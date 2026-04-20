L’Ungheria di Magyar e Israele: come Orban, più di Orban

L’invito rivolto da Peter Magyar a Benjamin Netanyahu per una visita di Stato in occasione delle celebrazioni del 1956 non è un gesto protocollare e neppure una semplice continuità diplomatica con il passato governo ungherese. È un atto politico di grande portata, che colloca l’Ungheria al centro di una sfida aperta alla Corte Penale Internazionale e, più in generale, all’idea stessa che il diritto internazionale possa ancora esercitare un vincolo reale sugli Stati quando entrano in gioco interessi strategici, alleanze ideologiche e convenienze di potenza.

La contraddizione è tanto evidente quanto rivelatrice. Appena il 13 aprile 2026, Magyar aveva dichiarato di voler riportare l’Ungheria nel pieno della giurisdizione della Corte, segnando una discontinuità rispetto alla traiettoria imboccata da Viktor Orbán. Due giorni dopo, però, il nuovo premier eletto ha invitato un capo di governo colpito da mandato d’arresto internazionale. In termini politici, il messaggio è semplice: Budapest può anche rivestirsi di linguaggio europeista, ma non intende subordinare la propria condotta agli obblighi che derivano dai trattati quando questi confliggono con una precisa scelta di campo.

La continuità dietro il cambio di regime

Chi aveva letto la vittoria di Magyar come una rottura netta con l’era Orbán deve ora fare i conti con una realtà più complessa. Sul piano interno cambia il volto del potere, ma su quello strategico permane una continuità profonda. Israele resta per Budapest un partner privilegiato, quasi un binario separato rispetto alle tensioni con Bruxelles, ai richiami dello Stato di diritto e alle pressioni del sistema multilaterale. Orbán aveva già sfidato apertamente la Corte ospitando Netanyahu nell’aprile 2025 e assicurando che il mandato non avrebbe avuto effetti in Ungheria. Magyar, pur usando toni diversi e una retorica più compatibile con l’orizzonte europeo, arriva allo stesso punto.

Questo rivela che l’asse con Israele non è una scelta episodica, ma uno strumento di collocazione internazionale. Difendere Netanyahu significa, per Budapest, difendere il primato della sovranità nazionale contro gli organismi sovranazionali. In altre parole, l’Ungheria continua a presentarsi come laboratorio politico di una destra che non respinge l’Occidente, ma ne contesta la struttura giuridica e morale quando limita la libertà d’azione degli Stati.

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La posta in gioco geopolitica

L’invito a Netanyahu ha un valore che supera il rapporto bilaterale tra Ungheria e Israele. Magyar parla a più interlocutori insieme. Parla a Washington, soprattutto all’America repubblicana, mostrando che Budapest resta un avamposto affidabile del fronte sovranista. Parla alla destra europea, suggerendo che si può essere formalmente filo-europei senza rinunciare a demolire dall’interno i pilastri del multilateralismo giudiziario. E parla anche a Israele, offrendo una sponda politica in un momento in cui lo spazio di manovra internazionale di Netanyahu si è ristretto.

La geografia diplomatica del premier israeliano, infatti, si va chiudendo. Molte capitali europee non vogliono assumersi il costo politico e giuridico di una sua presenza sul proprio territorio. Per questo Budapest acquista un’importanza che va ben oltre il proprio peso materiale: diventa una valvola di sfogo, una piattaforma politica, una zona di transitabilità per un leader che altrove troverebbe ostacoli insormontabili. L’Ungheria si candida così a funzione di santuario politico nel cuore del continente.

Il significato strategico e militare

Sul piano strategico-militare, il gesto di Magyar non produce effetti operativi immediati, ma consolida un quadro più ampio. Israele cerca in Europa non soltanto solidarietà diplomatica, ma anche legittimazione politica, accesso a reti di cooperazione, copertura rispetto all’isolamento crescente. Ogni visita ufficiale di Netanyahu in uno Stato europeo priva di conseguenze legali indebolisce l’idea che i crimini di guerra possano avere un prezzo concreto anche per i vertici politici e militari.

In questo senso, Budapest diventa un tassello della profondità strategica israeliana. Non militare in senso stretto, ma politica e diplomatica. Un luogo da cui affermare che l’accerchiamento non è totale, che l’ordine giuridico internazionale può essere neutralizzato attraverso alleanze selettive e che, in Europa, esistono ancora governi pronti a subordinare la legalità internazionale alla convergenza ideologica e strategica.

La dimensione economica e geoeconomica

Anche sul terreno economico e geoeconomico l’operazione non è priva di razionalità. Per un Paese come l’Ungheria, spesso in tensione con Bruxelles e alla ricerca di margini autonomi di manovra, il rapporto privilegiato con Israele significa accesso a tecnologie, sicurezza, reti di influenza, interlocuzioni finanziarie e canali politici che rafforzano la posizione del governo. Israele, dal canto suo, ha tutto l’interesse a coltivare in Europa partner disposti a spezzare l’isolamento e a difendere la normalità dei rapporti economici e strategici anche sotto il peso delle accuse internazionali.

L’invito di Magyar, dunque, non è solo simbolico. È anche un investimento di posizionamento. Budapest si accredita come interlocutore speciale di uno Stato che, pur sotto pressione, resta centrale nei circuiti tecnologici, militari e d’intelligence dell’Occidente. Da questo punto di vista, la sfida alla Corte si intreccia con una logica di utilità concreta: il diritto può essere sacrificato se il rendimento geopolitico appare superiore al costo reputazionale.

L’Europa davanti al proprio fallimento

La vicenda mette a nudo soprattutto la fragilità europea. Se uno Stato membro può offrire copertura politica a un leader inseguito da un mandato internazionale, mentre altri Stati proclamano fedeltà allo Statuto di Roma ma esitano davanti alle sue implicazioni, allora il problema non è soltanto ungherese. È dell’intera Europa. L’Unione continua a presentarsi come spazio normativo fondato sul diritto, ma quando il diritto tocca alleanze sensibili, interessi strategici o equilibri interni, emergono doppie misure, ambiguità e deroghe di fatto.

Magyar ha compreso che il nuovo equilibrio europeo non si costruisce più soltanto opponendosi a Bruxelles, come faceva Orbán, ma anche imparando a usare il linguaggio europeo per poi svuotarlo dall’interno. È una formula più sofisticata e forse più pericolosa. Perché rende la sfida meno rumorosa, ma non meno radicale.

Il vero volto della nuova Ungheria

La scelta di invitare Netanyahu non è una deviazione rispetto al progetto politico di Peter Magyar. È, al contrario, una rivelazione. Dimostra che il nuovo corso ungherese intende modernizzare l’immagine del potere senza rinunciare alla sostanza del sovranismo strategico. Cambiano il tono, lo stile, la confezione. Non cambia la convinzione che i trattati valgano finché non ostacolano la ragion di Stato.

Se Netanyahu atterrerà davvero a Budapest senza conseguenze, non sarà soltanto una vittoria diplomatica israeliana. Sarà la certificazione che in Europa la giustizia universale non è più un principio vincolante, ma una possibilità negoziabile. E l’Ungheria di Magyar entrerà nella storia non come il Paese che ha corretto l’eredità di Orbán, ma come quello che l’ha resa più presentabile e per questo più efficace.