza economica e geopolitica. Tentare di fare entrambe le cose significa esporsi alla pressione di tutti.

Il Caucaso come frontiera del nuovo disordine globale

L’Armenia mostra una verità più ampia: nel mondo attuale, le piccole potenze non sono libere di scegliere senza conseguenze. Ogni orientamento commerciale diventa una scelta militare. Ogni accordo energetico diventa un atto geopolitico. Ogni elezione nazionale diventa una battaglia internazionale.

La guerra ibrida non è un’anomalia. È il linguaggio ordinario della competizione tra potenze. La Russia usa gas, mercati, diaspora e informazione. L’Occidente usa aiuti, partenariati, corridoi, accordi minerari e riconoscimento politico. Gli Stati regionali usano confini, rotte, minoranze, infrastrutture e memoria storica.

In questo quadro, l’Armenia non deve solo decidere tra Mosca e Bruxelles. Deve capire come sopravvivere in un Caucaso dove la sovranità non si proclama: si compra, si difende, si negozia e spesso si paga carissima.