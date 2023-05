Regno Unito e Polonia: una nuova “relazione speciale”?

Quello di Regno Unito e Polonia verso l’attuale, solida alleanza è stato un viaggio piuttosto accidentato. Anche se non c’è mai stata una guerra tra Polonia e Regno Unito, le relazioni bilaterali tra i due paesi nel secolo scorso sono state piuttosto altalenanti. Recentemente, la Brexit ha complicato ancora di più le relazioni polacco-britanniche, ma l’aggressione russa all’Ucraina nel 2022 le ha sollevate e le ha portate a un livello completamente nuovo: la cooperazione strategica. Finché le questioni di sicurezza saranno una priorità, le relazioni anglo-polacche rimarranno forti.

Potenze terrestri e marittime

Il premio Nobel e poeta, Czesław Miłosz ha scritto nel suo libro “Family Europe” alcune parole sulla Confederazione polacco-lituana, una monarchia elettorale istituita come tale nel 1569. Lo stato comune polacco-lituano collegava comunità, nazioni e terre tra il Baltico e il Mar Nero, essendo all’epoca la più grande potenza terrestre dell’Europa e la porta per i collegamenti continentali con l’Asia. Nello stesso momento storico, nell’altra parte d’Europa, un’altra grande potenza emerse, il Regno Unito. Uno era dalla forza della terra, l’altro dalla forza del mare.

La parola Commonwealth usata da Czesław Miłosz per descrivere lo stato polacco-lituano non è altro che un calco della soluzione britannica, il cui inizio fu l’unione di Inghilterra e Scozia nel 1707 – storicamente un po ‘più tardi, ma molto più conosciuta nel mondo. Nel suo libro il poeta di origine lituana ha anche scritto sul tipo di visione del mondo, al tempo in cui la regina Elisabetta I governava a Londra; un’immaginazione in cui “gli alberi delle navi veloci che inseguivano i galeoni spagnoli al largo della Giamaica e delle Barbados provenivano per lo più dal mio paese”. Questo “mio paese” per il poeta era esattamente la Confederazione polacco-lituana – per il mondo di quei tempi, ricco di foreste, legno e colture, che commerciava praticamente con il mondo intero in quel momento, specialmente gli inglesi e gli olandesi. Se la prima “globalizzazione” del 17 ° secolo era basata sull’invenzione di navi moderne – caravelle – non sarebbe potuto accadere senza il Commonwealth dell’Europa centrale, che ha fornito tutte le materie prime necessarie per la loro costruzione.

Che questa connessione, leggendaria da un lato, e molto concreta dall’altro, serva come una descrizione adeguata delle relazioni polacco-britanniche. Quando la battaglia di Hastings nel 1066 ebbe luogo sulla costa sud-orientale dell’Inghilterra, Boleslao II il Temerario, terzo re di Polonia della dinastia Piast, governò nella prima capitale polacca, Gniezno; quando la Magna Carta inglese fu presentata nel 1215, il primo privilegio di immunità polacca per la Chiesa fu concesso dai duchi della dinastia Piast: il clero ottenne una notevole indipendenza dall’autorità statale. Sviluppati in seguito diversi tipi di carte delle libertà, ad esempio la statua di Kalisz o gli statuti di Nieszawa – il segno distintivo dell’ordine legislativo del Commonwealth polacco-lituano – avevano lo stesso valore fondamentale, come il British Habeas Corpus Act del 1679: garantire la libertà dell’individuo.

Sembra che l’intuizione di Czesław Miłosz – sebbene non esplicitamente espressa – lavori alla conclusione che fino a un certo punto, la storia sul fiume Vistola può essere vista come un’immagine speculare di quella del Tamigi. Il legame tra queste due è il valore più caro ad entrambe le nazioni: la libertà.

Ombre sulla Manica

Anche se le relazioni anglo-polacche sono lunghe e ricche di storia, gli ultimi 100 anni sono stati cruciali. Dopo la spartizione della Polonia nel 18 ° secolo, a causa della quale il paese scomparve dalle mappe per 123 anni, la Gran Bretagna era insieme ai suoi alleati Francia e successivamente gli Stati Uniti, cruciale per garantire l’indipendenza polacca alla fine della prima guerra mondiale. Ma durante la Conferenza di pace di Parigi alla fine della prima guerra mondiale, la delegazione britannica guidata da David Lloyd George si oppose alle concessioni territoriali della Francia e degli Stati Uniti verso la Polonia come eccessive e potenzialmente provocatorie. Lloyd George fu influente nel rendere la città di Danzica una città-stato autonoma piuttosto che un territorio polacco. Un altro importante punto di disaccordo era il punto dei confini orientali polacchi. Durante la guerra polacco-sovietica (gli anni 1920), il sostegno del governo britannico era con la Polonia, ma la pace era di gran lunga l’opzione preferita che portò Lord Curzon a disegnare la Linea Curzon artificiale come parte di un tentativo di pace mediata. L’accordo non fu adottato e la cosiddetta Linea Curzon divenne uno dei disaccordi più cruciali tra il leader polacco Józef Piłsudski e le sue controparti, non solo nel Regno Unito.

Con l’ascesa del partito nazista in Germania nel 1930, gli inglesi e i polacchi cominciarono a vedere più di un argomento nello sviluppo di relazioni amichevoli. Il 31 marzo 1939, l’Impero britannico fece anche una garanzia di indipendenza alla Polonia, e il 25 agosto fu firmata un’alleanza militare anglo-polacca che però non funzionò per difendere la Polonia dalla Germania.

Proprio quell’evento fu uno dei due fenomeni, che pesano pesantemente sulla valutazione delle relazioni polacco-britanniche durante la seconda guerra mondiale. La mancanza di aiuti per la Polonia adeguati alle precedenti dichiarazioni di fronte all’aggressione della Germania nazista nel settembre 1939 offuscò le relazioni bilaterali per molti anni. Il secondo era legato al trasferimento della Polonia alla sfera di influenza sovietica e alla sottrazione dalla Polonia di parte delle terre orientali situate al di fuori della suddetta Linea Curzon dopo la seconda guerra mondiale. Alcune altre controversie furono causate dal fatto che le forze polacche non furono invitate alla parata della vittoria, che si svolse a Londra l’8 giugno 1946, dopo la sconfitta del Terzo Reich. Rappresentanti di decine di paesi di tutto il mondo hanno sfilato per le strade della capitale britannica ma non c’erano polacchi tra loro anche se le forze armate polacche in Occidente erano il quarto più grande esercito alleato nella lotta contro le truppe di Hitler. Da parte polacca, le relazioni bilaterali furono anche oscurate dalla questione della diminuzione dei meriti dei crittografi polacchi che riuscirono a decifrare il cifrario della macchina Enigma poco prima della guerra. Il crittografo britannico Sir Alan Turing si basava sui risultati dei matematici polacchi, per i quali lui stesso ringraziava gli interessati.

Combattenti per la libertà

Anche se le relazioni polacco-britanniche possono essere considerate sinusoidali nel corso dell’ultimo secolo, una cosa è chiara: la storia del mondo procede al suo ritmo, indipendentemente dai dissensi personali o anche da interessi specifici. Un evento può cambiare tutto. Un esempio di ciò sarebbe qualsiasi tentativo di conquista imperiale dell’Europa. Storicamente parlando, ha sempre fatto combattere fianco a fianco i due paesi contro questo pericolo. Un tale momento di svolta è stato senza dubbio il momento dell’aggressione russa contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022.

È difficile dire che questo sia stato l’inizio di una nuova apertura tra Londra e Varsavia, poiché risale a molto prima, quando la Polonia è entrata nell’Unione europea nel 2004 o anche quando Margaret Thatcher ha fortemente sostenuto la lotta polacca contro il comunismo nel 1980. Tuttavia, l’aggressione russa contro l’Ucraina ha reso le relazioni tra Londra e Varsavia più forti che mai. Tale cooperazione strategica al giorno d’oggi si è basata su valori comuni (libertà), economia, cooperazione militare e la diaspora polacca, che è una delle più grandi minoranze nazionali nel Regno Unito. Dal punto di vista politico, la comunità polacca in Gran Bretagna è molto importante: 800mila cittadini polacchi vivono in quasi ogni angolo del Regno Unito. In Polonia, quasi tutti conoscono qualcuno che ci è andato.

Ma anche questo, l’alleanza anglo-polacca deriva principalmente da un comune – e secolare – senso della minaccia russa, dalla conoscenza dell’imperialismo russo e dall’attaccamento ideologico alla libertà. La Polonia, come nessun altro paese al mondo, ha imparato cosa sono il colonialismo e l’imperialismo russi, che sono ampiamente riportati oggi dai media, per prendere Bucza o Irpień come esempi.

D’altra parte, dopo aver lasciato l’UE, il Regno Unito ha voluto dimostrare molte volte che, sì, ha lasciato le strutture politiche dell’UE, ma è ancora coinvolto negli affari europei, vuole costruire relazioni con i suoi alleati, ma in un modo diverso. La guerra in Ucraina ha dato al Regno Unito l’opportunità di dimostrare questo impegno. La Gran Bretagna deve dimostrare che non si è avvicinata alla “piccola Inghilterra” del mondo e attraverso il suo coinvolgimento in Ucraina, lo dimostra. Per la Polonia, l’attrattiva della Gran Bretagna deriva anche dal fatto che è un partner credibile e allo stesso tempo significativo in termini di sicurezza. Ci sono molti paesi che hanno una visione simile della Russia, che capiscono che ciò che sta accadendo in Ucraina non è un episodio, ma un altro elemento di una catena di eventi iniziata in Georgia nel 2008, o anche in Cecenia – come gli Stati baltici – ma purtroppo hanno poca importanza militare. Il Regno Unito è ancora uno dei membri più importanti della NATO.

La permanenza degli interessi e delle cose, rispetto all’impermanenza delle persone, è sorprendente.