Le mappe servono a orientarsi, ma raccontano anche una storia. Decidere quali quartieri inserire, quali comunità rappresentare e quali nomi valorizzare significa inevitabilmente scegliere quale immagine della città consegnare ai cittadini e al mondo. È per questo che la pubblicazione della nuova mappa ufficiale delle New York City Immigrant Enclaves da parte dell’Office of Immigrant Affairs dell’amministrazione comunale ha innescato una polemica destinata a superare rapidamente i confini di Manhattan.

Tra le trenta enclave etniche indicate figurano Chinatown, Koreatown, Little Bangladesh, Little Yemen, Little Guyana, Little Senegal, Little Ukraine e numerosi altri quartieri simbolo delle migrazioni contemporanee. A mancare, però, è uno dei nomi più iconici della storia dell’immigrazione americana: Little Italy. Sacrilegio.

L’assenza ha provocato la reazione della Italian American Civil Rights League (IACRL), che ha accusato il sindaco Zohran Mamdani di voler “cancellare” gli italoamericani dalla memoria della città, oltre che invocare la lotta contro i comunisti che attenterebbero all’italica memoria. Nel giro di poche ore la vicenda è diventata un nuovo capitolo delle guerre culturali americane, dove perfino una cartina geografica può trasformarsi in terreno di scontro identitario.

La mappa della discordia e la risposta del sindaco

La nuova cartografia dell’Office of Immigrant Affairs nasce con l’obiettivo dichiarato di individuare le principali enclave delle comunità immigrate presenti oggi a New York. Non si tratta di una mappa storica, bensì di uno strumento pensato per rappresentare i quartieri che conservano una forte identità etnica contemporanea e che costituiscono punti di riferimento per residenti, associazioni e servizi pubblici. L’assenza di Little Italy è stata interpretata da molti esponenti della comunità italiana come una rimozione simbolica. La polemica si è ulteriormente intensificata quando la IACRL ha collegato l’episodio al precedente rifiuto, da parte dell’amministrazione comunale, di autorizzare l’edizione 2026 dell’Unity Day, sostenendo l’esistenza di un atteggiamento ostile nei confronti degli italoamericani.

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Travolto dalle critiche, Mamdani ha respinto le accuse. Il sindaco ha spiegato che la mappa non era mai stata concepita come un elenco definitivo o esaustivo delle comunità etniche di New York e ha annunciato che Little Italy sarà inserita nei prossimi aggiornamenti. Mamdani ha inoltre ricordato che il progetto trae origine da un’iniziativa sviluppata durante la precedente amministrazione guidata da Eric Adams, pur riconoscendo la necessità di correggere alcune omissioni emerse dopo la pubblicazione. La precisazione non è bastata a spegnere la polemica, ormai diventata il simbolo di un confronto molto più ampio sul rapporto tra memoria storica e trasformazioni demografiche.

Non solo la IACRL: anche le istituzioni italoamericane chiedono una revisione

A differenza di quanto potrebbe apparire osservando il dibattito sui social, la contestazione non riguarda soltanto la Italian American Civil Rights League. Diversi membri dell’Italian Caucus del Consiglio comunale di New York hanno criticato apertamente la scelta dell’amministrazione, definendo la mappa “incompleta nel migliore dei casi e offensiva nel peggiore”. Gli esponenti del caucus hanno chiesto un confronto con storici, urbanisti e rappresentanti della comunità italiana affinché Little Italy venga riconosciuta come parte integrante della storia migratoria della città.

È una presa di posizione significativa perché sposta il dibattito dal terreno dello scontro politico a quello della rappresentazione istituzionale della memoria collettiva. Per molti italoamericani Little Italy non è semplicemente un quartiere turistico costellato di ristoranti e souvenir. È il luogo in cui, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, decine di migliaia di immigrati italiani arrivati soprattutto dal Mezzogiorno costruirono reti familiari, imprese, associazioni mutualistiche, chiese cattoliche e attività commerciali che contribuirono in maniera determinante allo sviluppo economico e sociale della città.

Ancora oggi eventi come la Festa di San Gennaro rappresentano una delle manifestazioni popolari più conosciute di New York e continuano ad attirare milioni di visitatori ogni anno, mantenendo vivo un patrimonio culturale che va ben oltre la dimensione turistica.

La lunga ombra della Italian American Civil Rights League

La vicenda ha riportato sotto i riflettori anche la storia della Italian American Civil Rights League, un’organizzazione che continua a suscitare interpretazioni contrastanti. La lega nacque ufficialmente nell’aprile del 1970 per iniziativa di Joseph Colombo, boss dell’omonima famiglia mafiosa di New York. L’obiettivo dichiarato era combattere gli stereotipi che identificavano automaticamente gli italoamericani con la criminalità organizzata e difendere la dignità della comunità italiana negli Stati Uniti.

Molti studiosi della mafia americana, insieme a numerose ricostruzioni giornalistiche e giudiziarie, hanno però evidenziato come l’organizzazione fosse strettamente legata agli interessi della famiglia Colombo. La Lega finì così per svolgere anche una funzione di legittimazione pubblica del boss, organizzando grandi manifestazioni e contestando la rappresentazione della mafia nella stampa, nel cinema e nella televisione.

Dopo il declino seguito all’attentato contro Colombo nel 1971, la lega originaria cessò progressivamente la propria attività. L’organizzazione che oggi utilizza il nome Italian American Civil Rights League è distinta da quella storica, pur richiamandone simboli e finalità di tutela della comunità italoamericana. Questo elemento è essenziale per comprendere il contesto: le rivendicazioni odierne non possono essere automaticamente sovrapposte alla storia della lega fondata negli anni Settanta, ma il passato dell’organizzazione continua inevitabilmente a influenzarne la percezione pubblica.

Little Italy è scomparsa oppure è diventata patrimonio della memoria?

La domanda che attraversa tutta la polemica è in realtà di natura storica prima ancora che politica. Little Italy esiste ancora come enclave immigrata? Dal punto di vista demografico la risposta è complessa.

A partire dagli anni Settanta gran parte della popolazione italoamericana ha progressivamente lasciato Manhattan per trasferirsi a Brooklyn, Staten Island, Queens e nei sobborghi dell’area metropolitana. Parallelamente, Chinatown si è estesa verso Nord e verso Ovest, inglobando progressivamente gran parte dell’antico quartiere italiano.

Oggi la popolazione residente di origine italiana è molto inferiore rispetto al passato e Little Italy svolge soprattutto una funzione culturale, commerciale e memoriale. Restano Mulberry Street, la Festa di San Gennaro, il Museo Italoamericano, alcune attività storiche e una forte valenza simbolica, ma il quartiere non rappresenta più una delle principali concentrazioni residenziali di immigrati italiani.

New York, United States – June 18, 2015: People and cars move alongside the Little Italy Mulberry street by evening in the New York City.

È proprio questa trasformazione a rendere il dibattito così delicato. Se la mappa comunale intende fotografare esclusivamente la realtà demografica contemporanea, l’esclusione di Little Italy può essere interpretata come coerente con l’evoluzione urbana degli ultimi decenni. Se invece l’obiettivo è raccontare la storia delle migrazioni che hanno costruito New York, allora l’assenza assume inevitabilmente un valore simbolico che molti considerano difficile da giustificare.

Quando la memoria diventa terreno della “culture war” americana

La polemica su Little Italy arriva in un momento in cui negli Stati Uniti la memoria pubblica è diventata uno dei principali campi di battaglia politica. Negli ultimi anni statue confederate, nomi di scuole, programmi scolastici, musei, monumenti e perfino la toponomastica urbana sono stati oggetto di accesi confronti tra chi sostiene la necessità di aggiornare il racconto nazionale e chi teme una progressiva cancellazione del passato.

Anche la vicenda della mappa delle Immigrant Enclaves si inserisce in questa dinamica. Da una parte vi è l’idea che le istituzioni debbano rappresentare la composizione multiculturale della New York di oggi, dando maggiore visibilità alle comunità immigrate più recenti. Dall’altra emerge la convinzione che la storia della città non possa essere raccontata senza riconoscere il ruolo svolto dalle grandi migrazioni europee che tra Otto e Novecento hanno trasformato New York nella metropoli moderna.

La scelta di inserire o meno Little Italy in una mappa ufficiale diventa così molto più di una questione cartografica. Diventa una riflessione su chi abbia il potere di definire la memoria collettiva e su quali comunità meritino di essere ricordate nello spazio pubblico.

Per questo motivo la vicenda difficilmente si chiuderà con un semplice aggiornamento grafico della mappa. La discussione aperta in questi giorni mostra come, nell’America del XXI secolo, anche un quartiere possa trasformarsi nel simbolo di una più ampia competizione tra identità, storia e rappresentazione politica. In fondo, il vero oggetto del contendere non è soltanto Little Italy, ma il modo in cui New York sceglie di raccontare sé stessa: come città delle nuove immigrazioni o come mosaico capace di tenere insieme passato e presente, senza che l’uno cancelli l’altro.