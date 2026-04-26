L’abbiamo incontrata nel suo ufficio a Capitol Hill, a Washington. Anna Paulina Luna rappresenta oggi una delle figure emergenti più interessanti del Congresso americano, capace di muoversi tra politica estera, controllo istituzionale e sicurezza nazionale con una linea chiara: trasparenza, accountability e ridefinizione dei limiti del potere federale.

Membro della House Committee on Oversight and Accountability e della House Foreign Affairs Committee, Luna occupa una posizione che le consente di incidere sia sulle dinamiche interne dello Stato sia sulle relazioni internazionali. È proprio in questa intersezione che emerge il tratto distintivo della sua azione politica: mettere in discussione ciò che a Washington viene dato per acquisito.

Russia: la diplomazia che manca

Nel contesto della guerra in Ucraina, Luna ha sollevato una questione che rompe il consenso dominante: “Se siamo costantemente in contatto con Zelensky e con il suo governo, perché non ascoltare anche la Russia?”. Non si tratta di una deviazione ideologica, ma di una lettura realista del conflitto. La progressiva chiusura dei canali con Mosca ha trasformato il confronto in un monologo strategico, riducendo gli spazi di negoziazione.

La posizione della Congresswoman richiama un principio classico della diplomazia: la gestione dei conflitti tra potenze non può prescindere dal riconoscimento reciproco degli interlocutori. In un sistema internazionale sempre più instabile, questa impostazione assume un peso che va oltre il dibattito politico interno.

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FISA e sicurezza: il confine tra protezione e sorveglianza

È però sul terreno della sicurezza interna che la linea di Luna si inserisce in un dibattito cruciale per il futuro degli Stati Uniti: quello relativo al Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Negli ultimi anni, il ricorso agli strumenti previsti dal FISA—e in particolare alla Section 702—ha sollevato interrogativi sempre più pressanti sul bilanciamento tra sicurezza nazionale e diritti civili.

Luna si colloca tra coloro che chiedono maggiore controllo, trasparenza e limiti più stringenti all’uso di questi strumenti. Il punto non è negare la necessità di intelligence, ma evitare che meccanismi concepiti per minacce esterne vengano utilizzati in modo estensivo anche all’interno. In altre parole: la sicurezza non può trasformarsi in sorveglianza generalizzata senza accountability.

Accountability: il nodo dei fondi per i settlements

Sul fronte interno, Luna ha portato all’attenzione un tema rimasto a lungo opaco: l’utilizzo di fondi del Congresso per chiudere, in via riservata, casi di molestie e abusi sessuali. Nel dibattito che coinvolge anche figure come Eric Swalwell, emerge una questione centrale: è legittimo utilizzare denaro pubblico per coprire comportamenti personali gravi?

La risposta della congresswoman è netta. L’accountability non può essere selettiva, né subordinata all’appartenenza politica.

Il principio che introduce è tanto semplice quanto destabilizzante per gli equilibri interni: non può essere definito “onorevole” chi si sottrae alla responsabilità attraverso accordi finanziati dai contribuenti.

UAP e declassificazione: il limite della conoscenza

Sul fronte della declassificazione, Luna insiste su un punto preciso: il diritto dei cittadini a conoscere ciò che il governo sa. Il tema degli UAP (Unidentified Aerial Phenomena) si inserisce in questo contesto non come curiosità marginale, ma come indicatore di un problema più ampio: la gestione selettiva delle informazioni.

Alla domanda su quanto osservato in sede istituzionale, la congresswoman ha risposto senza ambiguità: le tecnologie analizzate non sono comparabili a nulla di conosciuto, e non è certo che possano essere attribuite a potenze straniere. Una dichiarazione che, se letta nel contesto attuale, apre scenari che vanno oltre la sicurezza nazionale e toccano il rapporto tra conoscenza, potere e opinione pubblica.

Una linea che ridefinisce i confini

Che si tratti di Russia, di FISA, di fondi pubblici o di documenti classificati, la traiettoria di Anna Paulina Luna segue una logica coerente: ridefinire i limiti del potere senza rinunciare alla funzione dello Stato. In un sistema politico che tende a proteggere i propri equilibri interni, la sua posizione introduce un elemento di frizione. Non tanto per le risposte che propone, quanto per le domande che pone. E, in un contesto in cui la trasparenza resta spesso dichiarata ma raramente praticata, è proprio questo il punto di rottura: la richiesta di rendere visibile ciò che finora è rimasto opaco.